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Военные козыри США против России оказались бесполезны: Сухое признание сделал офицер

15 января 2022, 11:05  •  261 • Политика
Военные козыри, которые долгие годы готовили США на случай войны с Россией, оказались бесполезны. Бывший пилот Корпуса морской пехоты США палубного самолёта РЭБ EA-6 Prowler, офицер Скотт Купер предоставил сухую аналитику для Атлантического совета.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в докладе нет никакой русофобии, а только холодный анализ международной обстановки и оценка военного потенциала сторон. По мнению офицера, сталкиваться с сухопутными войсками России лоб в лоб бесполезно. Единственный шанс в случае гипотетической войны с нашей страной - это завоевание превосходства в воздухе. Однако и здесь не всё гладко для американской стороны.
По мнению Пентагона, главными козырями против России США могут представить истребители F-22 и F-35, стратегические бомбардировщики B-2 и перспективные B-21, а также беспилотники RQ-170 Sentinel. По мнению офицера, в какой-то момент можно ожидать слабины со стороны России, которая пропустит крылатые "невидимки" и откроет окно для "заметных" самолётов. Однако и здесь проблема - "невидимок" в США слишком мало, чтобы нанести ущерб русским войскам. Для этого автор доклада предлагает США более агрессивно продвигать F-35 среди союзников.
Делая такие выводы, впрочем, американская сторона не может быть уверена в том, что "невидимки" легко преодолеют оборону С-300, С-400 и С-500. Разработчики нашей отечественной ПВО уверяют: от "глаз" не уйдут даже малозаметные самолёты. В случае настройки в России ПВО на комплексную работу и нужные волны США и вовсе теряют последние шансы. В этом моменте в очередной раз раскрывается проблема США с их "козырными" F-35. Угроза для американских самолётов быть обнаруженными возрастает всё больше. Дело в том, что после закупки Анкарой четырёх дивизионов С-400 США "почему-то" вычеркнули Турцию из программы производства F-35, отмахнувшись официальным расплывчатым объяснением. На деле же Вашингтон мог предусмотрительно обезопасить себя от большого скандала: в случае обнаружения русскими системами ПВО самолётов во время учений это отбило бы желание у потенциальных заказчиков покупать F-35.

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