Военные фильмы ужасов: насмешка или перспективный жанр? • 75 • Война

Идёт вторая неделя «карантина». Кто-то из прилипших к дивану строчит гневные посты о том, как его свободу угнетает проклятый режим, кто-то в кои-то веки затосковал о работе, кто-то решил вспомнить, что же он говорил перед сакраментальной фразой «когда будет время», а кто-то принялся смотреть упущенные кинематографические произведения. Автор будет говорить как раз о последнем. При этом об очень специфической части, почти «серой зоне», кинематографа – о военных фильмах ужасов.



Военные фильмы в массовом сознании – это любое кино, где просто присутствуют люди в форме, батальные сцены или какие-либо боевые конфликты, имевшие место или же выдуманные. Военный фильм, однако, не может не пересекаться с классическими жанрами. Советский «Крепкий орешек» и польский «Приключения канонира Доласа» — чистой воды комедии, американский «Несколько хороших парней» или корейский «Объединённая зона безопасности» пошли по канве детектива и драмы, советский «Белое солнце пустыни» сочетает в себе и приключенческий фильм, и недюжинный элемент всё той же драмы, т. к. наше кино вообще редко бывает втиснуто в узкие рамки.









При этом любители военного кино, выискивающие нестыковки в униформе, достоверности исторических событий и поведении вроде бы дисциплинированных и обученных героев, также делят военное кино на свой вкус. Кому-то импонирует тематика Первой мировой войны, кому-то Великой Отечественной или войны на Тихоокеанском ТВД.



Но сейчас автор обратится к весьма спорной области военного кинематографа, в котором пересекаются как жанры, так и различная тематика. Речь пойдёт о военных фильмах ужасов. Нет, автор сразу отметает дешёвки вроде наци-эксплотэйшн, нелепые фантастические потуги про секретные эксперименты спятивших низкосортных Менгеле и различные спекулятивные картины, старающиеся подчёркнутой натуралистичностью кадра к месту и не к месту навести ужас на зрителя, сдерживающего рвотные позывы.



При этом, как это ни странно, потенциально имеющие право на весомую долю условностей военные фильмы ужасов могут быть наполнены вполне серьёзным содержанием и даже определённым посланием к зрителю, чаще всего антимилитаристской направленности.



Итак, несколько картин, как минимум заслуживающих внимание зрителя. Однако это не рейтинг.



«Враг» («Неприятель») (Neprijatelj)

Фильм «Враг» 2011 года совместного производства Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Венгрии, либо крайне неоднозначный и многослойный в этом списке, либо просто-напросто режиссёр (серб Дежан Зачевич) запутал зрителя и запутался сам.





Гражданская война на территории Югославии закончилась. Отдалённый сербский гарнизон в глубине теперь уже чужого государства разминирует собственные минные поля, ожидая отправки домой. Во время патрулирования в районе заброшенного завода солдаты обнаруживают замурованного человека по имени Даба. Сербы, естественно, выпускают несчастного и приводят с собой на блокпост. Но незнакомец отказывается от еды и от воды, а на вопросы отвечает какой-то околесицей, которую бойцы сначала принимают за психическую травму от чудовищной гражданской войны. Но вскоре среди солдат начинают происходить странные вещи.





В очередном патруле сербы обнаруживают двух бойцов. Одного серба и одного боснийца, которые, как это ни удивительно, вместе охраняли Дабу, считая его дьяволом, виновным в смерти людей. По мере развития событий безумие накрывает весь гарнизон блокпоста, а Даба продолжает просто сидеть на месте, не совершая никаких попыток убить кого-либо, всматриваясь в окружающих пустым и тяжёлым взглядом, порой с некоей ухмылкой.





Картина в самом деле очень специфическая, наполненная различными подтекстами, и оставляет массу вопросов. Даба – символ демона войны, сам дьявол или то невидимое зёрнышко, брошенное в югославскую землю и приведшее к многолетней кровопролитной войне? Быть может, только дьявол способен сплотить людей после лютой мясорубки, эдакий парадокс…



«Точка R»

Южнокорейская картина «Точка R» 2004 года режиссёра Кон Су-чхана вышла на фоне так называемой корейской волны, когда имена Ким Ки Дука, Им Квон Тэка и Пон Чжун Хо в Европе произносили с придыханием.





