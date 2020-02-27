Военной репетицией наступления на Россию НАТО пытается укрепить единство альянса • 44 • Аналитика

На прошлой неделе начались крупнейшие за последние четверть века военные учения НАТО Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). По замыслу организаторов этого действа альянс должен отработать логистику переброски военной техники из США в Польшу и Прибалтику, к границам России. Фактически очередная военная репетиция наступления на нашу страну.



Европейцы не хотят воевать

20 февраля в германский порт Бремерхафен из-за океана прибыло первое судно с тяжёлой техникой, в числе которой танки, бронеавтомобили, топливозаправщики, дорожные машины. Одновременно с этим в аэропорту Гамбурга высадилась первая партия американских военнослужащих.







По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, на учения из Америки прибудут примерно 20 тысяч военных. Всего к манёврам привлекут 40 тысяч человек из 18 стран НАТО. Германский бундесвер будет представлен контингентом в четыре тысячи военнослужащих.



«Официально Defender Europe 2020 – это учения войск США, но на самом деле страны-члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России», – пишет другая немецкая газета Junge Welt. Действительно, основная часть учений пройдёт в приграничных к России районах. Как подметили эксперты, «Защитник Европы 2020», например, ставит своей целью «холодную осаду» Калининграда.



Эти манёвры направлены (по официальной версии) на проверку боеспособности альянса и повышение его боевого потенциала. В реальности они поднимают градус русофобии в Европе. Отрабатывают образ врага в лице России, несколько потускневший в последнее время.



В прошлом году в европейских странах провели масштабное исследование. Людям задавали один вопрос: «Готовы ли вы, граждане Европы, воевать за Америку с Россией и умирать в этой войне?». Результаты исследования повергли политиков в шок. Выяснилось, что 98% европейцев настроены на нейтралитет и заявили, что «это не их война».



Фактор противоречий

Меж тем сегодня «российская угроза» и русофобия, пожалуй, – единственный мотив для сплочения стран Североатлантического альянса, но даже он даёт сбои. В прошлом ноябре президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британским журналистам заявил о необходимости новой сбалансированной модели отношений Европы и России, направленной на укрепление сотрудничества между ними.



В том интервью Макрон резко высказался в адрес НАТО. По его мнению, альянс «сейчас находится в коматозном состоянии». «У НАТО нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками», – завил французский лидер. Это противоречие раздирает альянс. Из чего Макрон сделал вывод: «Европейским странам нужна определенная независимость от США в сфере обороны».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг среагировал мгновенно и попытался урезонить строптивого француза. «Страны НАТО обязательно должны сохранить единство позиций по России, – заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. – Мы сейчас – единственная платформа, где Северная Америка и Европа встречаются и совместно принимают решения».



Перепалка политиков прошла, но осадок от неё остался. Эммануэль Макрон первый среди западных лидеров сказал о том, что и так уже обсуждают мировые СМИ – вассальную зависимость Европы от американцев сразу по нескольким направлениям деятельности НАТО и вызванные ею противоречия внутри альянса. Главные из них – практика принятия решений и условия финансирования.



Нет единства из-за денег

Самые большие разногласия внутри альянса возникли по вопросу финансирования. Острой тему сделал президент США Дональд Трамп. На прошлогоднем саммите НАТО в Лондоне он потребовал от союзников увеличить взнос до 4 процентов от ВВП, так как ранее согласованная доля в 2 процента уже не обеспечивает потребности альянса.



Вслед за Трампом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: расходы стран Североатлантического альянса в 2020 году вырастут на 130 миллиардов долларов, а в 2024 году – на 400 миллиардов долларов. Для стагнирующей европейской экономики это запредельные цифры. На днях в Брюсселе при обсуждении семилетнего бюджета ЕС участники саммита вдрызг переругались из-за гораздо меньшей суммы – увеличения взносов на 75 млрд. евро.



Надо помнить, уже в 2018 году бюджет НАТО перевалил за триллион долларов США. В прошлом году он подрос разом на 7 процентов. Теперь ему рисуют новые высоты. В отсутствие реальных угроз тратиться на многочисленные (до трёхсот в год) учения по отражению «российской угрозы» в Европе охотников стало поменьше.







Тем более что в европейских СМИ время от времени обсуждают возможность локальной войны НАТО с Россией. По мнению экспертов, американцы могут устроить её, используя обычные вооружения. Вашингтон одним таким действием ослабит и экономически конкурирующую с Америкой Европу, и Россию.



Эти обсуждения уже дали свои плоды. Их видно по антивоенным настроениям европейцев, зафиксированным в упомянутом здесь исследовании. Их видно по попыткам французского лидера переформатировать отношения Европы с Россией.



