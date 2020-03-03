Военные базы США за рубежом: вопросы уязвимости • 89 • Аналитика

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу военных баз за пределами своей территории и численности дислоцирующихся на них военнослужащих. Но многие американские военные объекты за рубежом довольно уязвимы для потенциального противника.



Ближний Восток

Один из самых «горячих» регионов планеты, где расположены американские военные базы – Ближний Восток. В свое время США фактически сменили Великобританию, до середины ХХ века игравшую доминирующую роль в ближневосточной политике, и обзавелись военными базами в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман – во всех этих странах размещаются военные объекты США.







Американские ВВС также используют авиабазу Инджирлик в Турции, которая несмотря на разногласия остается важным партнером США по НАТО в Восточном Средиземноморье. Кроме того, американские войска дислоцируются в Ираке и Афганистане.



Именно ближневосточные базы США в регионе Персидского залива и в Афганистане являются наиболее уязвимыми для ударов со стороны такого потенциального противника Вашингтона как Иран.



Автор FARS News Agency Абдоллах Эбади называет 8 ключевых военных баз США, по которым Иран способен нанести удары. Среди них на первом месте – база Пятой флотилии ВМС США в Бахрейне. В западной части столицы Бахрейна Манамы находится причал с американскими эсминцами и катерами, рядом – аэродром морской авиации ВМС США, административные здания и казармы.



Вторая цель – авиабаза Шейх-Иса в том же Бахрейне, где дислоцируются самолеты американских ВВС, входящие в состав 379-го авиационного корпуса ВВС США, считающегося одним из наиболее боеспособных в военной авиации.



Третья уязвимая база – Эль-Удэйд в Катаре. Здесь находится американский центр по подготовке и планированию воздушных операций на Ближнем Востоке, размещаются самолеты ВВС США. При всей ее защищенности географическая близость от Ирана также делает Эль-Удэйд легкой мишенью для иранских ракет.



Четвертый объект, также находящийся недалеко от Ирана – база Али-Ас-Салем в Кувейте. Пятый объект - авиационная база Ахмад-Аль-Джабир в Кувейте. Шестой - авиационная база Аз-Зафаре в Объединенных Арабских Эмиратах, а седьмой – база ВМС США Тумрит в Омане, которая выполняет стратегические задачи по обеспечению американского военного присутствия в Индийском океане. Наконец, восьмым объектом иранский автор называет базу ВС США в Баграме в Афганистане, где дислоцируются транспортные самолеты, части и подразделения сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США.



Разумеется, помимо перечисленных постоянных военных баз под удар иранских ракет в случае конфликта попадет и американский военный контингент в Ираке. Скорее всего, именно он и примет на себя первые удары. Американские военнослужащие в Ираке даже сегодня, спустя почти два десятилетия после свержения Саддама Хусейна, не могут чувствовать себя в безопасности в этой стране.



Восточная Азия

В Азиатско-Тихоокеанском регионе американские военные базы расположены в Японии и Южной Корее. Что интересно, в каждой из этих стран есть базы всех видов ВС США – и армии, и флота, и авиации, и морской пехоты. Кроме того, американские военные корабли регулярно курсируют в западной части Тихого океана.



Но базы и в Японии, и в Республике Корея в случае масштабного вооруженного конфликта в этом регионе планеты могут стать мишенью для ракетных ударов сразу трех соседних государств, находящихся в непростых отношениях с США. Речь идет о Китае, КНДР и России. В Японии главные американские военные базы традиционно находятся на Окинаве – одном из островов архипелага Рюкю, который находится гораздо ближе к китайскому побережью, чем остальная Япония. Из этого также можно сделать определенные выводы.



Восточная Европа

Наконец, в Восточной и Центральной Европе американские военные базы могут стать мишенью для российских ракет. Прежде всего, это относится к новым военным объектам в Польше и Румынии, где США размещают средства противоракетной обороны. Под ударом могут оказаться и американские военные объекты в Германии и Норвегии. Постоянное присутствие войск США и НАТО в республиках Прибалтики в случае конфликта также не сулит Риге, Таллину и Вильнюсу ничего хорошего.



Так что наличие многочисленных военных баз и развитой военной инфраструктуры за рубежом еще не является для Соединенных Штатов гарантией доминирования. Более того, разветвленная сеть военных баз скорее создает для Пентагона дополнительные проблемы, поскольку встает вопрос об обеспечении безопасности баз и персонала и решение этого вопроса лежит, прежде всего, в политической плоскости.