Сам фильм «Точка R» касается несколько неудобной темы как для корейцев, так и для американцев. Действие картины разворачивается вокруг участия южнокорейских солдат во Вьетнамской войне на стороне США. Капиталистическая Южная Корея умудрилась отослать во Вьетнам около 300 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что власти Южной Кореи с самого начала вьетнамской бойни изъявляли это желание.



Итак, полыхает Вьетнам. Командование, потеряв отряд в некоей серой зоне под названием «точка R», получает от него радиосообщения и отправляет в этот пункт своеобразный спасательный отряд, цель которого состоит в том, чтобы либо обнаружить пропавших, либо найти тела. Отряд подбирается весьма разношёрстный, а командир славится тем, что вокруг него гибнут люди без его прямой вины. В общем, отряд мечты.









После десантирования в районе указанной точки отряд, продвигаясь вглубь по сути вражеской территории, сталкивается с мистикой: солнце не светит, высокая влажность, рация работает с перебоями. Но вот бойцы выходят из джунглей к фантасмагорическому каменному зданию. Мрачное серое обшарпанное строение в несколько этажей высится над яркой тропической растительностью. Именно здесь бойцы решают разбить лагерь.





Таинственное и пугающее место заставляет каждого солдата вспоминать собственные грехи, совершённые на этой войне. Кто-то винит невидимого и коварного противника, кто-то полнится суевериями, но в итоге каждый будет отвечать в одиночку за сделанное. Без излишнего наворачивания кишок и прочих способов заставить дрожать публику картина наполняется пугающим напряжением и загадками. Порой прослеживается какой-то мистический антимилитаристский посыл.



«На страже смерти» (Deathwatch)

Немецко-английский фильм «На страже смерти» 2002 года не столь глубок, как приведённые выше картины, впрочем, это ведь чисто западный продукт. Режиссёр фильма — «трансгендерная женщина» М. Дж. Бассет. Для ценителей тематики Первой мировой войны и атмосферы глубоких грязных траншей этот фильм будет интересен.





Позиционная Первая мировая продолжает топить в болоте сотни тысяч людей. Очередная ночная атака английских солдат на немецкие позиции вполне ожидаемо оборачивается крахом. Выжившие бойцы роты в пылу бессмысленного штурма заблудились в тумане и темноте редколесной равнины, взрытой воронками. Когда начало светать, солдаты вышли к брошенным немецким позициям. Траншеи пусты, только куча трупов немецких солдат.



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Вырваться на голую незнакомую местность посреди вражеской линии обороны означает умереть, но, как назло, рация работает только на приём, а в эфире слышно, что рота считается погибшей целиком. Но не это больше всего начинает беспокоить солдат, а абсолютная неизвестность местоположения и какое-то мистическое коварство почвы под ногами. То невесть откуда из-под земли вырастают проволочные заграждения, то почва кровоточит, то трупы погибших вываливаются прямиком из стен траншеи. Единственный найденный бравыми англичанами немец не может сказать чего-либо членораздельного.





Выжившие граждане Британии как на подбор: манерный капитан из английской аристократии, зелёный рядовой, который не успел привыкнуть к окружающему ужасу, сержант, старающийся сохранить рассудок, несколько циничных и отчаявшихся солдат и, конечно, боец, которому просто хочется убивать. Столь пёстрая компания сразу ринулась искать виновных. В сложившихся условиях виновные быстро нашлись…



Фильм хоть и поверхностный, но наполнен атмосферой войны. Определённый посыл выражен грубо, но ясно, а потому весьма спорно. Главные герои, в отличие от современных пластмассовых поделок, интересны, пугающе интересны.



