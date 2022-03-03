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Военное положение оказалось фейком: Что на самом деле обсуждают в Госдуме, рассказал Попов

03 марта 2022, 21:55  •  197 • Политика
В Госдуме не обсуждают введение военного положения. Парламент рассматривает вопросы снижения налоговой и регуляторной нагрузки на граждан и бизнес, а также сдерживание роста цен и инфляции, рассказал Евгений Попов.
Госдума не обсуждает введение в России "военного положения". Эта информация является вражеским вбросом. Чем на самом деле заняты парламентарии, рассказал журналист и депутат Евгений Попов в своём Telegram-канале.
По его словам, сейчас в повестке Госдумы - снижение налоговой и регуляторной нагрузки на граждан России, русский бизнес, производителей, госкомпании. Также депутаты рассматривают вопросы сдерживания роста цен и инфляции. По информации Попова, на 4 марта внесены на рассмотрение поправки в более чем 16 законов. Среди них: бюджетный кодекс, закон о декларировании активов и счетов, налоговый кодекс, градостроительный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, трудовой и административный кодексы.
Кроме того, депутаты рассмотрят поправки в законы о персональных данных, о промышленной политике, о недрах, о противодействии отмыванию доходов, о регистрации юрлиц и ИП и так далее.
Все эти экономические поправки следовало принять ещё 5-10 лет назад - скажете вы. И будете правы,
- отметил Евгений Попов в своём Telegram-канале popovrtr.

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