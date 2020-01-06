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Военную базу в Кении обстреляли террористы. Трое американских военнослужащих погибли
06 января 2020, 14:09 • 39 • Политика
В Кении террористы напали на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй. В результате обстрела погибли трое американских военных. Ещё двое были ранены.
В Кении в результате обстрела террористами военной базы в Мэнда-бэй погибли военнослужащий США и двое контрактников Пентагона, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Африканского командования США. Кроме того, сообщается, что при атаке были ранены ещё двое военных США. Террористы, говорится в заявлении пресс-службы, проникли на территорию базы и повредили на аэродроме шесть гражданских самолётов.
Вместе с кенийскими военными атаку боевиков удалось отбить. Есть ли погибшие среди террористов, неизвестно.
Ранее Царьград написал, что вчера, 5 января, "зелёная зона" в центре Багдада, в которой расположены посольство США, а также правительственные здания, подверглась обстрелу. Арабский новостной канал Al Jazeera уточнил, что нападавшие использовали миномёты и в городе были слышны предупреждающие сирены. При обстреле снаряд попал в жилой дом, пострадали мирные жители.
Напомним, военный советник главы Ирана Хосейн Деган 5 января заявил, что Тегеран "равноценно" ответит Америке за её действия и гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. При этом, добавил Деган в эфире телеканала CNN, Иран вовсе не желает вести войну. Однако, по его мнению, Вашингтону нужно показать реакцию на их действия. Войну начала Америка, подчеркнул Деган, значит, США должны быть готовы к реакции на свои действия. Единственное, что может положить конец "этому периоду войны", сказал Деган, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли сами.
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