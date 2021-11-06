Военные Эстонии едва не расстреляли солдат Британии: Всему виной одна ошибка

Эстонские военные в Мали по ошибке обстреляли британских солдат. Эстонцы винят в инциденте забывчивость британцев. "Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила", - говорится в заявлении.

Военные Эстонии открыли огонь по солдатам Великобритании в Западной Африке. Инцидент произошёл в результате ошибки на военной базе Гао в Мали, сообщает газета Postimees.

Отмечается, что стрельба началась из-за того, что британские военные не соблюли необходимые процедуры безопасности. В частности, военнослужащие Британии не потрудились сообщить эстонским коллегам о своём приближении. В результате охранявшие военную базу эстонские военные открыли огонь по микроавтобусу, в котором ехали британцы.

Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте,

- прокомментировал случившееся глава пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм.

Уточняется, что эстонские солдаты находятся в Западной Африке с 2018 года в рамках операции "Бархани", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе. Заявленная цель нахождения военных - борьба с терроризмом.