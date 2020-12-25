Военное положение в США: Генеральная репетиция

Автор:

Сергей Латышев

Президент США Дональд Трамп провёл генеральную репетицию введения в США военного положения на уровне высшего гражданского и военного руководства страны. И, похоже, вполне успешную. Речь идёт уже не только о слухах и призывах сторонников Трампа из народа и наиболее решительных, пассионарных фигур в его окружении, выводах аналитиков, вскрывших внутреннюю логику действий нынешней администрации по защите честности выборов.

Это уже тема, которая открыто обсуждалась в минувшую пятницу в Белом доме с участием адвокатов, советников Трампа, высокопоставленных военных и гражданских чиновников. Среди них были хорошо известные всей стране люди – бесстрашная техасская адвокатесса Сидни Пауэлл, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, друзья, бывшие подчинённые и ученики которого занимают сегодня многие руководящие должности в Пентагоне, юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. По нужным вопросам участники совещания связывались с курирующими их чиновниками. По телефону в обсуждении участвовал глава адвокатской команды Трампа экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Обсуждались, по свидетельству американских СМИ, две темы: введение военного положения в США и назначение спецпрокурором по расследованию махинаций на выборах несгибаемой Сидни Пауэлл.

На основании утечек в СМИ получается такая картина. Начнём со второго вопроса. Трамп хочет назначить Сидни на этот пост, но не может сделать это президентской властью. По закону это прерогатива генпрокурора, который в эти дни покидает свой пост. Новый и. о. генпрокурора и главы Минюста Джефф Розен, сторонник Трампа, вместе со своим первым замом из 82-й воздушно-десантной дивизии Ричардом Донахью, приступают к своим обязанностям 23 декабря. То есть, вероятно, назначение "железной леди" состоится, но чуть позже.

Самый главный вопрос

Однако самым главным вопросом обсуждения, как реагировать на кражу демократами выборов, был, конечно, первый. Тут мнения разделились. Флинн и Пауэлл выступили за ввод военного положения с целью проведения перевыборов, поскольку гражданские власти и суды блокируют расследования электоральных преступлений демократов. Чиполлоне и Медоуз были против. Джулиани с Трампом заняли уклончивую позицию. Обнаружилось также, что некоторые видные военные чиновники, мнением которых поинтересовались, также не в восторге от привлечения армии к гражданскому конфликту внутри страны.

Чтобы получить данный расклад и представить себе ясную картину, чего от кого можно ожидать в час икс, на кого можно рассчитывать, а на кого нет, что надо сделать ещё, чтобы перетянуть колеблющихся на свою сторону и найти замену тем, кто категорически против, это мероприятие, похоже, и проводилось. И не могло не увенчаться успехом. Его-то, как дымовой завесой, и прикрыл своим достойным Дельфийского оракула твитом президент Трамп:

Военное положение = фейковые новости. Всего лишь больше сознательно плохого репортёрства.

Многие истолковали этот твит в том смысле, что Трамп выступил против военного положения, не будет к нему прибегать и считает злонамеренными фейками попытки связать его с этой темой. Но так ли это на самом деле? В свете вышеизложенного понятно, что в данном случае никакого "плохого репортёрства" нет, – в Белом доме действительно обсуждался ввод военного положения.

Попробуем разобраться, почему президент, который продолжает считать себя победителем на выборах и понимающий, что коррумпированные судьи и часть республиканских сенаторов-глобалистов практически лишают его невоенных возможностей остаться в Белом доме, написал, тем не менее, что военное положение "равняется" фейковым новостям. Для этого, как представляется, следует покопаться в синонимах этого слова, среди которых бросаются в глаза следующие: "определяться", "уравновешиваться", "тягаться", "меряться". Поэтому это странное предложение вполне можно интерпретировать и так: военное положение – это достойный, соразмерный ответ на "величайший обман на выборах в истории нашей страны" (так звучит один из последних твитов Трампа), имеющий все признаки госпереворота чудовищный подлог, сопровождающийся беспрецедентной кампанией лжи и клеветы.

