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Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе - источник

08 июля 2021, 16:30  •  221 • Политика
Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщает источник.
Венные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран. Это уже второе столкновение военнослужащих этих стран, которое происходит за последнее время.
Причины перестрелки пока неизвестны, однако можно предположить, что как и в прошлый раз всему виной стал спор из-за принадлежности приграничных территорий и находящихся там водных ресурсов. О жертвах перестрелки пока ничего не известно.
Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран,
- сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".

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