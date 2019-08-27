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Военное сотрудничество, Сирия и «Турецкий поток»: о чём говорили Путин и Эрдоган во время переговоров на полях МАКС-2019

27 августа 2019, 23:24  •  50 • В мире
Президент России Владимир Путин провёл переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Международного авиационно-космического салона (МАКС). В рамках встречи лидеры затронули вопросы военного сотрудничества, урегулирования в Сирии и экономического партнёрства. Так, главы государств обсудили возможность совместного производства истребителей Су-57 и Су-35, а Путин рассказал, что газопровод «Турецкий поток» будет запущен до конца года.
 
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на МАКС-2019 Reuters © Maxim Shipenkov/Pool
 

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры на полях МАКС-2019. Помимо других вопросов международной повестки, они обсуждали урегулирование в Сирии.

«При рассмотрении актуальной международной тематики ключевое внимание, безусловно, было уделено ситуации в Сирии. Россия и Турция тесно взаимодействуют в астанинском формате с участием Ирана. На наш взгляд, такой формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса», — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

Он также сообщил, что в сентябре в Анкаре будет проведён саммит с участием лидеров стран — гарантов астанинского процесса. По словам Путина, в ходе переговоров с Эрдоганом российской и турецкой сторонам удалось выработать совместные меры для нейтрализации террористов.

  • Турецкие военнослужащие в Сирии
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

«У нас возможностей много» 

Владимир Путин рассказал журналистам, что во время встречи главы государств обсуждали и возможное сотрудничество в сфере военных самолётов.

«Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолёту Су-57, — сказал президент России. — У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы».

По словам Путина, представленные на МАКС системы заинтересовали турецкую делегацию. При этом её участники настроены не только приобретать, но и развивать совместное производство, подчеркнул российский президент.

«Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать», — добавил Путин.

То, что Турция заинтересована в создании совместных производств военной техники с Россией, подтвердил Эрдоган. Он допустил, что такое сотрудничество может коснуться и военных самолётов.

Отметим, что на МАКС-2019 была широко представлена продукция российского оборонно-промышленного комплекса. В лётной программе также принимали участие Су-57, Су-34, Су-35 и Миг-35. Гражданская авиация была представлена самолётами SSJ-100 и перспективным среднемагистральным МС-21, для которого в рамках авиасалона прошёл первый демонстрационный полёт.

Нужно отметить, что ранее страны заключили договорённость о поставке четырёх дивизионов российских комплексов С-400.

Первую партию поставили с 12 по 25 июля. Во вторник, 27 августа, начались поставки второй партии. Об этом сначала сообщило Минобороны Турции, а затем в беседе с Эрдоганом рассказал Владимир Путин. Часть производства этих комплексов осуществляется силами Анкары.

Также стало известно, что турецкие военные с 1 сентября начнут учиться обращению с этими комплексами.

«С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января — плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по прямому назначению систему С-400», — сказал гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

По словам Эрдогана, поставки второй партии будут завершены в сентябре.

«Одним из важнейших шагов в отношениях с Россией является совместное производство. Очень много сплетен было по этой тематике, но мы не обращали на них ни малейшего внимания. Сейчас по С-400 идёт второй этап. Как вам известно, до конца сентября это будет продолжаться», — сказал он.

Экономика

Говоря об экономическом сотрудничестве, лидеры стран затронули вопрос о запуске газопровода «Турецкий поток». Как рассказал президент Путин, турки получат газ по нему до конца этого года, после чего будет запущена вторая ветка — уже для дальнейшего транзита в Европу.

«По графику идёт строительство «Турецкого потока». Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности «Турецкого потока» за счёт второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — сказал он.

Глава государства отметил и интерес российских туристов к турецким курортам.

«Турция пользуется большой популярностью у российских туристов. В прошлом году на турецких курортах отдохнули порядка 6 млн наших граждан. Мы ценим внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию в их стране россиян», — подчеркнул Путин.

А в текущем году может быть и вовсе установлен рекорд, допустил президент Эрдоган.

«Дай бог, в этом году в туризме у нас будет новый рекорд, — сказал он. — Количество российских туристов за первые шесть месяцев этого года — 2,7 млн».

Первый турецкий астронавт

Сотрудничество между Россией и Турцией возможно и в космической сфере. Об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что Москва готова делиться соответствующими технологиями

«Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве. Мы сегодня с турецкими коллегами обсуждали самые разные варианты сотрудничества», — отметил чиновник.

Также Рогозин предложил осуществить первый полёт турецкого астронавта к 100-летию Турецкой Республики, которое будут отмечать в 2023 году. Эрдоган поддержал эту инициативу.

«Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Ещё раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу», — сказал он.

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