Такая интерпретация подтверждается целым рядом событий, произошедших в последние несколько дней в США.

Как это следует понимать?

Во-первых, 16 декабря президент Трамп обратился к Конгрессу с Посланием о "продлении национального чрезвычайного положения в связи с серьёзным попранием прав человека и коррупцией". Оно было введено исполнительным указом президента № 13818 от 20 декабря 2017 года и теперь продлено с 20 декабря текущего года. В документе, в частности, говорится:

Распространённость и серьёзность нарушений прав человека и коррупции, которые берут начало, полностью или частично, за пределами Соединённых Штатов, продолжают угрожать стабильности международных политических и экономических систем. Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют основу стабильного, безопасного и функционирующего общества; имеют разрушительные последствия для людей; ослабляют демократические институты; подрывают верховенство закона; увековечивают насильственные конфликты; облегчают деятельность опасных людей; подрывают экономические рынки; продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов.

Таким образом, в данный момент в США действуют сразу два чрезвычайных положения! Поскольку 10 сентябре этого года Трамп также продлил действие своего исполнительного указа № 13848 от 12 сентября 2018 года о "национальном чрезвычайном положении... по противодействию необычной и экстраординарной угрозе национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, вытекающей из угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия в выборы в Соединённых Штатах".

В отличие от выборов 2016 года на этот раз фактов иностранного вмешательства в американские выборы в пользу демократов предостаточно. Президент Трамп, перечислив самые радикальные и жёсткие меры наказания за вмешательство в выборы, подчеркнул, что развитие цифровых технологий в последние годы "создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства".

Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путём несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США,

– добавил он.

Но есть одна проблема: если администрация Трампа приступит к практической реализации обоих указов, их заблокирует коррумпированная демократами американская судебная система. Без военного положения они не заработают...

Во-вторых, глава Госдепа США Майк Помпео и министр финансов Стив Мнучин выпустили совместное заявление о согласии между собой, что является условием введения военного положения. Последний написал:

Нет разногласий между государственным секретарём Помпео и мною касательно исполнительного указа президента. Мы тесно координируем свою деятельность на межведомственном уровне.

Глава Госдепа, в свою очередь, отметил: "Нет никакого столкновения между секретарём Стивеном Мнучиным и мною. Мы просто занимаемся завершением отработки межведомственных механизмов взаимодействия важного исполнительного указа".

В-третьих, в Сенате Конгресса США состоялись слушания о массовых нарушениях на выборах, изменивших их результат, – впервые итоги выборов были поставлены под сомнение в верхней палате парламента.

В четвёртых, 17 декабря был опубликован первый официальный правительственный отчёт о массовых фальсификациях на выборах в США 2020 года в пользу Байдена. Его подготовил директор Национального торгового совета США Питер Наварро. Отчёт основан на материалах 50 судебных исков, поданных избирательным штабом Трампа после президентских выборов, показаниях свидетелей фальсификаций в ходе голосования, экспертных заключениях и статистических исследованиях. В 36-страничном документе подробно описывается, каким образом проводилась массовая фальсификация, полностью изменившая итоги выборов, описаны шесть основных типов подлогов.

В-пятых, Пентагон прервал на девять дней брифинги для членов администрации Байдена, пообещав, что они возобновятся после Christmas. Якобы это было сделано с согласия демократов, которые заявляют, что шокированы произошедшим и своего согласия не давали. Постоянно поступает похожая на правду информация о таинственных передвижениях военных внутри США, о приведении в полную боеготовность спецподразделений и воздушно-десантных дивизий. Не остался без внимания наблюдателей и такой факт – несколько недель назад новое, протрамповское руководство Пентагона разогнало всех членов Гражданского совета при Минобороны, заменив их твёрдыми сторонниками нынешнего хозяина Белого дома. Этот орган следит за деятельностью американских военных, справедливо ли к ним относится начальство, находится в курсе их жизни, перемещений. Из него хорошо видно, что реально происходит в Вооружённых силах.

