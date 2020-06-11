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Военные лаборатории США окружают Россию. Кедми сделал выводы

11 июня 2020, 21:00  •  58 • Политика
Яков Кедми напомнил, что Россию уже окружают биолаборатории США. И в данном случае эксперт готов сделать главный вывод: мирные цели эти лаборатории не преследуют.
Военно-политический эксперт Яков Кедми полагает, что цели биологических лабораторий США вокруг России очень просто определить, проанализировав условия и принципы их работы. Для начала Кедми подчеркнул, что главная характеристика подобных лабораторий вокруг России - это их подчинённость Пентагону. То есть уже этот факт отметает мысль о мирной природе объектов, считает Кедми.
Кедми подчёркивает, что такие лаборатории вполне могли бы контролироваться научными сообществами, и в этом случае мы могли бы поверить в их мирную работу. Но всё портит военное командование Штатов.
"То, что военные лаборатории не подконтрольны никому, кроме военного ведомства США, - это проблема. И мириться с этим невозможно", - цитирует Кедми "Экономика сегодня".
Эксперт сомневается, что Министерство обороны США стало бы тратить огромные деньги на цели, не связанные с геополитическими интересами. Кроме того, Кедми обращает внимание и на тот факт, что США ставят лаборатории не на своей территории.
"Центры (лаборатории - ред.) не ставятся в других странах и возле стран, которые объявлены противниками, власть которых, режим и строй в которых они (США) хотят поменять. Это основная проблема", - подчернул Яков Кедми.
Эксперт оценил и позицию стран, принимающих у себя биолаборатории США. Возможно, они совершенно искренне верят, что работа в таких лабораториях проводится мирная. Однако это великая инфантильность, подчеркнул Кедми. Штаты намеренно выбирают для размещения только те страны мира, которыми можно управлять. Например, Украину, где ранее подтвердили: в стране работают такие центры - даже не один, а несколько.

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