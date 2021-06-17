Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа

«Почему иностранные структуры получили доступ к секретным сведениям и гостайне?»

Офицеры в отставке Республики Молдова направили открытое письмо президенту страны Майе Санду, в котором выразили свою обеспокоенность «острой социальной, экономической и внутриполитической ситуацией». По мнению авторов письма, такая внутриполитическая ситуация «может привести к значительной дестабилизации обстановки в стране».

Кроме того, они хотели бы получить ответы на ряд важных вопросов, причём ответы эти хотели бы знать не только военные, но и большая часть граждан Молдовы.

Вопросов много.

«Согласно опубликованной в СМИ информации, иностранные структуры, как государственные, так и частные, получили доступ к секретной информации, в том числе и к той, которая подпадает в разряд особой важности. На каком основании и по какому праву им был предоставлен доступ к такого рода информации? Почему Вы, как глава государства, не предпринимаете все возможные меры, чтобы эти действия, которые можно расценивать как преступные, были пресечены и впредь не имели места?»

– цитирует письмо военных интернет-издание «Эхо Молдовы».

Также офицеры хотели бы знать, когда посол США получит официальную ноту протеста в связи с тем, что он вмешивается в работу Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры и Центральной избирательной комиссии. Такой же вопрос авторы письма задают и в отношении послов ЕС и Румынии, которые также не стесняются оказывать «прямое давление на органы власти суверенной страны».

Офицеры просят разъяснить, почему вдруг молдавский язык стал называться румынским и как долго это будет продолжаться. А также им совершенно не понятно, имеет ли право гражданка соседнего государства занимать пост президента Молдавии. Такие же вопросы о гражданстве офицеры задают и в отношении судей КС и прочих граждан Румынии, занимающих высокие посты в Молдавии.

Есть в письме ещё ряд неудобных вопросов по поводу закрытых школ в Молдавии, в основном сельских, после чего сёла опустели. Да и с преподаванием «истории румын» в школах неудобно получается: Молдавия оказалась единственной страной в мире, в которой в школах учат историю соседнего государства, имея свою богатую историю.

«Считаем, что сложившаяся в стране ситуация не только ставит Молдову в зависимое положение от внешних сил, но и раскалывает молдавское общество. Это неминуемо приведёт к открытому конфликту, готовому выплеснуться на улицы. Учитывая формы и методы работы так называемых «западных партнёров по развитию», мы видим, что создаются предпосылки для подготовки в Молдове массовых беспорядков, по типу Майдана, как это происходило во всех странах, которые переходили под внешнее управление. Настоятельно призываем не допустить развития подобных сценариев в нашей стране!»

– говорится в письме.

Авторы настоятельно требуют предоставить им (и всему молдавскому народу) исчерпывающие ответы на заданные вопросы.

Открытое письмо было утверждено на заседании Совета патриотического движения «Спасём Молдову!», объединяющего офицеров в отставке.