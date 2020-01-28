Военные бюджеты СССР, США, Китая и РФ: сравнение в цифрах • 178 • Аналитика

Размер ассигнований на оборонные расходы всегда был в нашей стране «больным вопросом» как для условных «либералов», так и для не менее условных «патриотов». Правда, при этом подходили они к его рассмотрению и оценке с диаметрально противоположных позиций.



Первые, как правило, сводили свою точку зрения к тому, что страна «выбрасывает колоссальные средства на милитаризацию», усматривая в этом несомненный корень всех экономических и социальных проблем. Вторые же, как несложно догадаться, упирали на то, что затраты на армию в России, в отличие от СССР, являются «совершенно недостаточными» как в сравнении с ее наиболее вероятными противниками (странами блока НАТО), так и с тем же Китаем.







Впрочем, в последнее время эстафету у них перехватили как раз «представители демократической общественности», берущиеся утверждать, что нашей стране нечего и пытаться вступать в серьезные геополитические споры и конфликты — с ее-то «мизерным военным бюджетом». Так кто же все-таки прав?



Смотря как считать

Начнем с того, что многократно приводимые в различных отечественных СМИ умопомрачительные цифры «громадных затрат на армию и ВПК», якобы имевших место быть в Советском Союзе и «подорвавших его экономику», истине не соответствуют совершенно. Впрочем, как и абсолютное большинство антисоветских «страшилок», порожденных в недоброй памяти времена «перестройки» и повторявшихся наподобие священных мантр ее «прорабами».



Приведем три наиболее распространенных и известных варианта.



Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе говорил о 19% валового национального продукта (ВНП, не путать с ВВП!) СССР, идущего на нужды обороны. Михаил Горбачев «округлил» эту цифру до 20%. Начальник Генштаба Советской армии генерал армии Владимир Лобов перещеголял их обоих, во всеуслышание заявив, что «военный молох» пожирает треть ВНП страны, если не больше!



Прекрасно услышавшие сказанное им американцы немедленно просчитали: озвученный главным штабистом процент выглядел как 260 миллиардов рублей (если брать цены 1988 года). По официальному обменному курсу — более 300 миллиардов долларов!



Оборонные расходы Соединенных Штатов в тот период времени колебались в пределах 250-280 миллиардов в год, так что звучало это вполне достоверно. Вот только абсолютно не было правдой. Отчасти это доказывается тем фактом, что дорвавшиеся до управления страной «перестройщики», принявшиеся ускоренными темпами «сокращать» (а на самом деле просто гробить) отечественную оборонку, никаких хозяйственных финансовых и вообще экономических проблем этим так и не решили. Напротив, наплодили их выше крыши.



Впрочем, и в самих США аналитики Центрального разведывательного управления, которым было поручено оценивать размеры оборонных затрат Советского Союза и их долю в бюджете страны, считали цифры Шеварднадзе, Горбачева и Лобова ненаучной фантастикой. В ЦРУ, между прочим, начиная с 50-х годов прошлого столетия и до развала СССР, действовала специальная программа SKAM, целью которой было исключительно определение доли военных расходов в советском ВНП. Затратили на ее реализацию от 5 до 10 миллиардов долларов (по разным оценкам). Так вот, у трудившихся в поте лица аналитиков из Лэнгли получалось, что в реальности на военные нужды Советы тратили до 12% ВНП в 70-е годы и до 15% — в 80-е. Когда же цээрушники пытались постичь разницу между официальным курсом рубля к доллару, публикуемым в газете «Известия», и реальным соотношением двух валют по их покупательной способности, у них просто закипали мозги.



Так как же все было на самом деле? По наиболее заслуживающим доверия данным, официальный военный бюджет Советского Союза в период с 1968 по 1984 год составлял примерно 17 миллиардов долларов (с небольшими колебаниями по годам). В 1985-1987 году он возрос до 19-20 миллиардов. В 1989 году Михаил Горбачев утвердил оборонные расходы в 77 с лишним миллиардов рублей. Пересчитывать тогдашние рубли в доллары – дело крайне затруднительное, предоставлю желающим сделать это самостоятельно. Военные расходы Соединенных Штатов, как уже было сказано выше, значительно превышали 200 миллиардов в год. Так что же, мы тратили «на пушки» в 10 раз меньше американцев?! Не будем торопиться с выводами.



