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Военнослужащие ВСУ на Донбассе «засветили» французский гранатомёт

24 ноября 2021, 15:20  •  51 • Украина

Киев настойчиво просит у западных «партнеров» современное оружие для отпора так называемой «агрессии» России. В действительности оно применяется в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Если США уже поставляли американское вооружение и боеприпасы, то страны ЕС решили с этим повременить. Однако, по-видимому, тайные поставки все же были осуществлены.

Так, военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ случайно «засветили» французский ручной противотанковый гранатомёт APILAS. Видео было опубликовано в соцсети Tik-Tok.

В ролике показано, как украинские военные ведут огонь из гранатомета РПГ-18 на линии соприкосновения сторон на Донбассе. В кадре видны нарукавные нашивки военнослужащих, ВСУ, которые свидетельствуют, что всё это снято на позициях 128-й горно-штурмовой бригады. При этом, среди отстрелянных тубусов замечен французский гранатомёт APILAS.

Данный РПГ разработан в конце 1980-х годов конструкторами французской фирмы «Manufacture de Machines du Haut Rhin» («Manurhin»). Он предназначен для разрушения укреплений и укрытий, а также для поражения бронированной техники.

Калибр гранатомета 122-мм, прицельная дальность от 25 до 600 метров (с компьютеризированным прицелом), бронепробиваемость до 720 мм и до 2 метров бетона. Вес снаряженного гранатомета 9,5 кг, а стоимость его колеблется в районе 2–2,5 тысяч долларов. Ранее РПГ APILAS никогда официально в Украину не поставлялся.

Между тем главный редактор американского издания «Military Times» Говард Олтмен заявил, что ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе впервые применили ПТРК FGM-148 Javelin. Об этом ему в интервью сообщил глава начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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