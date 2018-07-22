Военные авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков

Беспилотник сирийских боевиков был сбит российскими военными в районе авиабазы Хмеймим в ночь на 21 июля, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. «Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — отметил он.

По словам Цыганкова, дрон удалось уничтожить штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы. Отмечается, что пострадавших, как и материального ущерба, нет, а база продолжает работу в плановом режиме.

Цыганков отметил, что незаконные вооруженные формирования до сих пор продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Позиции правительственных сил и жилые кварталы населенных пунктов, которые находятся рядом с линией разведения сторон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, ежедневно подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам со стороны противника.

При этом организованный российским Центром по примирению враждующих сторон переговорный процесс со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации по-прежнему продолжается. «В результате переговоров за сутки сдано три танка, одна зенитная установка, четыре миномета, одна гаубица, четыре крупнокалиберных пулемета, а также большое количество боеприпасов различных калибров и типов», — сообщил генерал.

Мирные жители постоянно покидают контролируемые боевиками территории через предоставленные коридоры. Им выдают горячую пищу, предметы первой необходимости, оказывают первую медицинскую помощь. За последние сутки через пропускной пункт Кафер-Шамс прошли 302 человека. Из лагерей для беженцев и мест, куда временно были перемещены жители Восточной Гуты, домой уже вернулись почти 73 тыс. жителей. Из них 105 человек вернулись на родину только за прошедшие сутки. За тот же временной промежуток российские военные врачи оказали медицинскую помощь 13 сирийцам, из которых шестеро – дети.

Между тем случаи обстрела российской военной базы Хмеймим в провинции Латакия на западе Сирии не являются большой редкостью.

Так, в ночь на 1 июля российские военнослужащие сбили несколько малоразмерных БПЛА. Как отметил представитель базы, принадлежность дронов еще не установлена. Они летели с северо-восточного направления в удалении от местного аэродрома. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сообщили российские военные. В результате отражения атаки пострадавших не было. Ущерба авиабазе нанесено не было, она продолжила работу в штатном режиме.

Очередное подобное происшествие было в мае. Тогда военные на базе Хмеймим также сбили неизвестный беспилотник. «Двадцать первого мая c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — сказали в Минобороны России.

Как заявили военные, цель ликвидировали штатными зенитными огневыми средствами авиабазы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Пострадавших и материального ущерба не было.

Всего за несколько часов до этого сирийские СМИ сообщили об открытии системами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим в Сирии огня по ряду малоразмерных целей. Беспилотники запускались с территории юго-западного Идлиба.

Еще один прецедент произошел 24 апреля, когда системы ПВО также предотвратили нападение дронов на Хмеймим. Об этом сообщил представитель авиабазы. «Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — отметил он. В результате никто не пострадал, а объекты на территории повреждены не были.

Отражение атаки на российскую авиабазу произошло и в ночь на 6 января.

Тогда военнослужащие России вывели из строя сразу 13 беспилотников, призванных доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) в Тартусе.

Отмечается, что атака совершалась «со стороны Латакии». Как сообщало британское издание «Би-би-си», нападение на авиабазу Хмеймим «исламской фракции» сорвали российские военные, сбившие используемые террористами при налете дроны.