ВПК России: восставший из пепла?

Я неслучайно подчеркнул, что приведенные выше цифры являются официальными. В СССР существовало предостаточно способов, которыми они, скажем так, корректировались, дабы не ставить под удар имидж самого миролюбивого государства на планете. Всего один пример: ракеты были продукцией Министерства машиностроения, а военные корабли шли по судостроительному ведомству. СССР — не США, произведенную для них другими отраслями народного хозяйства продукцию военные там не выкупали, а получали. По более объективным данным, реальные военные затраты Советского Союза в период 1985-1991 годов колебались от 260 до 319 миллиардов долларов, Соединенных Штатов – от в 258 до 306. Вот вам и вполне реальный военно-стратегический паритет, который и вправду существовал.



Увы, с распадом великой и могучей страны соотношение стало стремительно меняться – не в нашу пользу, понятное дело. Военный бюджет России с 1992 по 1995 годы рухнул со 142 до 40 миллиардов долларов, американцы же продолжали оставаться на прежнем уровне. Что было дальше, расписывать не буду: какой смысл повторять общеизвестные истины, практически аксиомы? В стране шел настоящий погром ВПК и развал вооруженных сил, после которого оборонной отрасли пришлось возрождаться из пепла и руин подобно сказочной птице Феникс. «Обратный отсчет» начался после прихода в Кремль Владимира Путина. Нравится это утверждение кому-то или нет, но цифры и факты — вещь упрямая. Дабы не блуждать в дебрях и избежать разночтений, в дальнейшем статистику я буду приводить по общепризнанным подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно оглашаемым его специалистами данным, военный бюджет России вырос с 34,5 миллиарда долларов в 2006 году до 90,4 в 2013-м. Сейчас он около 46 млрд долларов.



В дальнейшем, как это ни удивительно для некоторых отечественных и зарубежных экспертов, произошло снижение оборонных расходов страны. В 2018 году, по данным того же SIPRI, он составил 61,4 миллиарда долларов. Как же так? Соединенные Штаты в последние годы наращивают затраты на Пентагон с невиданной ранее интенсивностью – 649 миллиардов долларов в 2019 году и ожидаемые 738 в 2020! Китай за последние 20 лет нарастил вкладываемые в оборону суммы на 850% — с 20 до 170 миллиардов в год! При этом многие аналитики склонны считать, что, как и в Советском Союзе, официально оглашаемые Пекином цифры и близко не отражают истинных объемов затрат. Наша страна как-то незаметно «выпала» с прочно занимаемой третьей позиции в рейтинге SIPRI, пропустив вперед Индию, Францию и даже Саудовскую Аравию. Что это? Предвестье новой катастрофы армии или, напротив, показатель того, что мы наконец-то научились тратить народные деньги по уму, не разбазаривая их и не вкладывая в дорогостоящие пустышки? Говорить о закате или стагнации российского ВПК никак не приходится – все-таки целый ряд стран (в том числе и тот же Китай) закупают наши ЗРК С-400, а не мы чьи-то. Та же ситуация и с другими средствами ПВО, авиационной, бронетанковой техникой. Громадные бюджеты – вовсе не стопроцентная гарантия того, что деньги из них не будут разворованы или растрачены зря (материалов о совершенно провальных проектах Пентагона, обошедшихся в сотни миллионов, если не в миллиарды, на нашем ресурсе предостаточно). Следует помнить и еще об одном: США и Китай — страны с огромным ВВП. В процентном отношении от такового мы тратим на армию примерно столько же, сколько американцы (около 3%) и даже меньше, чем китайские товарищи, официально не дотягивающие до 2%.







