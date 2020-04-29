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Военные биологи из Пентагона заняли на Украине 15 лабораторий
29 апреля 2020, 17:10 • 131 • Украина
Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ближайшее время инициирует уголовное расследование незаконной работы на Украине американских бактериологических лабораторий. Лидер партии Виктор Медведчук и его команда намерены максимально подсветить в общественном поле как сам факт наличия лабораторий, так и неуклюжие действия власти по их сокрытию. Впрочем, считают аналитики, активность ОПЗЖ вряд ли способна серьезно повлиять на работу биолабораторий. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.
Как заявил вчера, 28 апреля, нардеп Рады от фракции ОПЗЖ, экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, его коллеги по партии будут требовать от власти создания следственной комиссии для расследования деятельности американских бактериологических лабораторий на Украине, а также их роли в распространении опасных инфекций, повлекших массовую гибель украинцев.
Кузьмин напомнил о некрасивом поведении замглавы комитета Рады по нацбезопасности и разведке Ирины Верещук. Та заявила, что «никаких бактериологических лабораторий США на Украине не было и нет, а информации в Сети об этих лабораториях верить нельзя».
Виктор Медведчук и сам Кузьмин 14 апреля написали запрос на имя президента Владимира Зеленского. В обращении они сообщили гаранту: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе 15 из них — на Украине. В них работают только американцы, а финансирует исследования напрямую Пентагон. На сегодняшний день лаборатории находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, по три — в Киеве и Львове, а также в Херсоне, Тернополе и т. д.
По данным ОПЗЖ, лаборатории возникли в период правления Виктора Ющенко, в 2005-м. Тогда Пентагон и Минздрав Украины заключили соглашение о сотрудничестве «по профилактике патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия». По соглашению, в украинских лабораториях, соответствующих третьему уровню безопасности, могут вестись исследования образцов таких опасных патогенов, как желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила и возбудители туберкулеза. Бюджет программы составляет 2,1 миллиарда долларов.
Появление американских биолабораторий странным образом совпало с несколькими вспышками смертельных болезней, считают в ОПЗЖ. Так, в 2009-м в Тернополе 450 жителей пострадали из-за редкого вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию. В 2014-м на Украине была вспышка неизвестно откуда взявшейся холеры, заболели 300 человек. А в январе 2016-го в Харькове 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, и через два месяца от него умерли еще 364 человека.
Как отметил украинский политолог Евгений Ерещенко, Медведчук, вбросивший скандал с биолабораториями США в центр общественного внимания, так и не получил ответа на этот счет ни от президента, ни от СБУ или кабмина.
По ходу развития скандала в украинском политикуме возник спор о том, чем именно занимаются 15 американских лабораторий, расположенных на территории страны.
По его мнению, наличие биолабораторий в странах третьего мира позволяет американским ученым решать задачи, которые было бы невозможно решить на родине.
Большинство киевских аналитиков уверены, что скандал с биолабораториями затеян партией Медведчука с вполне понятными целями. Биологическая опасность — фактор, традиционно пугающий население любой страны, особенно в условиях эпидемии коронавируса. Тем более он удобен в ситуации, когда власть не способна объяснить украинцам ни задачи американских лабораторий, ни смысл их работы для государства.
То есть, будучи оппозицией, ОПЗЖ по ходу «лабораторного» скандала может хорошенько «выпороть» и правительство, и правящее большинство, и в конечном счете самого президента и заработать себе на этом отличный пиар в качестве «борцов за безопасность Украины». Единственный минус в этой истории в том, что ни Медведчук, ни ОПЗЖ — никто другой не в состоянии ни приостановить, ни прекратить работу этих лабораторий, ни тем более вывести их с территории страны.
Аналитики говорят, что такая задача не под силу нынешней Украине — по финансовым, геополитическим и многим другим причинам. И ждать в этой ситуации поддержки от Евросоюза или ООН бессмысленно: у обеих структур в ближайшее время будет масса других хлопот, связанных с выходом из карантина и восстановлением экономики. А значит, когда шум в украинских массмедиа вокруг «иностранной биоугрозы» стихнет, работа секретных лабораторий США продолжится в прежнем режиме, а саму скандальную тему потихоньку забудут.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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