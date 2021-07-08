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Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе - источник
08 июля 2021, 16:30 • 221 • Политика
Перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщает источник.
Венные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран. Это уже второе столкновение военнослужащих этих стран, которое происходит за последнее время.
Причины перестрелки пока неизвестны, однако можно предположить, что как и в прошлый раз всему виной стал спор из-за принадлежности приграничных территорий и находящихся там водных ресурсов. О жертвах перестрелки пока ничего не известно.
- сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".
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