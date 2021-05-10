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Военные бьют тревогу: во Франции заявили о войне и распаде страны

10 мая 2021, 13:25  •  181 • Политика
Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Причиной послужил беспорядок из-за действий исламистов в государстве
Действующие французские военные заняли сторону отставных генералов в разразившемся в конце апреля скандале, связанного с угрозой войны в стране.
Напомним, группа бывших военных опубликовала открытое письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона, в котором они выразили крайнюю озабоченность ситуацией в стране. Они предупредили, что исламисты могут развязать рассовую войну во Франции, которая фактически разрушит государство и приведет к тысячам невинных жертв.
Обращение поддержали и действующие военные республики. В своем письме, опубликованным изданием Valeurs actuelles, они указали, что их товарищи гибли во время борьбы с исламизмом в Мали, Афганистане и ЦАР, а сейчас страна идет на уступки перед радикалами, которые устанавливают собственный порядок.
Также они указали, что видят царящее во французских городах и деревнях насилие, отметив, что ненависть к Франции и ее истории превращается в норму.
Поскольку в стране военным запрещено высказываться на политические и религиозные темы, в военном руководстве пообещали наказать подписавших письмо.
По данным на 11:00 по Москве, письмо военных поддержали более 1,3 миллионов человек.
Напомним, в прошлом году во Франции было совершено несколько вооруженных нападений исламистов: обезглавливание школьного учителя из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, нападение с ножом на людей в соборе, а также подготовки терактов в Лионе и Авиньоне.

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