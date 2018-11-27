Военное положение будет действовать в 10 областях Украины

Военное положение, введенное Верховной радой Украины по инициативе президента Петра Порошенко, распространится на 10 областей страны, а также на акваторию Керченского пролива и Азовского моря.

Таким образом утром 28 ноября специальный режим начнет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Примечательно, что сам Порошенко, выступая в Раде и говоря о военном положении, не упоминал Донецкую и Запорожскую области.

Окончательный список был опубликован на сайте Рады.

Отметим, что военное положение было введено на Украине из-за инцидента в районе Керченского пролива. Три украинских военных судна вошли там в территориальные воды России и были задержаны пограничниками.

Впоследствии при допросе в ФСБ несколько членов экипажей кораблей отметили, что намерено игнорировали предупреждения российской береговой охраны и понимали, что совершают провокацию.