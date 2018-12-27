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Военное положение на Украине "связали" с НАТО: Киев получил новые средства связи

27 декабря 2018, 16:54  •  69 • Политика
НАТО выделило ВСУ современные средства связи, на что повлияло решение Киева о введении военного положения в стране.
Благодаря решению о введении военного положения в отдельных регионах Украины руководство НАТО согласилось предоставить помощь Киеву. Об этом рассказал заместитель украинского министра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Речь идет о поставках современных защищенных средств связи, которые были необходимы Вооруженным силам Украины. Груз был доставлен в срочном порядке, когда президент страны Петр Порошенко возвращался из Брюсселя.
"Мы получили современные средства связи от стран НАТО, в том числе благодаря военному положению", - похвастался политик в эфире телеканал ZIK, тем самым "связав" особый режим и военный Альянс.
Напомним, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о прекращении действия режима военного положения в отдельных регионах страны, который был введен после организованной Киевом провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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