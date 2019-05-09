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Военное вторжение в Колумбию - это ложь, заявили в Венесуэле
09 мая 2019, 11:24 • 42 • Политика
В правительстве Венесуэлы назвали ложными сообщения о военном вторжении в соседнюю Колумбию. В Каракасе настаивают на том, что это очередная провокация со стороны США, заинтересованных в госперевороте.
МИД Венесуэлы выступил с официальным заявлением, назвав ложными обвинения со стороны Колумбии в военном вторжении.
Принадлежащая испанской медиагруппе газета El Tiempo во вторник, 7 мая, сообщила, что около 40 венесуэльских военных вторглись на территорию Колумбии в муниципалитете Пуэрто-Сантандер. Издание не уточняло, зачем Каракасу, который прилагает большие усилия для стабилизации обстановки в собственной стране, потребовалось направлять отряд в соседнюю. Однако в Боготе не преминули обвинить правительство Николаса Мадуро в провокации.
В Каракасе придерживаются противоположного мнения, считая обвинения со стороны проамерикански ориентированных соседей очередной провокацией Госдепа, который не оставляет попыток устроить госпереворот в Венесуэле.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает и отвергает распространенную правительством Колумбии ложную информацию о вторжении венесуэльских военных на территорию Колумбии. Эти опасные и безответственные претензии с подачи США имеют целью с помощью ложной информации создать условия для военной эскалации на общей границе", - переводит заявление МИД Венесуэлы ТАСС.
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