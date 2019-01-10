Военные эксперты обеспокоены, смогут ли сбить российские ПВО американскую ракету Trident

Эксперты обеспокоены разработкой маломощной ядерной ракеты Trident в США. Так, Ганс Кристенсон не уверен, что российские средства ПВО смогут её сбить.

Боеголовки малой мощности, которые США намерены применить на ракетах Trident, установленных на подлодках, вызвали дискуссии среди западных военных экспертов. Одни полагают, что это хороший "метод сдерживания" глобального конфликта с полноценным ядерным оружием, другие же - что этот шаг снизит порог применения ядерных боеприпасов.

Американцы разработали бомбу В-61-12 для ракеты Trident, которую планируется разместить на подлодках "Огайо". Заряд обладает малой мощностью для применения на небольшом расстоянии, но таком, чтобы не накрыть свой же контингент.

Эксперт по ядерному оружию Ганс Кристенсон, уверен, что мощность термоядерных боеголовок W-76 американские военные уменьшат до 5-6 килотонн - например, оставят только триггер (небольшой плутониевый заряд). Это намного дешевле, чем делать новую боеголовку, уверяет Кристенсон. Но, тем не менее, он говорит, что это оружие всё равно спровоцирует взрыв, "ужасающий по своей силе".

Ракету Trident II D5 с маломощной боеголовкой и со скоростью выше 6 км/с будет очень трудно сбить, пишет портал Утро.ру.

Эксперт уверен, что хоть российские средства ПВО могут сбить даже стелсы, но против Trident не так эффективны - из-за её гиперзвуковой скорости.