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Военные Израиля заблокировали Рамаллу после гибели двух граждан от обстрела палестинцев
13 декабря 2018, 17:54 • 66 • В мире
Израильские военные заблокировали фактическую столицу Палестины Рамаллу, после того как неподалеку от нее в результате обстрела палестинских боевиков были убиты двое граждан еврейской страны.
Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
В настоящее время убийцы в розыске, они смогли скрыться с места преступления на автомобиле. Как известно, они открыли огонь по автобусной остановке, что стало причиной трагедии.
После обстрела остановки автомобиль уехал в сторону Рамаллы, в настоящее время военными Израиля перекрыты въезды и выезды из палестинского города. Идут обыски, военные намерены продолжать поиски в этом районе и в обозримом будущем, рассказал подполковник в ходе брифинга.
Напомним, в Рамалле находится резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, а также другие органы власти и зарубежные посольства, в том числе представительство России при национальной администрации Палестины.
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