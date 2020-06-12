Военные НАТО в Латвии учатся штурмовать населённые пункты

В Латвии начались учения Urban Steele

В Латвии начались очередные военные учения НАТО, в ходе которых отрабатываются военные действия в населённых пунктах.

На военном полигоне Адажи в Вентспилсском крае проходят военные учения многонационального батальона НАТО Urban Steele, которые продлятся до 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

«Во время учений боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии будет совершенствовать сотрудничество и совместимость подразделений в ходе выполнения боевых операций в условиях населённого пункта»,

– говорится в сообщении.

Минобороны предупреждает: в ходе учений будут использованы не только учебные патроны, но и боевые – на полигонах и стрельбищах.

Напомним, многонациональный батальон НАТО из 1400 военнослужащих находится на территории Латвии с 2017 года, во главе батальона – канадское командование. Подобные многонациональные батальоны размещены также в Литве, Эстонии и в Польше.

В учениях принимает участие и батальон латышского добровольного ополчения.

Достаточно провокационно выглядит не только отработка военных действий в населённых пунктах, но и условный противник в этих учениях: по легенде, он приблизительно равен силам НАТО, агрессивно настроен ко всей Восточной Европе и предпочитает использовать «гибридную войну».

Учения проводятся на фоне пандемии коронавируса, хотя эксперты от медицины и предупреждали – всевозможные военные учения могут спровоцировать вторую волну пандемии коронавируса.

Одновременно с учениями Urban Steele проходят и крупные военно-морские учения Baltops 2020 в Балтийском море, в которых принимают участие не только 17 стран-членов Североатлантического альянса, но и два союзника НАТО – Швеция и Финляндия. Во главе учений стоит Европейское командование вооружённых сил США.

По мнению латвийского военного эксперта Юрия Мелконова, в этих учениях нет ничего необычного, «они отрабатывают свои натовские дела» и называть их антироссийскими преждевременно. Хотя он согласен, что любые военные учения несут потенциальную угрозу стабильности в регионе.

В альянсе считают наоборот: учения – залог стабильности.

«Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности в регионе Балтийского моря», – говорится на сайте альянса. А ещё там сказано, что Балтийское море имеет «жизненно важное значение для НАТО», что больше соответствует истине.