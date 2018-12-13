Военные Израиля заблокировали Рамаллу после гибели двух граждан от обстрела палестинцев

Израильские военные заблокировали фактическую столицу Палестины Рамаллу, после того как неподалеку от нее в результате обстрела палестинских боевиков были убиты двое граждан еврейской страны.

Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

В настоящее время убийцы в розыске, они смогли скрыться с места преступления на автомобиле. Как известно, они открыли огонь по автобусной остановке, что стало причиной трагедии.

После обстрела остановки автомобиль уехал в сторону Рамаллы, в настоящее время военными Израиля перекрыты въезды и выезды из палестинского города. Идут обыски, военные намерены продолжать поиски в этом районе и в обозримом будущем, рассказал подполковник в ходе брифинга.

Напомним, в Рамалле находится резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, а также другие органы власти и зарубежные посольства, в том числе представительство России при национальной администрации Палестины.