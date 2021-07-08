Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе - источник

Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщает источник.

Венные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран. Это уже второе столкновение военнослужащих этих стран, которое происходит за последнее время.

Причины перестрелки пока неизвестны, однако можно предположить, что как и в прошлый раз всему виной стал спор из-за принадлежности приграничных территорий и находящихся там водных ресурсов. О жертвах перестрелки пока ничего не известно.

Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран,

- сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".