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Военные историки Минобороны приняли участие в освящении иконы Архангела Михаила

05 декабря 2019, 16:39  •  53 • В России

Офицеры Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) Вооруженных сил России приняли участие в освящении иконы Святого Архангела Михаила, которая встретила 187-ую годовщину образования.

- Мы принимаем участие в освящении иконы Святого Архангела Михаила - небесного покровителя ВАГШ, - заявил в ходе церемонии начальник ВАГШ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Икону освятил схиархимандрит Илий - личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Икону освятил схиархимандрит Илий - личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фото: МО РФ

После освящения икона будет передана в главный храм Вооруженных сил РФ.

ВАГШ ВС РФ является главным высшим военно-учебным заведением страны и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения безопасности государства. В ее составе 13 кафедр, четыре факультета. Святой Архангел Михаил- небесный покровитель ВАГШ. Военная академия Генерального штаба (ВАГШ) ВС РФ подготовит 180 военных из 28 иностранных государств в этом году.

Святой Архангел Михаил - небесный покровитель ВАГШ. Фото: МО РФ

- Мы очень большое внимание уделяем развитию военной науки. За последние годы в состав Академии введены Центр военно-стратегических исследований, Институт управления обороной государства, Военный институт истории, - отметил Зарудницкий.

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