«Караульный пост 506»

Ещё один привет из Южной Кореи, и опять-таки от режиссёра Кон Су-чхана. Всё-таки болит рана разделения Кореи, поэтому режиссёр взял эту тематику в качестве фона для своего фильма «Караульный пост 506» 2008 года.





Демилитаризованная зона со стороны Южной Кореи. Старый караульный пост с бункером времён «холодной войны». Внезапно командование теряет связь с гарнизоном, а самим гарнизоном командует сын генерала, поэтому дело «тонкое». Естественно, на пост отправляют отряд бойцов. Вслед «спасательному» отряду отправляется военный следователь. Но на этот раз никакой мистики – просто на территорию поста занесён неизвестный ранее вирус.





Как и полагается капиталистической стране, где каждый сам себе «вождь», солдаты стараются выжить любой ценой. Даже ценой жизни своих сослуживцев или гражданских лиц, которые пострадают от вируса, ими занесённого. Детективная канва переплетается с чисто жизненной, в которой все желают вернуться к семье и сталкиваются с радикальным выбором.





Замкнутый антураж бункера с паникёрским человеческим содержанием – гумус для ужаса. Однако создатели фильма этот гумус использовали не полностью. Но азиатская изюминка остаётся.



«Отравленные» (Muralim)

Неоднозначное творение из Израиля в ироничной форме военного фильма ужасов, крепко-накрепко связанного с комедией. Картина «Отравленные» 2011 года короткометражная, без пафоса и с изрядной долей откровенной издёвки. К тому же здесь присутствует этнический оттенок.



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Отдалённая военная часть, живущая своей жизнью. Брутальные солдаты во главе с не менее брутальным, а потому вечно орущим командиром, относительно мирно служат. Периодически эта компания издевается над рядовым Дани, которому судьба отвела роль полотёра. Но после «плановой» вакцинации почти весь гарнизон превращается в зомби. Внезапно Дани представляется шанс стать кем-то более значительным, нежели вечный уборщик…



