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Военное соглашение Украины с Турцией: Что означает ратификация этого документа
18 ноября 2021, 22:10 • 38 • Политика
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о военном сотрудничестве. Теперь Киев и Анкара будут обмениваться военной секретной информацией, проводить совместные военные учения и подготовку, а также сотрудничать в сфере оборонной промышленности.
Украина ратифицировала военное соглашение с Турцией о сотрудничестве по 21 направлению. Документ был принят депутатами Верховной рады на заседании в четверг, 18 ноября.
Речь идёт о рамочном соглашении, которое было заключено в октябре прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции. В документе прописаны такие виды военного сотрудничества, как военная подготовка, взаимное участие в подготовке и совместных учениях, взаимодействие в оборонной промышленности и обмен военной секретной информацией.
Отмечается, что за ратификацию документа проголосовали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Напомним, что Киев уже активно сотрудничает с Анкарой в военной сфере. Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar и теперь применяет их в Донбассе в нарушение Минских соглашений.
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