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Военные Эстонии едва не расстреляли солдат Британии: Всему виной одна ошибка

06 ноября 2021, 23:10  •  32 • Политика
Эстонские военные в Мали по ошибке обстреляли британских солдат. Эстонцы винят в инциденте забывчивость британцев. "Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила", - говорится в заявлении.
Военные Эстонии открыли огонь по солдатам Великобритании в Западной Африке. Инцидент произошёл в результате ошибки на военной базе Гао в Мали, сообщает газета Postimees.
Отмечается, что стрельба началась из-за того, что британские военные не соблюли необходимые процедуры безопасности. В частности, военнослужащие Британии не потрудились сообщить эстонским коллегам о своём приближении. В результате охранявшие военную базу эстонские военные открыли огонь по микроавтобусу, в котором ехали британцы.
Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте,
- прокомментировал случившееся глава пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм.
Уточняется, что эстонские солдаты находятся в Западной Африке с 2018 года в рамках операции "Бархани", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе. Заявленная цель нахождения военных - борьба с терроризмом.

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