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Военное — не дело: как конфликт Душанбе и Бишкека влияет на ЕАЭС
30 апреля 2021, 20:30 • 140 • Политика
Взаимная торговля в ЕАЭС в прошлом году сократилась на 12,3%, и ее восстановление — один из ключевых вопросов для России, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития по итогам заседания Евразийского межправсовета. На нем премьер Михаил Мишустин сообщил о совместных программах по освоению космоса и регулированию экспорта, отметив рост интереса к ЕАЭС со стороны третьих стран. Разразившийся военный конфликт на границе члена союза Киргизии и Таджикистана, который также рассматривает вопрос вхождения в объединение, не будет иметь серьезных последствий для интеграции, считают в экспертном сообществе. Участники ЕАЭС и заинтересованные стороны нацелены и дальше стирать торговые барьеры — прежде всего из-за влияния западных стран, заявили «Известиям» в МИД Белоруссии.
Киргизский переполох
В первый день заседания Евразийского межправсовета, 29 апреля, российский премьер успел побеседовать с главами кабминов Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и и.о. председателя правительства Армении. Накануне встречи на границе Киргизии и Таджикистана резко обострилась обстановка, причиной чему стал конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который каждая из сторон считает своим. В результате военнослужащие двух стран устроили перестрелку, обвинив друг друга в провокациях.
В течение дня ситуация накалилась настолько, что, казалось, могла перерасти в полномасштабную войну. В районах оперативно вводился режим ЧС, стягивались военные силы, а население массово эвакуировалось. Лишь после сообщений о первых погибших сторонам удалось договориться о прекращении огня с 20:00 29 апреля по местному времени, а в течение 30 апреля — отвести от границы военные силы. Между тем в Душанбе подчеркнули, что страна не намерена уступать свои территории.
По данным Киргизии, в результате столкновения погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Среди пострадавших россиян нет. В Кремле сообщили, что президент РФ готов стать посредником по урегулированию ситуации.
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Фото: РИА Новости/Эламан Карымшаков
В рамках межправсовета в закрытом формате побеседовали и премьеры двух республик. В интервью «Известиям» замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров сообщил, что, невзирая на политический конфликт, Бишкек готов выстраивать торговые отношения с Душанбе и не будет выступать против его возможного включения в союз.
Несмотря на то что дискуссии на полях ЕАЭС омрачились обострением между Киргизией и Таджикистаном, такие встречи в рамках союза направлены прежде всего на обсуждение экономических задач, пояснил «Известиям» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. В Центральной Азии довольно регулярно происходят стычки из-за водных ресурсов, однако это редко сказывается на торговых отношениях между государствами.
На фоне политического и экономического давления западных стран члены ЕАЭС и заинтересованные стороны нацелены на стирание экономических границ, заявил «Известиям» первый замминистра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов.
— Проблемы остаются, но мы считаем их текущими. Основной вопрос — устранение препятствий и барьеров, которые почему-то еще присутствуют в национальном режиме. То есть необходимо полностью выполнять условия договорно-правовой базы ЕАЭС, — отметил белорусский дипломат.
Выход из кризиса
В последний день заседания межправсовета, 30 апреля, тоже не обошлось без обсуждения политических разногласий. Михаил Мишустин заявил, что Россия заинтересована в развитии равноправных отношений с ЕС, несмотря на давление и вмешательство со стороны коллег. Недавно между Москвой и рядом европейских стран произошел дипломатический конфликт, который вылился во взаимную высылку представителей.
Российский премьер обратил внимание на успехи в евразийском регионе. Со стороны других стран продолжает расти интерес к работе ЕАЭС: по словам главы кабмина РФ, организация получила более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений, что открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста. Сейчас в состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В свою очередь, Куба, Молдавия и Узбекистан выступают наблюдателями.
Членам ЕАЭС приходится интегрироваться на фоне пандемии, региональных кризисов, торговых войн, а также вмешательства Запада во внутренние дела других государств, отметил председатель правительства России.
— Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, — сказал Михаил Мишустин, подчеркнув, что проекты союза прежде всего нацелены на рост экономики и повышение благосостояния граждан.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран ЕАЭС в Казани
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Чтобы в кризисные времена не допускать скачков цен на товары, председатель правительства призвал совместно регулировать экспорт ЕАЭС, прежде всего сельскохозяйственной и сырьевой продукции. Помимо экономического сотрудничества, в союзе планируется развивать научные проекты. Так, российский премьер сообщил о намерении создать единую космическую систему.
Одно из ключевых направлений работы России — постковидное восстановление и обеспечение роста товарооборота с членами ЕАЭС, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Для этого снимаются административные барьеры, обеспечиваются прозрачные условия ведения бизнеса и осуществляются взаимные инвестиции. Соответствующие задачи решаются благодаря Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденной лидерами стран объединения.
— В среднем показатели по взаимной торговле в союзе оказались на 3% меньше аналогичных показателей по внешней. Так, по данным Евразийской экономической комиссии, торговля с третьими странами сократилась на 15,4%, с $735,8 млрд до $622,8 млрд, а взаимная торговля в ЕАЭС — на 12,3%, с $123,5 млрд до $108,3 млрд, — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, товарооборот России с рядом постсоветских стран уменьшился в 2020 году: с Таджикистаном — на 15,3% (до $838,2 млн), Киргизией — на 9,9% (до $1,7 млрд), Арменией — на 9,5% (до $2,5 млрд) и Казахстаном — на 4,7% (до $19 млрд). Однако с двумя странами наблюдается рост: с Туркменистаном — на 39,6% (до $970,1 млн) и Узбекистаном — на 15,6% (до $5,9 млрд).
Оценивать экономические перспективы ЕАЭС на ближайшее время очень сложно, признался Андрей Грозин. Однако страны объединения понимают необходимость интегрироваться на фоне растущего давления западных стран.
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