Суммируя все картины, можно предположить, что военные фильмы ужасов перспективны, но у них есть и огромный врождённый изъян: сам жанр ужасов навечно замкнут в рамках обязательной коммерции. Сочетать нечто великое исключительно с деньгами сложно, но порой получается. Идёт вторая неделя «карантина». Кто-то из прилипших к дивану строчит гневные посты о том, как его свободу угнетает проклятый режим, кто-то в кои-то веки затосковал о работе, кто-то решил вспомнить, что же он говорил перед сакраментальной фразой «когда будет время», а кто-то принялся смотреть упущенные кинематографические произведения. Автор будет говорить как раз о последнем. При этом об очень специфической части, почти «серой зоне», кинематографа – о военных фильмах ужасов.Военные фильмы в массовом сознании – это любое кино, где просто присутствуют люди в форме, батальные сцены или какие-либо боевые конфликты, имевшие место или же выдуманные. Военный фильм, однако, не может не пересекаться с классическими жанрами. Советский «Крепкий орешек» и польский «Приключения канонира Доласа» — чистой воды комедии, американский «Несколько хороших парней» или корейский «Объединённая зона безопасности» пошли по канве детектива и драмы, советский «Белое солнце пустыни» сочетает в себе и приключенческий фильм, и недюжинный элемент всё той же драмы, т. к. наше кино вообще редко бывает втиснуто в узкие рамки.При этом любители военного кино, выискивающие нестыковки в униформе, достоверности исторических событий и поведении вроде бы дисциплинированных и обученных героев, также делят военное кино на свой вкус. Кому-то импонирует тематика Первой мировой войны, кому-то Великой Отечественной или войны на Тихоокеанском ТВД.Но сейчас автор обратится к весьма спорной области военного кинематографа, в котором пересекаются как жанры, так и различная тематика. Речь пойдёт о военных фильмах ужасов. Нет, автор сразу отметает дешёвки вроде наци-эксплотэйшн, нелепые фантастические потуги про секретные эксперименты спятивших низкосортных Менгеле и различные спекулятивные картины, старающиеся подчёркнутой натуралистичностью кадра к месту и не к месту навести ужас на зрителя, сдерживающего рвотные позывы.При этом, как это ни странно, потенциально имеющие право на весомую долю условностей военные фильмы ужасов могут быть наполнены вполне серьёзным содержанием и даже определённым посланием к зрителю, чаще всего антимилитаристской направленности.Итак, несколько картин, как минимум заслуживающих внимание зрителя. Однако это не рейтинг.Фильм «Враг» 2011 года совместного производства Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Венгрии, либо крайне неоднозначный и многослойный в этом списке, либо просто-напросто режиссёр (серб Дежан Зачевич) запутал зрителя и запутался сам.Гражданская война на территории Югославии закончилась. Отдалённый сербский гарнизон в глубине теперь уже чужого государства разминирует собственные минные поля, ожидая отправки домой. Во время патрулирования в районе заброшенного завода солдаты обнаруживают замурованного человека по имени Даба. Сербы, естественно, выпускают несчастного и приводят с собой на блокпост. Но незнакомец отказывается от еды и от воды, а на вопросы отвечает какой-то околесицей, которую бойцы сначала принимают за психическую травму от чудовищной гражданской войны. Но вскоре среди солдат начинают происходить странные вещи.В очередном патруле сербы обнаруживают двух бойцов. Одного серба и одного боснийца, которые, как это ни удивительно, вместе охраняли Дабу, считая его дьяволом, виновным в смерти людей. По мере развития событий безумие накрывает весь гарнизон блокпоста, а Даба продолжает просто сидеть на месте, не совершая никаких попыток убить кого-либо, всматриваясь в окружающих пустым и тяжёлым взглядом, порой с некоей ухмылкой.Картина в самом деле очень специфическая, наполненная различными подтекстами, и оставляет массу вопросов. Даба – символ демона войны, сам дьявол или то невидимое зёрнышко, брошенное в югославскую землю и приведшее к многолетней кровопролитной войне? Быть может, только дьявол способен сплотить людей после лютой мясорубки, эдакий парадокс…Южнокорейская картина «Точка R» 2004 года режиссёра Кон Су-чхана вышла на фоне так называемой корейской волны, когда имена Ким Ки Дука, Им Квон Тэка и Пон Чжун Хо в Европе произносили с придыханием.Сам фильм «Точка R» касается несколько неудобной темы как для корейцев, так и для американцев. Действие картины разворачивается вокруг участия южнокорейских солдат во Вьетнамской войне на стороне США. Капиталистическая Южная Корея умудрилась отослать во Вьетнам около 300 тысяч человек. Отдельно стоит отметить, что власти Южной Кореи с самого начала вьетнамской бойни изъявляли это желание.Итак, полыхает Вьетнам. Командование, потеряв отряд в некоей серой зоне под названием «точка R», получает от него радиосообщения и отправляет в этот пункт своеобразный спасательный отряд, цель которого состоит в том, чтобы либо обнаружить пропавших, либо найти тела. Отряд подбирается весьма разношёрстный, а командир славится тем, что вокруг него гибнут люди без его прямой вины. В общем, отряд мечты.