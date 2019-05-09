Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
"Методичка вместо сердца": Эксперт о главе штаба Навального, выступивш...
«Желаю прожить не меньше, чем я»: в День Победы ветеран ВОВ отмечает 100-летие
С Днём Победы!
Главная / Политика

Военное вторжение в Колумбию - это ложь, заявили в Венесуэле

09 мая 2019, 11:24  •  42 • Политика
В правительстве Венесуэлы назвали ложными сообщения о военном вторжении в соседнюю Колумбию. В Каракасе настаивают на том, что это очередная провокация со стороны США, заинтересованных в госперевороте.
МИД Венесуэлы выступил с официальным заявлением, назвав ложными обвинения со стороны Колумбии в военном вторжении.
Принадлежащая испанской медиагруппе газета El Tiempo во вторник, 7 мая, сообщила, что около 40 венесуэльских военных вторглись на территорию Колумбии в муниципалитете Пуэрто-Сантандер. Издание не уточняло, зачем Каракасу, который прилагает большие усилия для стабилизации обстановки в собственной стране, потребовалось направлять отряд в соседнюю. Однако в Боготе не преминули обвинить правительство Николаса Мадуро в провокации.
В Каракасе придерживаются противоположного мнения, считая обвинения со стороны проамерикански ориентированных соседей очередной провокацией Госдепа, который не оставляет попыток устроить госпереворот в Венесуэле.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает и отвергает распространенную правительством Колумбии ложную информацию о вторжении венесуэльских военных на территорию Колумбии. Эти опасные и безответственные претензии с подачи США имеют целью с помощью ложной информации создать условия для военной эскалации на общей границе", - переводит заявление МИД Венесуэлы ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
08 мая 2019, 19:09
"Пока Путин не видит": Медведев и Силуанов обменивались записками на совете в Кремле - видео
08 мая 2019, 12:39
"Это очень хорошо": Лужков признался, зачем ездил в Северную Корею
08 мая 2019, 15:54
Герои, подводники, полярники: Что известно о новых командующих российского ВМФ
08 мая 2019, 19:09
1,5 тысячи мирных сирийцев в Ракке погибли под ударами США - Захарова
08 мая 2019, 19:09
Сенатор назвала дутыми потугами позицию Киева по паспортам РФ в Донбассе
09 мая 2019, 04:54
Зеленский сохранит поставленного при Порошенко главу МВД - советник
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2019, 04:09
Гранатомет не помог: Боец НАТО поплатился за глумление над памятником советским воинам в Эстонии
03 мая 2019, 22:39
Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: в приеме документов отказали
04 мая 2019, 04:39
"Думала, нас больше не пустят на ТВ": Жена Зеленского рассказала, как он кричал на олигарха Коломойского
03 мая 2019, 14:39
Пушков одним словом ответил на заявление Елены Зеленской о разговоре мужа с Путиным один на один
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"
06 мая 2019, 11:54
"Рот ему уже обеззубили": Депутату Украины жёстко ответили на "геноцид" Донбасса
06 мая 2019, 05:24
"Секта, верующая в невозможность обратного удара": В Сети одернули "противную" дочь Маккейна за попытку "унизить" столицу России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.