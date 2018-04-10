Военное кинообозрение. Фильм «Рубеж»: хотели как лучше, но не в кризис же! • 164 • Война







Так как не приведи господи порекомендовать этот фильм к просмотру, да еще не быть уличенным в рекламе, вот теперь, после окончания демонстрации, можно и поговорить.





Что в первую очередь показал этот фильм?



«Рубеж» показал кризис. Все тот же продолжающий бушевать кризис сценаристов и режиссеров, не способных к сотворению Фильмов. Так что ничего нового.



Идея фильма неплоха. Идея в том, чтобы показать войну (ладно, попытаться показать войну еще раз) и хоть как-то напомнить, что чтить ее надо не только 9 Мая.



Пожалуй, на этом все хорошее заканчивается. А, нет, пожалуй, еще одна положительная компонента есть. Стоимость. Всего 300 миллионов рублей.



Что не понравилось. Сюжет. Он не то чтобы скомканный, скорее, нелогичный и недоделанный. Понятно, что Шевцов хотел повторить «Мы из будущего», как один наш режиссер теперь снимает в разных ипостасях фильм про роту солдат.



Не вышло.



Вообще, после просмотра у меня был только один вопрос: дорогие мои, вы вообще что снять-то хотели?



«Мы из будущего-3»? Нет, там погружения такого нет в прошлое. «28 панфиловцев» передрать? Тоже не похоже. Нет-нет, слава богу, не «Цитадель» и не «Сталинград»! В принципе – уже плюс огромный.



Вот я «28 панфиловцев» в свое время нахваливал, хотя многие фильм покритиковывали. Дескать, не хватало эмоций, фабула прямая, как лом и вообще, просто показан один момент «из жизни».



Простите, в «Горячем снеге» тоже один момент показали. Тут вопрос – как…



Эмоции… Я в «Рубеже» эмоций вообще как-то не увидел особо. Сюжет не хромающий, а с простреленными ногами увидел, а вот эмоций…



Если честно, преследовало ощущение некоей «заказухи». У нас много чего такого снимается. Раньше с доярками и механизаторами, теперь с бизнесменами и президентами. Суть не важна, важен подход.



Подход здесь ощущается. Надо было снять фильм на заданную тему. Высокоморальную и духовную.



А вот не получается, хоть ты их прикладом бей! Переснять – это можно. «Экипаж» там или «Звезда» как пример. По реально существующим событиям накалякать – можем! «Салют-7», «Движение вверх». И даже наврать не более половины.



А вот на «Рубеже» становится понятно, что придумать/написать/создать самим – это уже никак. И заметно, что ни автор сценария, ни режиссер не верят в то, что снимают. Вот Михалков в «Цитадели» верил, что все так и было. И потому его ненаучно но фантастический киношедевр выглядит убедительно. А здесь нет.



Может, потому что я в жизни таких вот «Шуровых» валом встречал, а чтобы проникшихся – нет? И в первую очередь сам не верю в то, что такое может быть?



Идея фильма ведь проста, как винтовка Мосина. И просто обязана быть такой же пробивной в мозг и убойной. Показать и доказать, что нужно помнить своих предков, воевавших на той войне. Гордиться ими, и не только на День Победы.



Да, елки-палки, я и так ими горжусь! И многие из нас гордятся! Откровенно, честно, убежденно. Нам такая жувачка не нужна. Фантасмагория с модным «попаданцем».



«Попаданцы» — это уже целое течение в фантастике есть, по то как из разных времен в другие попадают. Модное, да.



Не вспомню, где увидел/услышал, но человек здорово сказал: это фильм для Коли из Бундестага.



Но даже для Коли хреново отработано. Не на 300 миллионов. Коля, он немцев слезами поливает. Он как раз будущий Шуров – в меру тупой, в меру циник, в меру хам. И плевать ему на все, кроме цифр на счете в банке.



Не покидало ощущение того, что я сам попаданец в светлые советские времена. И смотрю нечто этакое, из своего детства. Снятое «по заказу» ЦК ВЛКСМ. И по башке мне в два молотка кукудямят: ты должен помнить, ты должен уважать, ты должен чтить, ты должен… Химоружие под Дамаском: атака или провокация



А чего я должен? Я и так уважаю, как могу и умею. А так как умею, то и могу, соответственно.



