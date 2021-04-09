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Военные НАТО в Эстонии учатся передвигаться по лесам

09 апреля 2021, 01:00  •  75 • Война
«В Европе назревает большая война, в которую попытаются вовлечь и Эстонию»
В Эстонии начались совместные военные учения эстонских вооружённых сил с британскими и французскими военными – это подготовка к большим военным учениям «Весенний шторм», запланированным на май. В ходе учений отрабатывается передвижение не только лёгкой техники, но и тяжёлых танков.
Французы и англичане не скрывают свою главную цель, которая заключается не в обучении эстонских военных, а в том, что они сами должны получить опыт передвижения по незнакомой им лесистой местности и привыкнуть к суровым северным условиям, например, спать под открытым небом.
«Леса тут достаточно болотистые, это сильно стесняет нашу свободу маневра и мешает находить подходящие места, где мы могли бы одновременно передвигаться и открывать огонь. Так что это новая для нас местность, предъявляющая свои требования. И цель этих учений вместе с нашими союзниками – приспособиться к этой местности»,
– цитирует французского офицера по имени Шарль эстонское издание ERR.
По мнению председателя «Народной партии коренных эстонцев» Харри Раудвере, в настоящее время появилась опасность втягивания Эстонии в большое военное противостояние, назревающее в Донбассе.
«В Европе назревает большая война, и американцы, очевидно, попытаются нас в неё вовлечь. И это уже не шутки. Эстонии незачем лезть в войну с Россией, которая не собирается ни на кого нападать, и будет лишь защищать своих граждан в том случае, если им будет угрожать опасность»,
– заявил Харри Раудвере в эфире передачи «Обеденный час» на радиостанции Nõmme Raadio.
С ним согласен и политолог Игорь Розенфельд, который считает, что у Эстонии просто нет выбора, решение будут принимать не в Таллинне, а в Брюсселе и при этом вряд ли будут учитывать интересы Эстонии, которая является членом НАТО и просто обязана выполнять все приказы.
«Я не знаю таких прецедентов, когда Эстония отказывалась выполнять указания, полученные из Брюсселя. Политика Запада в отношении Украины – это общенатовская стратегия, и Эстония, как член НАТО, будет всецело принимать участие в этой стратегии. Сейчас на Украине идёт обострение пока неизвестно, до какой стадии оно дойдёт. НАТО расширялось и планирует расширяться дальше, поэтому на вопрос о том, войдёт ли Украина в НАТО, ответить отрицательно я не могу»,
– прокомментировал политолог обострение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе в интервью радио Sputnik Meedia.
Соб. корр. ФСК

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