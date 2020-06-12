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Военные НАТО в Латвии учатся штурмовать населённые пункты

12 июня 2020, 14:00  •  51 • Война
В Латвии начались учения Urban Steele
В Латвии начались очередные военные учения НАТО, в ходе которых отрабатываются военные действия в населённых пунктах.
На военном полигоне Адажи в Вентспилсском крае проходят военные учения многонационального батальона НАТО Urban Steele, которые продлятся до 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.
«Во время учений боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии будет совершенствовать сотрудничество и совместимость подразделений в ходе выполнения боевых операций в условиях населённого пункта»,
– говорится в сообщении.
Минобороны предупреждает: в ходе учений будут использованы не только учебные патроны, но и боевые – на полигонах и стрельбищах.
Напомним, многонациональный батальон НАТО из 1400 военнослужащих находится на территории Латвии с 2017 года, во главе батальона – канадское командование. Подобные многонациональные батальоны размещены также в Литве, Эстонии и в Польше.
В учениях принимает участие и батальон латышского добровольного ополчения.
Достаточно провокационно выглядит не только отработка военных действий в населённых пунктах, но и условный противник в этих учениях: по легенде, он приблизительно равен силам НАТО, агрессивно настроен ко всей Восточной Европе и предпочитает использовать «гибридную войну».
Учения проводятся на фоне пандемии коронавируса, хотя эксперты от медицины и предупреждали – всевозможные военные учения могут спровоцировать вторую волну пандемии коронавируса.
Одновременно с учениями Urban Steele проходят и крупные военно-морские учения Baltops 2020 в Балтийском море, в которых принимают участие не только 17 стран-членов Североатлантического альянса, но и два союзника НАТО – Швеция и Финляндия. Во главе учений стоит Европейское командование вооружённых сил США.
По мнению латвийского военного эксперта Юрия Мелконова, в этих учениях нет ничего необычного, «они отрабатывают свои натовские дела» и называть их антироссийскими преждевременно. Хотя он согласен, что любые военные учения несут потенциальную угрозу стабильности в регионе.
В альянсе считают наоборот: учения – залог стабильности.
«Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности в регионе Балтийского моря», – говорится на сайте альянса. А ещё там сказано, что Балтийское море имеет «жизненно важное значение для НАТО», что больше соответствует истине.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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