Либо уважать команду, лихо запилившую «кинцо про войну»? Ну, уважаю. Что не миллиард потратили. Правда, уважаю.



Но за работу уважать не хочется. Неинтересный фильмец вышел. Совершенно неинтересный. Когда в «Панфиловцах» с фланга пулемет по немцам начал работать, ползала дернулось и выдохнуло. Ибо – сыграно. А перед тем – придумано.



А здесь действительно — рубеж. И за этим рубежом – бездарные монологи главного героя, бездарно исполненные Прилучным. И выдыхаешь, когда он нудеть заканчивает.



Ну хоть на мажора похож, и то ладно.



Правда, тут стоит сказать еще пару слов на тему того, что это за фильм. В отличие от «Мы из будущего», это совершенно иное творение. Это фильм-наблюдение. Главный герой не участвует в событиях, он ничего не меняет, потому что просто не может ничего изменить, он наблюдатель. И может только сам измениться. Понять, принять, переосмыслить…



Как по мне, так абсолютно ГГ не поменялся. Как был ***, так и остался им же.



В общем, еще одна попытка, которая явственно говорит о пытках. Не муках творчества, в которых рождаются шедевры, а пытках при освоении средств и потугах сотворить хоть что-то из ничего.



Нет, так не выйдет. Ноль на что его не умножай, нолем останется. Тут надо верить в то, что снимаешь и пишешь.



Оставлю творение Шевцова и Тюрина без оценки. Нечего оценивать в этом фильме. Ничего такого, кроме хорошо подобранных кадров кинохроники. Очередная серость, к сожалению.



Так… Для домашнего просмотра, скачав из интернета. И без шансов на повторное использование.



