Военно-политический эксперт Яков Кедми полагает, что цели биологических лабораторий США вокруг России очень просто определить, проанализировав условия и принципы их работы. Для начала Кедми подчеркнул, что главная характеристика подобных лабораторий вокруг России - это их подчинённость Пентагону. То есть уже этот факт отметает мысль о мирной природе объектов, считает Кедми.

Кедми подчёркивает, что такие лаборатории вполне могли бы контролироваться научными сообществами, и в этом случае мы могли бы поверить в их мирную работу. Но всё портит военное командование Штатов.

"То, что военные лаборатории не подконтрольны никому, кроме военного ведомства США, - это проблема. И мириться с этим невозможно", - цитирует Кедми "Экономика сегодня".

Эксперт сомневается, что Министерство обороны США стало бы тратить огромные деньги на цели, не связанные с геополитическими интересами. Кроме того, Кедми обращает внимание и на тот факт, что США ставят лаборатории не на своей территории.

"Центры (лаборатории - ред.) не ставятся в других странах и возле стран, которые объявлены противниками, власть которых, режим и строй в которых они (США) хотят поменять. Это основная проблема", - подчернул Яков Кедми.

Эксперт оценил и позицию стран, принимающих у себя биолаборатории США. Возможно, они совершенно искренне верят, что работа в таких лабораториях проводится мирная. Однако это великая инфантильность, подчеркнул Кедми. Штаты намеренно выбирают для размещения только те страны мира, которыми можно управлять. Например, Украину, где ранее подтвердили: в стране работают такие центры - даже не один, а несколько.