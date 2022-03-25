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Военную хитрость ВСУ на границе с Белоруссией показали изнутри. Самим смешно

25 марта 2022, 12:45  •  902 • Политика
В соцсетях распространяется видеоролик, снятый украинскими солдатами на границе с Белоруссией. Пограничный форпост укрепляют брёвнами и мешками с песком. В эффективность сооружения не верят даже солдаты ВСУ.
Военнослужащий Украины снимает жалкое зрелище - импровизированные укрепления - и сам же шутит: "Белорусы подумают, что это бульба, и будут осторожней". Уверенности в том, что такие баррикады остановят тяжёлую технику, у ВСУ нет.
Между тем Белоруссия отрицает обвинения в планах вооружённой поддержки России в проведении спецоперации на Украине.

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