Военно-транспортные самолёты НАТО прибыли в Одессу

В Одессу на военно-транспортных самолётах НАТО прибыли первые участники международных учений Sea Breeze 2019. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны Украины в Facebook.

«В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолёты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолёт C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что самолёт A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании доставил на Украину отряд морского спецназа.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельность Вооружённых сил Украины.