Будет богаче страна – возможно, снова увеличатся военные расходы (если это потребуется). Во всяком случае то, что в предшествующие годы Россия на свою безопасность денег не жалела, собственно, и дало возможность существовать в качестве суверенного государства сегодня. Размер ассигнований на оборонные расходы всегда был в нашей стране «больным вопросом» как для условных «либералов», так и для не менее условных «патриотов». Правда, при этом подходили они к его рассмотрению и оценке с диаметрально противоположных позиций.Первые, как правило, сводили свою точку зрения к тому, что страна «выбрасывает колоссальные средства на милитаризацию», усматривая в этом несомненный корень всех экономических и социальных проблем. Вторые же, как несложно догадаться, упирали на то, что затраты на армию в России, в отличие от СССР, являются «совершенно недостаточными» как в сравнении с ее наиболее вероятными противниками (странами блока НАТО), так и с тем же Китаем.Впрочем, в последнее время эстафету у них перехватили как раз «представители демократической общественности», берущиеся утверждать, что нашей стране нечего и пытаться вступать в серьезные геополитические споры и конфликты — с ее-то «мизерным военным бюджетом». Так кто же все-таки прав?Начнем с того, что многократно приводимые в различных отечественных СМИ умопомрачительные цифры «громадных затрат на армию и ВПК», якобы имевших место быть в Советском Союзе и «подорвавших его экономику», истине не соответствуют совершенно. Впрочем, как и абсолютное большинство антисоветских «страшилок», порожденных в недоброй памяти времена «перестройки» и повторявшихся наподобие священных мантр ее «прорабами».Приведем три наиболее распространенных и известных варианта.Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе говорил о 19% валового национального продукта (ВНП, не путать с ВВП!) СССР, идущего на нужды обороны. Михаил Горбачев «округлил» эту цифру до 20%. Начальник Генштаба Советской армии генерал армии Владимир Лобов перещеголял их обоих, во всеуслышание заявив, что «военный молох» пожирает треть ВНП страны, если не больше!Прекрасно услышавшие сказанное им американцы немедленно просчитали: озвученный главным штабистом процент выглядел как 260 миллиардов рублей (если брать цены 1988 года). По официальному обменному курсу — более 300 миллиардов долларов!Оборонные расходы Соединенных Штатов в тот период времени колебались в пределах 250-280 миллиардов в год, так что звучало это вполне достоверно. Вот только абсолютно не было правдой. Отчасти это доказывается тем фактом, что дорвавшиеся до управления страной «перестройщики», принявшиеся ускоренными темпами «сокращать» (а на самом деле просто гробить) отечественную оборонку, никаких хозяйственных финансовых и вообще экономических проблем этим так и не решили. Напротив, наплодили их выше крыши.Впрочем, и в самих США аналитики Центрального разведывательного управления, которым было поручено оценивать размеры оборонных затрат Советского Союза и их долю в бюджете страны, считали цифры Шеварднадзе, Горбачева и Лобова ненаучной фантастикой. В ЦРУ, между прочим, начиная с 50-х годов прошлого столетия и до развала СССР, действовала специальная программа SKAM, целью которой было исключительно определение доли военных расходов в советском ВНП. Затратили на ее реализацию от 5 до 10 миллиардов долларов (по разным оценкам). Так вот, у трудившихся в поте лица аналитиков из Лэнгли получалось, что в реальности на военные нужды Советы тратили до 12% ВНП в 70-е годы и до 15% — в 80-е. Когда же цээрушники пытались постичь разницу между официальным курсом рубля к доллару, публикуемым в газете «Известия», и реальным соотношением двух валют по их покупательной способности, у них просто закипали мозги.Так как же все было на самом деле? По наиболее заслуживающим доверия данным, официальный военный бюджет Советского Союза в период с 1968 по 1984 год составлял примерно 17 миллиардов долларов (с небольшими колебаниями по годам). В 1985-1987 году он возрос до 19-20 миллиардов. В 1989 году Михаил Горбачев утвердил оборонные расходы в 77 с лишним миллиардов рублей. Пересчитывать тогдашние рубли в доллары – дело крайне затруднительное, предоставлю желающим сделать это самостоятельно. Военные расходы Соединенных Штатов, как уже было сказано выше, значительно превышали 200 миллиардов в год. Так что же, мы тратили «на пушки» в 10 раз меньше американцев?! Не будем торопиться с выводами.