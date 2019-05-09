Военное вторжение в Колумбию - это ложь, заявили в Венесуэле

МИД Венесуэлы выступил с официальным заявлением, назвав ложными обвинения со стороны Колумбии в военном вторжении.

Принадлежащая испанской медиагруппе газета El Tiempo во вторник, 7 мая, сообщила, что около 40 венесуэльских военных вторглись на территорию Колумбии в муниципалитете Пуэрто-Сантандер. Издание не уточняло, зачем Каракасу, который прилагает большие усилия для стабилизации обстановки в собственной стране, потребовалось направлять отряд в соседнюю. Однако в Боготе не преминули обвинить правительство Николаса Мадуро в провокации.

В Каракасе придерживаются противоположного мнения, считая обвинения со стороны проамерикански ориентированных соседей очередной провокацией Госдепа, который не оставляет попыток устроить госпереворот в Венесуэле.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает и отвергает распространенную правительством Колумбии ложную информацию о вторжении венесуэльских военных на территорию Колумбии. Эти опасные и безответственные претензии с подачи США имеют целью с помощью ложной информации создать условия для военной эскалации на общей границе", - переводит заявление МИД Венесуэлы ТАСС.