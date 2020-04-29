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Военные биологи из Пентагона заняли на Украине 15 лабораторий

29 апреля 2020, 17:10  •  131 • Украина
Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ближайшее время инициирует уголовное расследование незаконной работы на Украине американских бактериологических лабораторий. Лидер партии Виктор Медведчук и его команда намерены максимально подсветить в общественном поле как сам факт наличия лабораторий, так и неуклюжие действия власти по их сокрытию. Впрочем, считают аналитики, активность ОПЗЖ вряд ли способна серьезно повлиять на работу биолабораторий. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.
Как заявил вчера, 28 апреля, нардеп Рады от фракции ОПЗЖ, экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, его коллеги по партии будут требовать от власти создания следственной комиссии для расследования деятельности американских бактериологических лабораторий на Украине, а также их роли в распространении опасных инфекций, повлекших массовую гибель украинцев.
«Мы намерены обратиться к Евросоюзу и ООН, требуя провести специальные расследования работы лабораторий США. Мы будем требовать от Америки немедленно прекратить работу бактериологических лабораторий в стране», — сообщил он.
Кузьмин напомнил о некрасивом поведении замглавы комитета Рады по нацбезопасности и разведке Ирины Верещук. Та заявила, что «никаких бактериологических лабораторий США на Украине не было и нет, а информации в Сети об этих лабораториях верить нельзя».
«Она так рьяно бросилась на защиту заокеанских партнеров, что выглядела очень жалко. Особенно после того, как на следующий день на сайте посольства США на Украине официально признали: мол, да, на территории страны действительно работают их бактериологические лаборатории. Ясное дело, такие вполне себе безобидные, очень нужные обществу и делу мира и, конечно, очень полезные для здоровья украинского народа», — иронизирует депутат.
Виктор Медведчук и сам Кузьмин 14 апреля написали запрос на имя президента Владимира Зеленского. В обращении они сообщили гаранту: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе 15 из них — на Украине. В них работают только американцы, а финансирует исследования напрямую Пентагон. На сегодняшний день лаборатории находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, по три — в Киеве и Львове, а также в Херсоне, Тернополе и т. д.
По данным ОПЗЖ, лаборатории возникли в период правления Виктора Ющенко, в 2005-м. Тогда Пентагон и Минздрав Украины заключили соглашение о сотрудничестве «по профилактике патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия». По соглашению, в украинских лабораториях, соответствующих третьему уровню безопасности, могут вестись исследования образцов таких опасных патогенов, как желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила и возбудители туберкулеза. Бюджет программы составляет 2,1 миллиарда долларов.
Появление американских биолабораторий странным образом совпало с несколькими вспышками смертельных болезней, считают в ОПЗЖ. Так, в 2009-м в Тернополе 450 жителей пострадали из-за редкого вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию. В 2014-м на Украине была вспышка неизвестно откуда взявшейся холеры, заболели 300 человек. А в январе 2016-го в Харькове 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, и через два месяца от него умерли еще 364 человека. 
Как отметил украинский политолог Евгений Ерещенко, Медведчук, вбросивший скандал с биолабораториями США в центр общественного внимания, так и не получил ответа на этот счет ни от президента, ни от СБУ или кабмина.   
«Оппозиция логично потребовала отчета от Зеленского и первых лиц Украины, но вместо них на запрос Медведчука ответило посольство США. Как ни старались дипломаты спрятаться за туманными формулировками, стало ясно, что лаборатории работают по проектам Пентагона, а не Минздрава США, — говорит он. — Что касается других украинских политиков, то они предпочитают о биологических лабораториях США на Украине просто молчать, «как будто антисептика в рот набрали». Может быть, потому, что все они на самом деле служат интересам США и МВФ, а не народа Украины?»
По ходу развития скандала в украинском политикуме возник спор о том, чем именно занимаются 15 американских лабораторий, расположенных на территории страны.  
«По нашим данным, лаборатории эти занимаются изучением поведения опасных патогенов в определенных региональных условиях — с учетом климатических, демографических и иных факторов. Эти исследования вполне можно назвать «исследованиями двойного назначения». С одной стороны, они действительно важны — с точки зрения оценки угроз распространения опасных заболеваний, а также разработки рекомендаций по борьбе с ними. С другой — результаты исследования могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия, для применения в регионе Восточной Европы», — отметил одесский политолог Юрий Ткачев.
По его мнению, наличие биолабораторий в странах третьего мира позволяет американским ученым решать задачи, которые было бы невозможно решить на родине.
«Биолаборатории нужны американцам для целого ряда серьезных испытаний. Во-первых, это изучение особо опасных инфекций, которое по закону нельзя производить в США. Во-вторых, это исследования инфекций, характерных именно для данного региона, а также региональных особенностей иммунитета, — говорит политолог. — Кроме того, в таких странах, как Украина или Грузия, американцам проще, чем у себя дома, найти волонтеров для проведения тестов на людях. Еще один фактор, вызывающий интерес США к постсоветскому пространству, — это богатое наследие советской эпидемиологической школы».
Большинство киевских аналитиков уверены, что скандал с биолабораториями затеян партией Медведчука с вполне понятными целями. Биологическая опасность — фактор, традиционно пугающий население любой страны, особенно в условиях эпидемии коронавируса. Тем более он удобен в ситуации, когда власть не способна объяснить украинцам ни задачи американских лабораторий, ни смысл их работы для государства. 
То есть, будучи оппозицией, ОПЗЖ по ходу «лабораторного» скандала может хорошенько «выпороть» и правительство, и правящее большинство, и в конечном счете самого президента и заработать себе на этом отличный пиар в качестве «борцов за безопасность Украины». Единственный минус в этой истории в том, что ни Медведчук, ни ОПЗЖ — никто другой не в состоянии ни приостановить, ни прекратить работу этих лабораторий, ни тем более вывести их с территории страны.
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Аналитики говорят, что такая задача не под силу нынешней Украине — по финансовым, геополитическим и многим другим причинам. И ждать в этой ситуации поддержки от Евросоюза или ООН бессмысленно: у обеих структур в ближайшее время будет масса других хлопот, связанных с выходом из карантина и восстановлением экономики. А значит, когда шум в украинских массмедиа вокруг «иностранной биоугрозы» стихнет, работа секретных лабораторий США продолжится в прежнем режиме, а саму скандальную тему потихоньку забудут.       
«К сожалению, Украина по отношению к США находится в откровенно слабой позиции. Так что американские биологи как работали, так и будут работать в стране. Им так удобнее — и с точки зрения финансов (можно за небольшие деньги привлечь местных вирусологов с советским опытом), и с точки зрения своей национальной безопасности, — заявил украинский политолог Михаил Погребинский. — Для того, чтобы требовать закрытия этих лабораторий, Украина должна стать суверенным государством. А пока этого нет, наша власть удовлетворится суммой в 1,3 млн долларов, которые США дали Киеву на борьбу с коронавирусом». 
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН

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