После десантирования в районе указанной точки отряд, продвигаясь вглубь по сути вражеской территории, сталкивается с мистикой: солнце не светит, высокая влажность, рация работает с перебоями. Но вот бойцы выходят из джунглей к фантасмагорическому каменному зданию. Мрачное серое обшарпанное строение в несколько этажей высится над яркой тропической растительностью. Именно здесь бойцы решают разбить лагерь.Таинственное и пугающее место заставляет каждого солдата вспоминать собственные грехи, совершённые на этой войне. Кто-то винит невидимого и коварного противника, кто-то полнится суевериями, но в итоге каждый будет отвечать в одиночку за сделанное. Без излишнего наворачивания кишок и прочих способов заставить дрожать публику картина наполняется пугающим напряжением и загадками. Порой прослеживается какой-то мистический антимилитаристский посыл.Немецко-английский фильм «На страже смерти» 2002 года не столь глубок, как приведённые выше картины, впрочем, это ведь чисто западный продукт. Режиссёр фильма — «трансгендерная женщина» М. Дж. Бассет. Для ценителей тематики Первой мировой войны и атмосферы глубоких грязных траншей этот фильм будет интересен.Позиционная Первая мировая продолжает топить в болоте сотни тысяч людей. Очередная ночная атака английских солдат на немецкие позиции вполне ожидаемо оборачивается крахом. Выжившие бойцы роты в пылу бессмысленного штурма заблудились в тумане и темноте редколесной равнины, взрытой воронками. Когда начало светать, солдаты вышли к брошенным немецким позициям. Траншеи пусты, только куча трупов немецких солдат.Вырваться на голую незнакомую местность посреди вражеской линии обороны означает умереть, но, как назло, рация работает только на приём, а в эфире слышно, что рота считается погибшей целиком. Но не это больше всего начинает беспокоить солдат, а абсолютная неизвестность местоположения и какое-то мистическое коварство почвы под ногами. То невесть откуда из-под земли вырастают проволочные заграждения, то почва кровоточит, то трупы погибших вываливаются прямиком из стен траншеи. Единственный найденный бравыми англичанами немец не может сказать чего-либо членораздельного.Выжившие граждане Британии как на подбор: манерный капитан из английской аристократии, зелёный рядовой, который не успел привыкнуть к окружающему ужасу, сержант, старающийся сохранить рассудок, несколько циничных и отчаявшихся солдат и, конечно, боец, которому просто хочется убивать. Столь пёстрая компания сразу ринулась искать виновных. В сложившихся условиях виновные быстро нашлись…Фильм хоть и поверхностный, но наполнен атмосферой войны. Определённый посыл выражен грубо, но ясно, а потому весьма спорно. Главные герои, в отличие от современных пластмассовых поделок, интересны, пугающе интересны.Ещё один привет из Южной Кореи, и опять-таки от режиссёра Кон Су-чхана. Всё-таки болит рана разделения Кореи, поэтому режиссёр взял эту тематику в качестве фона для своего фильма «Караульный пост 506» 2008 года.Демилитаризованная зона со стороны Южной Кореи. Старый караульный пост с бункером времён «холодной войны». Внезапно командование теряет связь с гарнизоном, а самим гарнизоном командует сын генерала, поэтому дело «тонкое». Естественно, на пост отправляют отряд бойцов. Вслед «спасательному» отряду отправляется военный следователь. Но на этот раз никакой мистики – просто на территорию поста занесён неизвестный ранее вирус.Как и полагается капиталистической стране, где каждый сам себе «вождь», солдаты стараются выжить любой ценой. Даже ценой жизни своих сослуживцев или гражданских лиц, которые пострадают от вируса, ими занесённого. Детективная канва переплетается с чисто жизненной, в которой все желают вернуться к семье и сталкиваются с радикальным выбором.Замкнутый антураж бункера с паникёрским человеческим содержанием – гумус для ужаса. Однако создатели фильма этот гумус использовали не полностью. Но азиатская изюминка остаётся.Неоднозначное творение из Израиля в ироничной форме военного фильма ужасов, крепко-накрепко связанного с комедией. Картина «Отравленные» 2011 года короткометражная, без пафоса и с изрядной долей откровенной издёвки. К тому же здесь присутствует этнический оттенок.Отдалённая военная часть, живущая своей жизнью. Брутальные солдаты во главе с не менее брутальным, а потому вечно орущим командиром, относительно мирно служат. Периодически эта компания издевается над рядовым Дани, которому судьба отвела роль полотёра. Но после «плановой» вакцинации почти весь гарнизон превращается в зомби. Внезапно Дани представляется шанс стать кем-то более значительным, нежели вечный уборщик…Суммируя все картины, можно предположить, что военные фильмы ужасов перспективны, но у них есть и огромный врождённый изъян: сам жанр ужасов навечно замкнут в рамках обязательной коммерции. Сочетать нечто великое исключительно с деньгами сложно, но порой получается. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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