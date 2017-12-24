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Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области
24 декабря 2017, 18:24 • 447 • Украина
БРЯНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.
"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", - отметили в пресс-службе.
Как рассказал сам военный, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части.
В региональном погрануправлении добавили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.
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