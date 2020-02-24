Военные базы России за рубежом: где и почему они необходимы • 117 • Аналитика

Вопрос о создании новых российских военных баз за пределами страны обсуждается все активнее. Но нужно ли нашему государству на самом деле масштабное расширение своего военного присутствия в разных точках планеты?



Военные базы за рубежом нужны не для каких-то агрессивных действий против других государств, а для укрепления обороноспособности страны, обозначения и защиты ее геополитических и экономических интересов. Например, в США именно так объясняют наличие сотен своих баз и военных объектов практически по всему миру. Не случайно большинство стран, претендующих на статус даже не сверхдержав, а просто сильных и самодостаточных государств, предпочитают иметь хотя бы одну-две военные базы за пределами страны.







Мировой лидер по количеству зарубежных военных баз – США, но свои военные объекты за пределами государственной границы есть у Франции, Великобритании, Германии, Китая, Японии и даже Индии, Турции и Пакистана. Естественно, что есть такие объекты и у России.



До распада СССР военных баз за рубежом было значительно больше, но и сейчас наша страна располагает базами в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Приднестровье, Сирии, Таджикистане и Южной Осетии. Как видим, единственная страна за пределами постсоветского пространства, где есть российские военные объекты – Сирия. Здесь размещаются военно-морская база в Тартусе и военно-воздушная база в Хмеймиме. Военные объекты в Сирии позволяют не только поддерживать российский контингент, помогающий правительственным войскам страны бороться с террористами, но и контролировать обстановку на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье.



Однако базы в одной лишь Сирии за пределами границ бывшего СССР – это мало, особенно если сравнить Россию с США и учесть сложную мировую политическую обстановку. Поэтому в последнее время все чаще говорят о перспективах создания российских военных баз в других странах дальнего зарубежья. Среди возможных вариантов называют Египет, Ливию, Судан, Сомали, Йемен и даже Центральноафриканскую республику и Мозамбик. Кроме того, не исключается возможность восстановления военных баз во Вьетнаме и на Кубе. Но пока всё это больше на уровне слухов.



Сейчас Россия нуждается в том, чтобы контролировать обстановку не только в одной Сирии или на постсоветском пространстве, но и на основных стратегических направлениях, а это и Атлантика, и Индийский океан с побережьем Восточной Африки, и Азиатско-Тихоокеанский регион. Если говорить о регионах планеты, то России желательно обзавестись военными базами как минимум на северном и восточном побережье Африки, в Юго-Восточной Азии, а также на атлантическом побережье – в Латинской Америке.



Но далеко не каждая страна будет готова разместить военные объекты России на своей территории. Поэтому в списке потенциальных кандидатов – либо дружественные России страны, у которых и так непростые отношения с США, либо развивающиеся страны третьего мира, которым размещение базы может быть интересно с точки зрения финансирования, да и для поддержания безопасности внутри своих государств. К первой категории стран относятся Куба, Сирия, ко второй – Судан, Сомали, Мозамбик, Центрально-Африканская Республика и ряд других государств.



Кстати, помимо Кубы российские военные базы вполне могли бы быть размещены в Венесуэле. Это позволило бы не только поближе подобраться к границам США, но и поддержать Николаса Мадуро, обезопасив последнего от свержения и установления проамериканского режима. В Юго-Восточной Азии российская военно-морская база позволила бы обеспечивать более широкие возможности для Тихоокеанского флота в том же Южно-Китайском море. Самым выгодным и разумным вариантом в данном случае становится возрождение советской базы Камрань. Переговоры об этом ведутся, но информация засекречена и пока непонятно, появятся ли во Вьетнаме снова наши военные.



