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Военное положение на Украине: Порошенко консультировался с Западом

04 декабря 2018, 19:24  •  55 • Война
Военное положение на Украине было введено с учетом мнений глав западных держав, сообщил украинский публицист Дмитрий Гордон в эфире телеканала NewsOne. По его словам, по этой же причине военное положение было введено не во всей стране.
Порошенко обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«В результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на 10 областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего»,
— заявил Гордон.
По мнению журналиста, Порошенко сократил срок военного положения, чтобы «не срывать президентские выборы», назначенные на 31 марта следующего года.
Однако экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник убежден, что Гордон ошибается, сообщает ФАН.
«Он уже много раз ошибался. Помните, например, как утверждал, что чемпионата мира по футболу в России не будет, ссылаясь на какие-то проверенные источники на Западе? Но мундиаль в России с успехом прошел, а над Гордоном только посмеялись. Из него такая Ванга, как из меня балерина — плохая», — заявил бывший украинский парламентарий.
Кроме того, он предположил, что Порошенко может пойти и на более серьезные провокации.
«Переоденет своих солдат в российскую форму и пошлет атаковать Бердянск и Мариуполь. Может быть что угодно. И Меркель со Столтенбергом тут ни при чем, что бы там ни говорил Гордон», — добавил он.
3 декабря стало известно, сообщает НСН, что подразделения Вооруженных сил Украины перебрасываются к российской границе. По словам президента страны Петра Порошенко, эта мера связана с необходимой усиления обороны границ Украины.
Ранее соединения и части ВСУ были приведены в состояние полной боевой готовности. Приказ был отдан начальником Генштаба ВСУ, сообщила в понедельник, 26 ноября, пресс-служба украинского минобороны.
«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения <...> отдано распоряжение о приведении <...> ВСУ в боевую готовность «полная», — говорится в заявлении.
Причиной тому стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России. Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране.
«В период действия военного положения, введенного названным указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины», — говорится в тексте документа.
Порошенко прокомментировал свое решение, отметив, что указ «не означает объявления войны» и вводится исключительно для обороны Украины. Чрезвычайный правовой режим также «не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди». Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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