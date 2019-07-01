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Военно-транспортные самолёты НАТО прибыли в Одессу
01 июля 2019, 00:24 • 51 • Украина
В Одессу на военно-транспортных самолётах НАТО прибыли первые участники международных учений Sea Breeze 2019. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны Украины в Facebook.
Reuters
«В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолёты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолёт C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что самолёт A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании доставил на Украину отряд морского спецназа.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельность Вооружённых сил Украины.
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