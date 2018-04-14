Военные нашли участников съемки «химатаки»

Минобороны России нашло доказательства того, что якобы атака с применением химоружия против мирных жителей в городе Дума в 10 км от Дамаска была искусственно созданной провокацией. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает RT.

«Напомню: ключевым «доказательством» всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их», — рассказал он.

По словам российского военного, участники съемки рассказали, как создавались постановочные сцены, а также показали кадры со своим участием. Кроме того, они сообщили, что доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения химоружием, передает ТАСС.

«Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди, некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что провокация была осуществлена при давлении со стороны Великобритании.

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации.

«Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками «Джейш аль-Ислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой белокасочники должны будут воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием», — рассказал представитель Минобороны.

Он также рассказал о целях данной кампании.

«В Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии. Обвинения в адрес правительства Сирии со стороны западных стран в применении химического оружия против мирного населения являются огульными и голословными», — пояснил военный.

В заключение он выразил надежду на объективное расследование миссии Организации по запрещению химического оружия по ситуации в Думе и сказал, что Москва ждет от ОЗХО игнорирование «установок третьих лиц», передает ФАН.

Несколькими часами ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что инцидент с применением химического оружия в Думе был постановкой иностранных спецслужб, передает НСН.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка, и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал он на пресс-конференции с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Глава российского внешнеполитического ведомства также призвал ОЗХО к объективности.

«Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», — подчеркнул дипломат.

Тем не менее, в ходе заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель США Никки Хейли заявила о наличии доказательств использования химического оружия в Думе.

«Произошла ли химическая атака? Да. США проанализировали, и да, она была. Великобритания проанализировала — да, была. Франция проанализировала — да, она была. Три отдельных анализа пришли к одному. Есть доказательства того, что это произошло», — заявила американский дипломат.

В ответ на это российское посольство в Великобритании опубликовало заявление, в котором говорится об отсутствии в сирийских больницах людей, проходящих лечение от химического отравления.

«Российские службы химической и радиологической безопасности посетили предполагаемое место инцидента и не обнаружили никаких следов химических веществ. В местных больницах не обнаружен ни один человек, который получал бы лечение от химического отравления», — указывалось в тексте официального сообщения.

В диппредставительстве также подчеркнули, что возможные удары по территории Сирии могут уничтожить все свидетельства предполагаемого применения химических веществ, и заявили, что «такое решение, если оно будет принято, в нарушение международного права и Устава ООН, может ознаменовать собой последнюю из серии безрассудных военных действий со стороны Великобритании».