В настоящее время США занимают первое место в мире по числу военных баз за пределами своей территории и численности дислоцирующихся на них военнослужащих. Но многие американские военные объекты за рубежом довольно уязвимы для потенциального противника.Один из самых «горячих» регионов планеты, где расположены американские военные базы – Ближний Восток. В свое время США фактически сменили Великобританию, до середины ХХ века игравшую доминирующую роль в ближневосточной политике, и обзавелись военными базами в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман – во всех этих странах размещаются военные объекты США.Американские ВВС также используют авиабазу Инджирлик в Турции, которая несмотря на разногласия остается важным партнером США по НАТО в Восточном Средиземноморье. Кроме того, американские войска дислоцируются в Ираке и Афганистане.Именно ближневосточные базы США в регионе Персидского залива и в Афганистане являются наиболее уязвимыми для ударов со стороны такого потенциального противника Вашингтона как Иран.Автор FARS News Agency Абдоллах Эбади называет 8 ключевых военных баз США, по которым Иран способен нанести удары. Среди них на первом месте – база Пятой флотилии ВМС США в Бахрейне. В западной части столицы Бахрейна Манамы находится причал с американскими эсминцами и катерами, рядом – аэродром морской авиации ВМС США, административные здания и казармы.Вторая цель – авиабаза Шейх-Иса в том же Бахрейне, где дислоцируются самолеты американских ВВС, входящие в состав 379-го авиационного корпуса ВВС США, считающегося одним из наиболее боеспособных в военной авиации.Третья уязвимая база – Эль-Удэйд в Катаре. Здесь находится американский центр по подготовке и планированию воздушных операций на Ближнем Востоке, размещаются самолеты ВВС США. При всей ее защищенности географическая близость от Ирана также делает Эль-Удэйд легкой мишенью для иранских ракет.Четвертый объект, также находящийся недалеко от Ирана – база Али-Ас-Салем в Кувейте. Пятый объект - авиационная база Ахмад-Аль-Джабир в Кувейте. Шестой - авиационная база Аз-Зафаре в Объединенных Арабских Эмиратах, а седьмой – база ВМС США Тумрит в Омане, которая выполняет стратегические задачи по обеспечению американского военного присутствия в Индийском океане. Наконец, восьмым объектом иранский автор называет базу ВС США в Баграме в Афганистане, где дислоцируются транспортные самолеты, части и подразделения сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США.Разумеется, помимо перечисленных постоянных военных баз под удар иранских ракет в случае конфликта попадет и американский военный контингент в Ираке. Скорее всего, именно он и примет на себя первые удары. Американские военнослужащие в Ираке даже сегодня, спустя почти два десятилетия после свержения Саддама Хусейна, не могут чувствовать себя в безопасности в этой стране.В Азиатско-Тихоокеанском регионе американские военные базы расположены в Японии и Южной Корее. Что интересно, в каждой из этих стран есть базы всех видов ВС США – и армии, и флота, и авиации, и морской пехоты. Кроме того, американские военные корабли регулярно курсируют в западной части Тихого океана.Но базы и в Японии, и в Республике Корея в случае масштабного вооруженного конфликта в этом регионе планеты могут стать мишенью для ракетных ударов сразу трех соседних государств, находящихся в непростых отношениях с США. Речь идет о Китае, КНДР и России. В Японии главные американские военные базы традиционно находятся на Окинаве – одном из островов архипелага Рюкю, который находится гораздо ближе к китайскому побережью, чем остальная Япония. Из этого также можно сделать определенные выводы.Наконец, в Восточной и Центральной Европе американские военные базы могут стать мишенью для российских ракет. Прежде всего, это относится к новым военным объектам в Польше и Румынии, где США размещают средства противоракетной обороны. Под ударом могут оказаться и американские военные объекты в Германии и Норвегии. Постоянное присутствие войск США и НАТО в республиках Прибалтики в случае конфликта также не сулит Риге, Таллину и Вильнюсу ничего хорошего.Так что наличие многочисленных военных баз и развитой военной инфраструктуры за рубежом еще не является для Соединенных Штатов гарантией доминирования. Более того, разветвленная сеть военных баз скорее создает для Пентагона дополнительные проблемы, поскольку встает вопрос об обеспечении безопасности баз и персонала и решение этого вопроса лежит, прежде всего, в политической плоскости. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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