Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Необратимый процесс»: к чему приведёт демографический кризис на Украине
Вячеслав Володин: Заблокировав страницы Кадырова, Инстаграм и Фейсбук создали оп...
Странный человек и полицейский Навального
Пугая российскими подводными лодками по всей Атлантике, НАТО наращивает военную ...
Главная / Украина

Военнослужащий ВС Украины попросил статус беженца на погранпосту в Брянской области

24 декабря 2017, 18:24  •  447 • Украина

БРЯНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал сам военный, в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части.

В региональном погрануправлении добавили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

447
Источник
Похожие новости
24 декабря 2017, 13:39
«Предупреждение от США»: почему Яценюка задержали в аэропорту Женевы
23 декабря 2017, 11:39
«Подогреть кровопролитие»: США приняли решение о поставках оборонительного оружия на Украину
24 декабря 2017, 23:24
«Необратимый процесс»: к чему приведёт демографический кризис на Украине

23 декабря 2017, 16:24
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
24 декабря 2017, 20:09
«Арсенал влияния»: на каких условиях Москва может вести диалог с Вашингтоном
23 декабря 2017, 06:39
США приняли решение предоставить Украине "оборонительные вооружения"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
24 декабря 2017, 13:39
«Предупреждение от США»: почему Яценюка задержали в аэропорту Женевы
24 декабря 2017, 07:24
Итоги недели. «А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр....
24 декабря 2017, 04:09
Как стремление улучшить белорусско-российские отношения довело до скамьи подсудимых
24 декабря 2017, 07:24
Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотрона
24 декабря 2017, 00:39
«Уважаемые бандиты»: почему украинские суды продолжают оправдывать националистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 декабря 2017, 11:09
Обострение на Донбассе - эпизод будущей масштабной войны Запада с Россией
20 декабря 2017, 04:28
На украинском ТВ всплыла правда о Навальном
22 декабря 2017, 16:24
Донбасский «ответ Чемберлену»
20 декабря 2017, 02:24
«Захлёбывается в истерии»: в Крыму ответили на планы Киева по возвращению полуострова посредством санкций
21 декабря 2017, 07:54
Информация от боевика
19 декабря 2017, 20:09
"Оскорбление" США: ООН не признала Иерусалим столицей Израиля
22 декабря 2017, 22:54
Изолента кончилась: Глава английского МИД рассказал об изоляции России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.