Военное присутствие: зачем США направляют дополнительные силы в Европу

Соединённые Штаты отправляют дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он заявил, что развёртывание этого контингента в Европе носит временный характер, а мера призвана усилить оборону союзников. Эксперты отмечают, что Вашингтон таким образом продолжает накалять обстановку с безопасностью в Европе, игнорируя все озабоченности Москвы.

США отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что этого требует ситуация с безопасностью в Европе.

«Президент Байден ясно дал понять: Соединённые Штаты отреагируют на растущую угрозу безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность статье 5 (устава НАТО. — RT) и коллективной обороне остаётся совершенно непоколебимой. В рамках этой приверженности и в качестве подготовки к ряду возможных вариантов развития событий Соединённые Штаты скоро отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — сообщил Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что данное усиление военного присутствия США в Европе не будет носить «перманентный характер».

«Эти шаги... задуманы как ответ на нынешнюю обстановку в сфере безопасности. Кроме того, эти силы не будут воевать на Украине — они будут обеспечивать надёжную оборону наших союзников по НАТО», — сказал Кирби.

Усиление без сроков

В рамках усиления военного присутствия в Восточной Европе эскадрон 2-го кавалерийского полка Армии США, оснащённый колёсными бронемашинами Stryker, численностью около 1 тыс. военнослужащих будет передислоцирован из ФРГ в Румынию, сообщил Джон Кирби. Это подразделение усилит уже находящийся на ротационной основе в Румынии контингент США численностью более 900 человек.

Ещё 2 тыс. военных будут направлены из США в Польшу и Германию, сообщил Кирби. Боевая пехотная бригада численностью около 1,7 тыс. военных из состава 82-й воздушно-десантной дивизии направится в Польшу и ещё 300 военнослужащих из 18-го воздушно-десантного корпуса будут передислоцированы в ФРГ, добавил представитель Пентагона.

Американские военные в Румынии

AP

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В дополнение к отправляющимся в Европу войскам в самих США 8,5 тыс. военнослужащих будут приведены в повышенную боевую готовность, сообщили в американском оборонном ведомстве.

При необходимости они по распоряжению президента США Байдена или министра обороны Ллойда Остина усилят Силы реагирования НАТО, подчеркнул Кирби.

Официальный представитель Пентагона добавил, что данные силы размещаются на территории Румынии, Польши и Германии «по запросу и приглашению этих стран. Кирби также заявил, что пока не готов обозначить конкретные сроки пребывания дополнительных сил США в Европе.

В свою очередь, представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя решение об отправке войск в Европу, заявила, что оно было принято в результате консультаций, которые проводились последние несколько недель. Она подчеркнула, что это не связано с какими-то отдельными недавними событиями.

Действия США прокомментировали и в Москве — замглавы МИД России Александр Грушко назвал их деструктивными. «Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряжённость, сужают поле для политических решений», — сказал замминистра.

Восточный фланг

Решение США направить в Европу дополнительный военный контингент приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В своём заявлении он назвал этот шаг «мощным сигналом» приверженности США принципу коллективной безопасности.

Он добавил, что размещение сил альянса носит «оборонительный и пропорциональный характер» и посылает ясный сигнал о том, что НАТО готово защищать своих союзников.

Напомним, 24 января Североатлантический альянс также сообщил об усилении присутствия в Восточной Европе. Это было мотивировано тем, что Россия «продолжает наращивать военное присутствие» рядом с территорией Украины.

Однако усиление НАТО на восточном фланге было менее масштабным. В Восточную Европу в общей сложности было переброшено несколько истребителей и кораблей.

Военные США

globallookpress.com

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Последние месяцы страны Запада нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя о некоей «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия. В Москве неоднократно заявляли, что у РФ нет подобных намерений, однако западные СМИ и политики продолжают накалять ситуацию вокруг «вторжения».

Параллельно с этим процессом Россия выдвинула США и НАТО предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры на этот счёт прошли в январе, после чего Вашингтон и Брюссель направили письменные ответы российской стороне.

Во вторник, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин констатировал, что «принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы». На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он подчеркнул, что США и НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности — недопустимости её укрепления за счёт других стран.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в комментарии RT отметил, что Вашингтон решил усилить военно-политическое давление на Россию, которое одновременно оправдывается якобы исходящей от РФ «угрозой» и является ответом на неё.

«США таким образом как бы переходят от слов к действию и перебрасывают дополнительные силы в Европу. Это является своеобразным подтверждением слов высокопоставленных чиновников и генералов о том, что «угроза» со стороны России является не фейковой, а настоящей», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Пентагон также не забыл добавить абсурдное заявление о том, что если на территории Украины начнутся военные действия, то американские военнослужащие будут просто наблюдать за ними.

На самом деле таким образом администрация Байдена использует кризис вокруг Украины, созданный американскими же СМИ и самим Вашингтоном, чтобы усилить зависимость Европы от США, считает эксперт.

«Вашингтон понимает, что ему нужно при помощи подобных угроз заново собрать уже весьма шаткий Североатлантический альянс», — пояснил политолог.

Пентагон

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По мнению политолога Александра Асафова, данный шаг можно считать своеобразным ответом на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Эксперт полагает, что содержание письменного ответа на эти предложения не случайно в этот же день были предано огласке через европейские СМИ.

«Таким образом эти сложные и важные моменты и информационные поводы как бы перекрывают друг друга. Отказ от российских предложений выставляет США в плохом свете с репутационной точки зрения. Чтобы перебить это впечатление, делается громкое заявление об отправке дополнительных сил в Европу, которые при этом не будут действовать на территории Украины. Приём достаточно стандартный», — рассказал собеседник RT.

Стоит ожидать, что такая тактика будет применяться и при дальнейших попытках Москвы добиться от США и НАТО какого-либо паритета в сфере безопасности, отметил Асафов.

«По мере выхода на другие площадки переговоров, например, в нормандском формате, будет и дальше подниматься градус риторики о том, что «вторжение» неминуемо, что надо от него защищаться и к нему готовиться, что будет использоваться для подобных усилений военного присутствия», — заключил эксперт.