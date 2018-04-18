Военные нашли место съемки ролика про «химатаку»

Российские военные обнаружили в сирийском городе Дума в 10 км от Дамаска лабораторию боевиков по созданию химического оружия и скрытый склад, где хранились компоненты для химвеществ. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

Лаборатория представляет собой обычный подвал, но оборудованный как химическая лаборатория. Повсюду лежат инструменты и реактивы. На столе — блокнот, в котором руки записаны формулы и расчеты пропорций.

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором.

Аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — рассказал специалист войск радиационной химической защиты Вооруженных Сил РФ Александр Родионов.

На соседней улице российскими военными был обнаружен склад различных химвеществ, передает ФАН.

«Каждый раз, когда сюда приезжали грузовики, то улицу просто зачищали. Нас выгоняли из домов. Не давали работать. Не знаю, что они делали в этих подвалах, но боевики явно пытались это оставить в секрете», — рассказал местный житель Амер Вазир.

Поблизости к этому месту был найден узкий ход, ведущий в городскую больницу. Именно в этой больнице был снят видеоролик организации «Белые каски», в которые создавали панику, поливая водой якобы подвергнувшихся химатаке людей. Использовалось ли в Сирии химическое оружие, будет разбираться комиссия Организации по запрещению химического оружия, которая сегодня добралась до Думы.

Парадоксальным на этом фоне выглядит сообщение МИД Франции о том, что Россия и Сирия якобы продолжают отказывать сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки на сирийской территории.

«В данный момент Россия и Сирия по-прежнему отказывают в доступе следователям (ОЗХО), которые прибыли в Сирию 14 апреля. Очень вероятно, что доказательства и основные элементы исчезнут», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили важность того, чтобы сирийская сторона разрешила полный, немедленный и беспрепятственный доступ специалистов организации к «местам, людям или документам для консультаций». МИД России раскритиковал данные заявления французского внешнеполитического ведомства, передает RT.

«Развернутая в западных СМИ дезинформационная кампания, что якобы Россия и Сирия «препятствуют» въезду международных инспекторов в Думу, выглядит, по меньшей мере, нечистоплотно. Хотела бы напомнить, что Россия не может блокировать работу спецмиссии ОЗХО просто по определению. Ведь именно Россия поддержала просьбу правительства Сирии в адрес генерального директора Технического секретариата ОЗХО о направлении экспертов ОЗХО в Думу», — сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила сожаление, что ряд стран хочет обвинять сирийские и российские власти в «пренебрежении» и «неисполнении взятых на себя обязательств» по обеспечению свободного доступа к месту предполагаемого химинцидента в Думе. Представитель дипведомства также указала, что Запад может рискнуть жизнями экспертов ОЗХО ради рекламы «своих грязных информационных вбросов».

«Уверена, что весь мир заинтересован в том, чтобы инспекторы ОЗХО как можно скорее смогли беспрепятственно посетить место предполагаемого химинцидента в Думе и выполнить все стоящие перед ними задачи.

Речь о том, чтобы твердо дать ответ — было ли применено какое-либо отравляющее вещество в Думе 7 апреля или нет. Ставки здесь весьма высоки. Ведь именно предполагаемое применение хлора в этом городе послужило для западной «тройки» предлогом для нанесения 14 апреля ракетно-бомбового удара по Сирии без санкции СБ ООН и с грубым нарушением основополагающих принципов Устава ООН», — пояснила она.

Также во вторник 17 апреля сообщалось, что журналист Пирсон Шарп американского кабельного телеканала One America News Network побывал в Думе о рассказал, что версия о химической атаке в городе не нашла подтверждений.

Журналист приехал в Думу, и в сопровождении «правительственного эскорта» осмотрел место, где якобы произошла химическая атака — площадь в Думе с разрушенным обелиском — и не нашел там никаких следов отравления. Также Шарп побеседовал с местными жителями, подходя на улице и опрашивая прохожих. Всего он поговорил с 40 жителями Гуты, которые, по их же словам, живут в городе достаточно давно.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии, использовав в качестве предлога для акта агрессии инсценировку химатаки в Думе в 10 км от Дамаска, которая якобы была совершена 7 апреля, передает НСН. Однако мирные жители не подтвердили атаку, доказательств которой не смогли привести и военные специалисты. США выпустили по территории САР более 100 крылатых ракет, сирийская ПВО отразила удар, сбив 71 из них.