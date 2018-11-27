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Военное положение будет действовать в 10 областях Украины

27 ноября 2018, 05:24  •  190 • Политика
Военное положение, введенное Верховной радой Украины по инициативе президента Петра Порошенко, распространится на 10 областей страны, а также на акваторию Керченского пролива и Азовского моря.
Таким образом утром 28 ноября специальный режим начнет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Примечательно, что сам Порошенко, выступая в Раде и говоря о военном положении, не упоминал Донецкую и Запорожскую области.
Окончательный список был опубликован на сайте Рады.
Отметим, что военное положение было введено на Украине из-за инцидента в районе Керченского пролива. Три украинских военных судна вошли там в территориальные воды России и были задержаны пограничниками.
Впоследствии при допросе в ФСБ несколько членов экипажей кораблей отметили, что намерено игнорировали предупреждения российской береговой охраны и понимали, что совершают провокацию.

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