Однако эти новые веяния не стали пока фактором европейской политики. В ней по-прежнему сильнее голос тех, кто готов без оглядки идти за Америкой. Масштабные учения с лицемерным названием «Защитник Европы 2020» — лучшее тому подтверждение. На прошлой неделе начались крупнейшие за последние четверть века военные учения НАТО Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). По замыслу организаторов этого действа альянс должен отработать логистику переброски военной техники из США в Польшу и Прибалтику, к границам России. Фактически очередная военная репетиция наступления на нашу страну.20 февраля в германский порт Бремерхафен из-за океана прибыло первое судно с тяжёлой техникой, в числе которой танки, бронеавтомобили, топливозаправщики, дорожные машины. Одновременно с этим в аэропорту Гамбурга высадилась первая партия американских военнослужащих.По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, на учения из Америки прибудут примерно 20 тысяч военных. Всего к манёврам привлекут 40 тысяч человек из 18 стран НАТО. Германский бундесвер будет представлен контингентом в четыре тысячи военнослужащих.«Официально Defender Europe 2020 – это учения войск США, но на самом деле страны-члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России», – пишет другая немецкая газета Junge Welt. Действительно, основная часть учений пройдёт в приграничных к России районах. Как подметили эксперты, «Защитник Европы 2020», например, ставит своей целью «холодную осаду» Калининграда.Эти манёвры направлены (по официальной версии) на проверку боеспособности альянса и повышение его боевого потенциала. В реальности они поднимают градус русофобии в Европе. Отрабатывают образ врага в лице России, несколько потускневший в последнее время.В прошлом году в европейских странах провели масштабное исследование. Людям задавали один вопрос: «Готовы ли вы, граждане Европы, воевать за Америку с Россией и умирать в этой войне?». Результаты исследования повергли политиков в шок. Выяснилось, что 98% европейцев настроены на нейтралитет и заявили, что «это не их война».Меж тем сегодня «российская угроза» и русофобия, пожалуй, – единственный мотив для сплочения стран Североатлантического альянса, но даже он даёт сбои. В прошлом ноябре президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британским журналистам заявил о необходимости новой сбалансированной модели отношений Европы и России, направленной на укрепление сотрудничества между ними.В том интервью Макрон резко высказался в адрес НАТО. По его мнению, альянс «сейчас находится в коматозном состоянии». «У НАТО нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками», – завил французский лидер. Это противоречие раздирает альянс. Из чего Макрон сделал вывод: «Европейским странам нужна определенная независимость от США в сфере обороны».Генсек НАТО Йенс Столтенберг среагировал мгновенно и попытался урезонить строптивого француза. «Страны НАТО обязательно должны сохранить единство позиций по России, – заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. – Мы сейчас – единственная платформа, где Северная Америка и Европа встречаются и совместно принимают решения».Перепалка политиков прошла, но осадок от неё остался. Эммануэль Макрон первый среди западных лидеров сказал о том, что и так уже обсуждают мировые СМИ – вассальную зависимость Европы от американцев сразу по нескольким направлениям деятельности НАТО и вызванные ею противоречия внутри альянса. Главные из них – практика принятия решений и условия финансирования.Самые большие разногласия внутри альянса возникли по вопросу финансирования. Острой тему сделал президент США Дональд Трамп. На прошлогоднем саммите НАТО в Лондоне он потребовал от союзников увеличить взнос до 4 процентов от ВВП, так как ранее согласованная доля в 2 процента уже не обеспечивает потребности альянса.Вслед за Трампом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: расходы стран Североатлантического альянса в 2020 году вырастут на 130 миллиардов долларов, а в 2024 году – на 400 миллиардов долларов. Для стагнирующей европейской экономики это запредельные цифры. На днях в Брюсселе при обсуждении семилетнего бюджета ЕС участники саммита вдрызг переругались из-за гораздо меньшей суммы – увеличения взносов на 75 млрд. евро.Надо помнить, уже в 2018 году бюджет НАТО перевалил за триллион долларов США. В прошлом году он подрос разом на 7 процентов. Теперь ему рисуют новые высоты. В отсутствие реальных угроз тратиться на многочисленные (до трёхсот в год) учения по отражению «российской угрозы» в Европе охотников стало поменьше.Тем более что в европейских СМИ время от времени обсуждают возможность локальной войны НАТО с Россией. По мнению экспертов, американцы могут устроить её, используя обычные вооружения. Вашингтон одним таким действием ослабит и экономически конкурирующую с Америкой Европу, и Россию.Эти обсуждения уже дали свои плоды. Их видно по антивоенным настроениям европейцев, зафиксированным в упомянутом здесь исследовании. Их видно по попыткам французского лидера переформатировать отношения Европы с Россией.Однако эти новые веяния не стали пока фактором европейской политики. В ней по-прежнему сильнее голос тех, кто готов без оглядки идти за Америкой. Масштабные учения с лицемерным названием «Защитник Европы 2020» — лучшее тому подтверждение. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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