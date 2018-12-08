Военные лётчики Приморья отметили столетие авиаполка Воздушно-космических сил РФ

100-ю годовщину образования 22-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил России отметили в Приморье.

В торжественном собрании в Доме офицеров флота принял участие врио губернатора края Олег Кожемяко.

авиашоу "Соколов России"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

100 лет назад — в 1918 году — был основан 22-й Гвардейский истребительный авиаполк на аэродроме «Центральная-Угловая». Став преемником бывшего 6-го ИАП Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, входившего в 7-ю истребительную авиадивизию, закрывавшую небо над Владивостоком в 1940-1950-е годы, сейчас полк базируется на своём историческом месте в пригороде Владивостока.

авиашоу "Соколов России"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Давно забыты времена, когда отсутствие керосина заставляло по нескольку месяцев, а то и лет «сидеть на земле». Лётный состав полка помимо тренажёров имеет хороший налёт. Большую часть составляют военные лётчики 1-го класса.

Основная задача полка — прикрытие границы с Китаем и патрулирование воздушных границ в выделенных зонах. В основном, это районы открытого моря, откуда случайно могут залететь «заблудившиеся» самолёты соседних стран. В связи с реформированием вооружённых сил РФ, 22-й Гвардейский авиаполк получает новую технику и новые задачи. Оставшись единственным в своём роде на территории Приморья, полк несёт постоянное боевое дежурство.

авиашоу "Соколов России"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Олег Кожемяко отметил, что история полка неразрывно связана с историей Советской армии и впитала лучшие традиции летчиков-истребителей Первой мировой войны.

«Ваши действия в последующем позволили здесь, в Приморье, обеспечить охрану границ во время событий у озера Хасан. Во время Великой Отечественной войны полк охранял покой Владивостока и Приморья», — обратился он к собравшимся.

авиашоу "Соколов России"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Врио губернатора выразил уверенность в том, что наша истребительная авиация является самой сильной в мире.

«Она опирается на вас. Мы уверены в безопасности нашего воздушного пространства», — подчеркнул Олег Кожемяко, пожелав военнослужащим и ветеранам успехов, здоровья, счастья и мирного неба над головой.

За безупречную службу, высокие показатели в боевой подготовке, вклад в обороноспособность государства он вручил грамоты старшему штурману подполковнику Дмитрию Казаринову и командиру авиационной эскадрильи 22-го истребительного авиационного полка майору Никите Корягину.

Благодарности получили командир отряда авиационной эскадрильи капитан Антон Дрендер и старший летчик авиаэскадрильи капитан Заур Омаров.

авиашоу "Соколов России"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

7 декабря на аэродроме Угловое блестяще прошло показательное выступление пилотажной группы «Соколы России» под руководством Заслуженного военного летчика России полковника Александра Гостевого.

авиашоу "Соколов России"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