В-шестых, Белый дом воспротивился попыткам русофобски настроенных СМИ и политиков, в том числе представителей собственной администрации, привычно повесить на Россию очередную хакерскую атаку против ключевых госучреждений, включая Минюст, Минфин, Госдеп, Пентагон и даже Агентство национальной безопасности (АНБ), не говоря уже о крупнейших частных компаниях. С подачи части американских спецслужб, пытающихся выгораживать демократов, она была якобы проведена группой APT29 или Cozy Bear, работающей, дескать, на российскую разведку. Однако президент Трамп сделал акцент на другом – что хакеры могли повлиять на результаты выборов. В результате заготовленное Белым домом официальное обвинение России в произошедшем было положено под сукно и никуда не пошло, а Трамп опубликовал примирительный в отношении Москвы твит:

Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна Киберхакерство в фейковых новостях гораздо больше, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и всё под контролем. Россия, Россия, Россия – это приоритетное песнопение, когда что-нибудь происходит, так как, прежде всего, по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть!). Во время выборов также мог быть нанесён удар по нашим нелепым машинам для голосования, ведь теперь очевидно, что я выиграл крупно…

Таким образом, попытка перевести стрелку электронного вмешательства в выборы с демократов на Россию, которая, дескать, "фактически объявила войну США", не прошла, президент Трамп оставил этот повод совсем для другого.

В-седьмых, налицо паника сторонников демократов перед тем, что грядёт. В Финиксе (штат Аризона) подожгли на днях здание, где хранились подлежавшие по суду аудиту жульнические машины для голосования "Доминион": работающее на демократов коррумпированное республиканское руководство штата, фальсифицировавшее выборы, заметает следы. Эти люди не пошли бы на это новое преступление, если бы были уверены, что президент Трамп не останется на второй срок. Мало того, появились признаки того, что демократы начали "сливать"... недопрезидента Джо Байдена после того как его непутёвому сыну Хантеру были, наконец, предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов…

В-восьмых, стали появляться совсем странные новости: на Капитолии начали строить трибуну для инаугурации 20 января президента США в то время, как Байден планировал под предлогом ковида избежать массовой церемонии, заменив её по возможности виртуальной. Для какого президента тогда строят трибуну? Наконец, появилась информация о том, что команда Байдена вернула государству выданные ей деньги на финансирование переходного периода. Демократы купаются в деньгах богатых спонсоров или действуют на опережение? Скоро мы это узнаем.

Что имеем в сухом остатке?

Таким образом, законодательная база для введения полного или частичного военного положения (в ключевых "колеблющихся" штатах, где были самые массовые и грубые фальсификации), в том числе на основе Закона о восстании 1807 года, в последний раз применявшегося в 1992 году, имеется. Президент скорее решится на это, чем не решится, ибо по суду или голосованиям в Конгрессе, о чём много писал Царьград, шансов сохранить власть у него почти нет. Военное положение, без которого не смогут заработать его исполнительные указы о чрезвычайном положении, будет, скорее всего, введено. Но не до, чего ожидали его сторонники, а после западного Christmas, 25 декабря. А также после получения задержанного доклада Национальной разведки об иностранном вмешательстве в выборы и появления 23 декабря нового, протрамповского руководства Минюста и Генпрокуратуры, которому требуется хотя бы пара-тройка дней, чтобы взять все дела в свои руки.

Если команда Трампа будет продолжать проигрывать дела в коррумпированных судах, военные, скорее всего, выйдут на авансцену до важнейших для судьбы страны сенатских выборов в Джорджии 5 января. Если демократы смахинируют и эти выборы по привычной схеме, США окажутся под их властью "всерьёз и надолго", а президент Трамп войдёт в историю как великий растяпа и неудачник, позволивший, чтобы у него украли выборы вместе со всей страной. Человек – слаб, и такого тоже нельзя исключать. Но более вероятен вариант, что скорее в начале, чем в середине января, президент Трамп, исчерпав все другие пути выхода из глубочайшего кризиса, в котором оказались США, проявит свои бойцовские качества – решится взять всё на себя и применить власть.