В любом случае, очевидно, что сейчас размещение новых военных баз за рубежом становится уже не только вопросом национального престижа, но и средством обеспечения национальной безопасности. Без российского военного присутствия в виде баз в Атлантике, на Тихом океане, в Индийском океане достойно противостоять США вдали от границ нашей страны мы не сможем. К тому же российские военные базы – еще один инструмент и в борьбе с международным терроризмом или тем же пиратством (что особенно актуально для северо-восточного побережья Африканского континента). Другой вопрос: а потянет ли современная России военные базы за пределами страны - от Кубы до Вьетнама? Найдётся ли достаточное число кораблей и военно-технических ресурсов в целом, чтобы эти базы обеспечивать? Вопрос о создании новых российских военных баз за пределами страны обсуждается все активнее. Но нужно ли нашему государству на самом деле масштабное расширение своего военного присутствия в разных точках планеты?Военные базы за рубежом нужны не для каких-то агрессивных действий против других государств, а для укрепления обороноспособности страны, обозначения и защиты ее геополитических и экономических интересов. Например, в США именно так объясняют наличие сотен своих баз и военных объектов практически по всему миру. Не случайно большинство стран, претендующих на статус даже не сверхдержав, а просто сильных и самодостаточных государств, предпочитают иметь хотя бы одну-две военные базы за пределами страны.Мировой лидер по количеству зарубежных военных баз – США, но свои военные объекты за пределами государственной границы есть у Франции, Великобритании, Германии, Китая, Японии и даже Индии, Турции и Пакистана. Естественно, что есть такие объекты и у России.До распада СССР военных баз за рубежом было значительно больше, но и сейчас наша страна располагает базами в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Приднестровье, Сирии, Таджикистане и Южной Осетии. Как видим, единственная страна за пределами постсоветского пространства, где есть российские военные объекты – Сирия. Здесь размещаются военно-морская база в Тартусе и военно-воздушная база в Хмеймиме. Военные объекты в Сирии позволяют не только поддерживать российский контингент, помогающий правительственным войскам страны бороться с террористами, но и контролировать обстановку на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье.Однако базы в одной лишь Сирии за пределами границ бывшего СССР – это мало, особенно если сравнить Россию с США и учесть сложную мировую политическую обстановку. Поэтому в последнее время все чаще говорят о перспективах создания российских военных баз в других странах дальнего зарубежья. Среди возможных вариантов называют Египет, Ливию, Судан, Сомали, Йемен и даже Центральноафриканскую республику и Мозамбик. Кроме того, не исключается возможность восстановления военных баз во Вьетнаме и на Кубе. Но пока всё это больше на уровне слухов.Сейчас Россия нуждается в том, чтобы контролировать обстановку не только в одной Сирии или на постсоветском пространстве, но и на основных стратегических направлениях, а это и Атлантика, и Индийский океан с побережьем Восточной Африки, и Азиатско-Тихоокеанский регион. Если говорить о регионах планеты, то России желательно обзавестись военными базами как минимум на северном и восточном побережье Африки, в Юго-Восточной Азии, а также на атлантическом побережье – в Латинской Америке.Но далеко не каждая страна будет готова разместить военные объекты России на своей территории. Поэтому в списке потенциальных кандидатов – либо дружественные России страны, у которых и так непростые отношения с США, либо развивающиеся страны третьего мира, которым размещение базы может быть интересно с точки зрения финансирования, да и для поддержания безопасности внутри своих государств. К первой категории стран относятся Куба, Сирия, ко второй – Судан, Сомали, Мозамбик, Центрально-Африканская Республика и ряд других государств.Кстати, помимо Кубы российские военные базы вполне могли бы быть размещены в Венесуэле. Это позволило бы не только поближе подобраться к границам США, но и поддержать Николаса Мадуро, обезопасив последнего от свержения и установления проамериканского режима. В Юго-Восточной Азии российская военно-морская база позволила бы обеспечивать более широкие возможности для Тихоокеанского флота в том же Южно-Китайском море. Самым выгодным и разумным вариантом в данном случае становится возрождение советской базы Камрань. Переговоры об этом ведутся, но информация засекречена и пока непонятно, появятся ли во Вьетнаме снова наши военные.В любом случае, очевидно, что сейчас размещение новых военных баз за рубежом становится уже не только вопросом национального престижа, но и средством обеспечения национальной безопасности. Без российского военного присутствия в виде баз в Атлантике, на Тихом океане, в Индийском океане достойно противостоять США вдали от границ нашей страны мы не сможем. К тому же российские военные базы – еще один инструмент и в борьбе с международным терроризмом или тем же пиратством (что особенно актуально для северо-восточного побережья Африканского континента). Другой вопрос: а потянет ли современная России военные базы за пределами страны - от Кубы до Вьетнама? Найдётся ли достаточное число кораблей и военно-технических ресурсов в целом, чтобы эти базы обеспечивать? Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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