Но если мерить убожеством типа «Сталинграда» — 0,5 будет. Жить, в принципе, можно. Смотреть тоже. Но светлых мыслей о перспективах в нашем кинематографе все это не навевает почему-то. Месяц собирался с духом, чтобы написать свое мнение об увиденном. Не то чтобы слова не подбирались, со словами как раз все нормально. Все те же, кстати.Так как не приведи господи порекомендовать этот фильм к просмотру, да еще не быть уличенным в рекламе, вот теперь, после окончания демонстрации, можно и поговорить.Что в первую очередь показал этот фильм?«Рубеж» показал кризис. Все тот же продолжающий бушевать кризис сценаристов и режиссеров, не способных к сотворению Фильмов. Так что ничего нового.Идея фильма неплоха. Идея в том, чтобы показать войну (ладно, попытаться показать войну еще раз) и хоть как-то напомнить, что чтить ее надо не только 9 Мая.Пожалуй, на этом все хорошее заканчивается. А, нет, пожалуй, еще одна положительная компонента есть. Стоимость. Всего 300 миллионов рублей.Что не понравилось. Сюжет. Он не то чтобы скомканный, скорее, нелогичный и недоделанный. Понятно, что Шевцов хотел повторить «Мы из будущего», как один наш режиссер теперь снимает в разных ипостасях фильм про роту солдат.Не вышло.Вообще, после просмотра у меня был только один вопрос: дорогие мои, вы вообще что снять-то хотели?«Мы из будущего-3»? Нет, там погружения такого нет в прошлое. «28 панфиловцев» передрать? Тоже не похоже. Нет-нет, слава богу, не «Цитадель» и не «Сталинград»! В принципе – уже плюс огромный.Вот я «28 панфиловцев» в свое время нахваливал, хотя многие фильм покритиковывали. Дескать, не хватало эмоций, фабула прямая, как лом и вообще, просто показан один момент «из жизни».Простите, в «Горячем снеге» тоже один момент показали. Тут вопрос – как…Эмоции… Я в «Рубеже» эмоций вообще как-то не увидел особо. Сюжет не хромающий, а с простреленными ногами увидел, а вот эмоций…Если честно, преследовало ощущение некоей «заказухи». У нас много чего такого снимается. Раньше с доярками и механизаторами, теперь с бизнесменами и президентами. Суть не важна, важен подход.Подход здесь ощущается. Надо было снять фильм на заданную тему. Высокоморальную и духовную.А вот не получается, хоть ты их прикладом бей! Переснять – это можно. «Экипаж» там или «Звезда» как пример. По реально существующим событиям накалякать – можем! «Салют-7», «Движение вверх». И даже наврать не более половины.А вот на «Рубеже» становится понятно, что придумать/написать/создать самим – это уже никак. И заметно, что ни автор сценария, ни режиссер не верят в то, что снимают. Вот Михалков в «Цитадели» верил, что все так и было. И потому его ненаучно но фантастический киношедевр выглядит убедительно. А здесь нет.Может, потому что я в жизни таких вот «Шуровых» валом встречал, а чтобы проникшихся – нет? И в первую очередь сам не верю в то, что такое может быть?Идея фильма ведь проста, как винтовка Мосина. И просто обязана быть такой же пробивной в мозг и убойной. Показать и доказать, что нужно помнить своих предков, воевавших на той войне. Гордиться ими, и не только на День Победы.Да, елки-палки, я и так ими горжусь! И многие из нас гордятся! Откровенно, честно, убежденно. Нам такая жувачка не нужна. Фантасмагория с модным «попаданцем».«Попаданцы» — это уже целое течение в фантастике есть, по то как из разных времен в другие попадают. Модное, да.Не вспомню, где увидел/услышал, но человек здорово сказал: это фильм для Коли из Бундестага.Но даже для Коли хреново отработано. Не на 300 миллионов. Коля, он немцев слезами поливает. Он как раз будущий Шуров – в меру тупой, в меру циник, в меру хам. И плевать ему на все, кроме цифр на счете в банке.Не покидало ощущение того, что я сам попаданец в светлые советские времена. И смотрю нечто этакое, из своего детства. Снятое «по заказу» ЦК ВЛКСМ. И по башке мне в два молотка кукудямят: ты должен помнить, ты должен уважать, ты должен чтить, ты должен…А чего я должен? Я и так уважаю, как могу и умею. А так как умею, то и могу, соответственно.Либо уважать команду, лихо запилившую «кинцо про войну»? Ну, уважаю. Что не миллиард потратили. Правда, уважаю.Но за работу уважать не хочется. Неинтересный фильмец вышел. Совершенно неинтересный. Когда в «Панфиловцах» с фланга пулемет по немцам начал работать, ползала дернулось и выдохнуло. Ибо – сыграно. А перед тем – придумано.А здесь действительно — рубеж. И за этим рубежом – бездарные монологи главного героя, бездарно исполненные Прилучным. И выдыхаешь, когда он нудеть заканчивает.Ну хоть на мажора похож, и то ладно.Правда, тут стоит сказать еще пару слов на тему того, что это за фильм. В отличие от «Мы из будущего», это совершенно иное творение. Это фильм-наблюдение. Главный герой не участвует в событиях, он ничего не меняет, потому что просто не может ничего изменить, он наблюдатель. И может только сам измениться. Понять, принять, переосмыслить…Как по мне, так абсолютно ГГ не поменялся. Как был ***, так и остался им же.В общем, еще одна попытка, которая явственно говорит о пытках. Не муках творчества, в которых рождаются шедевры, а пытках при освоении средств и потугах сотворить хоть что-то из ничего.Нет, так не выйдет. Ноль на что его не умножай, нолем останется. Тут надо верить в то, что снимаешь и пишешь.Оставлю творение Шевцова и Тюрина без оценки. Нечего оценивать в этом фильме. Ничего такого, кроме хорошо подобранных кадров кинохроники. Очередная серость, к сожалению.Так… Для домашнего просмотра, скачав из интернета. И без шансов на повторное использование.Но если мерить убожеством типа «Сталинграда» — 0,5 будет. Жить, в принципе, можно. Смотреть тоже. Но светлых мыслей о перспективах в нашем кинематографе все это не навевает почему-то. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 164 Источник Похожие новости Пошли домой: почему Трамп хочет вывести войска из Сирии Химоружие под Дамаском: атака или провокация Военное кинообозрение. Фильм «Рубеж»: хотели как лучше, но не в кризис же!

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