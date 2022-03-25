Военную хитрость ВСУ на границе с Белоруссией показали изнутри. Самим смешно

В соцсетях распространяется видеоролик, снятый украинскими солдатами на границе с Белоруссией. Пограничный форпост укрепляют брёвнами и мешками с песком. В эффективность сооружения не верят даже солдаты ВСУ.

Военнослужащий Украины снимает жалкое зрелище - импровизированные укрепления - и сам же шутит: "Белорусы подумают, что это бульба, и будут осторожней". Уверенности в том, что такие баррикады остановят тяжёлую технику, у ВСУ нет.

Между тем Белоруссия отрицает обвинения в планах вооружённой поддержки России в проведении спецоперации на Украине.