Военные НАТО в Эстонии учатся передвигаться по лесам

«В Европе назревает большая война, в которую попытаются вовлечь и Эстонию»

В Эстонии начались совместные военные учения эстонских вооружённых сил с британскими и французскими военными – это подготовка к большим военным учениям «Весенний шторм», запланированным на май. В ходе учений отрабатывается передвижение не только лёгкой техники, но и тяжёлых танков.

Французы и англичане не скрывают свою главную цель, которая заключается не в обучении эстонских военных, а в том, что они сами должны получить опыт передвижения по незнакомой им лесистой местности и привыкнуть к суровым северным условиям, например, спать под открытым небом.

«Леса тут достаточно болотистые, это сильно стесняет нашу свободу маневра и мешает находить подходящие места, где мы могли бы одновременно передвигаться и открывать огонь. Так что это новая для нас местность, предъявляющая свои требования. И цель этих учений вместе с нашими союзниками – приспособиться к этой местности»,

– цитирует французского офицера по имени Шарль эстонское издание ERR.

По мнению председателя «Народной партии коренных эстонцев» Харри Раудвере, в настоящее время появилась опасность втягивания Эстонии в большое военное противостояние, назревающее в Донбассе.

«В Европе назревает большая война, и американцы, очевидно, попытаются нас в неё вовлечь. И это уже не шутки. Эстонии незачем лезть в войну с Россией, которая не собирается ни на кого нападать, и будет лишь защищать своих граждан в том случае, если им будет угрожать опасность»,

– заявил Харри Раудвере в эфире передачи «Обеденный час» на радиостанции Nõmme Raadio.

С ним согласен и политолог Игорь Розенфельд, который считает, что у Эстонии просто нет выбора, решение будут принимать не в Таллинне, а в Брюсселе и при этом вряд ли будут учитывать интересы Эстонии, которая является членом НАТО и просто обязана выполнять все приказы.

«Я не знаю таких прецедентов, когда Эстония отказывалась выполнять указания, полученные из Брюсселя. Политика Запада в отношении Украины – это общенатовская стратегия, и Эстония, как член НАТО, будет всецело принимать участие в этой стратегии. Сейчас на Украине идёт обострение – пока неизвестно, до какой стадии оно дойдёт. НАТО расширялось и планирует расширяться дальше, поэтому на вопрос о том, войдёт ли Украина в НАТО, ответить отрицательно я не могу»,

– прокомментировал политолог обострение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе в интервью радио Sputnik Meedia.