Я неслучайно подчеркнул, что приведенные выше цифры являются официальными. В СССР существовало предостаточно способов, которыми они, скажем так, корректировались, дабы не ставить под удар имидж самого миролюбивого государства на планете. Всего один пример: ракеты были продукцией Министерства машиностроения, а военные корабли шли по судостроительному ведомству. СССР — не США, произведенную для них другими отраслями народного хозяйства продукцию военные там не выкупали, а получали. По более объективным данным, реальные военные затраты Советского Союза в период 1985-1991 годов колебались от 260 до 319 миллиардов долларов, Соединенных Штатов – от в 258 до 306. Вот вам и вполне реальный военно-стратегический паритет, который и вправду существовал.Увы, с распадом великой и могучей страны соотношение стало стремительно меняться – не в нашу пользу, понятное дело. Военный бюджет России с 1992 по 1995 годы рухнул со 142 до 40 миллиардов долларов, американцы же продолжали оставаться на прежнем уровне. Что было дальше, расписывать не буду: какой смысл повторять общеизвестные истины, практически аксиомы? В стране шел настоящий погром ВПК и развал вооруженных сил, после которого оборонной отрасли пришлось возрождаться из пепла и руин подобно сказочной птице Феникс. «Обратный отсчет» начался после прихода в Кремль Владимира Путина. Нравится это утверждение кому-то или нет, но цифры и факты — вещь упрямая. Дабы не блуждать в дебрях и избежать разночтений, в дальнейшем статистику я буду приводить по общепризнанным подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно оглашаемым его специалистами данным, военный бюджет России вырос с 34,5 миллиарда долларов в 2006 году до 90,4 в 2013-м. Сейчас он около 46 млрд долларов.В дальнейшем, как это ни удивительно для некоторых отечественных и зарубежных экспертов, произошло снижение оборонных расходов страны. В 2018 году, по данным того же SIPRI, он составил 61,4 миллиарда долларов. Как же так? Соединенные Штаты в последние годы наращивают затраты на Пентагон с невиданной ранее интенсивностью – 649 миллиардов долларов в 2019 году и ожидаемые 738 в 2020! Китай за последние 20 лет нарастил вкладываемые в оборону суммы на 850% — с 20 до 170 миллиардов в год! При этом многие аналитики склонны считать, что, как и в Советском Союзе, официально оглашаемые Пекином цифры и близко не отражают истинных объемов затрат. Наша страна как-то незаметно «выпала» с прочно занимаемой третьей позиции в рейтинге SIPRI, пропустив вперед Индию, Францию и даже Саудовскую Аравию. Что это? Предвестье новой катастрофы армии или, напротив, показатель того, что мы наконец-то научились тратить народные деньги по уму, не разбазаривая их и не вкладывая в дорогостоящие пустышки? Говорить о закате или стагнации российского ВПК никак не приходится – все-таки целый ряд стран (в том числе и тот же Китай) закупают наши ЗРК С-400, а не мы чьи-то. Та же ситуация и с другими средствами ПВО, авиационной, бронетанковой техникой. Громадные бюджеты – вовсе не стопроцентная гарантия того, что деньги из них не будут разворованы или растрачены зря (материалов о совершенно провальных проектах Пентагона, обошедшихся в сотни миллионов, если не в миллиарды, на нашем ресурсе предостаточно). Следует помнить и еще об одном: США и Китай — страны с огромным ВВП. В процентном отношении от такового мы тратим на армию примерно столько же, сколько американцы (около 3%) и даже меньше, чем китайские товарищи, официально не дотягивающие до 2%.Будет богаче страна – возможно, снова увеличатся военные расходы (если это потребуется). Во всяком случае то, что в предшествующие годы Россия на свою безопасность денег не жалела, собственно, и дало возможность существовать в качестве суверенного государства сегодня. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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