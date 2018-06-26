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Военно-транспортные перспективы: в России не намерены создавать самолёт для замены «Руслана»

26 июня 2018, 12:09  •  115 • В России
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла сообщения о планах по проектированию самолёта, который в будущем заменит Ан-124 «Руслан». Основной задачей в области сверхтяжёлых военно-транспортных самолётов остаётся поддержание исправности парка Ан-124 и Ил-76. Вместе с тем, до 2035 года корпорация планирует произвести по меньшей мере 2450 военных самолётов, включая 600 транспортников различных типов. В годовом отчёте ОАК отмечает, что ожидает существенного роста производства и поставок военно-транспортной авиации с 2020 года. По итогам 2017-го компания стала мировым лидером в поставках боевых самолётов.
 
Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124-100 «Руслан» РИА Новости © Владимир Песня
 

В России пока не планируют создавать новый сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт (СТВТС), который в перспективе должен заменить Ан-124 «Руслан». При этом проводится разработка мер по поддержанию в исправном состоянии имеющегося парка техники, сообщили в дивизионе транспортной авиации Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», — сообщили журналистам в пресс-службе ОАК.

При этом в корпорации отметили, что в рамках программы создания среднего военно-транспортного самолёта (СВТС) на авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина ведётся эскизное проектирование Ил-276, который должен прийти на замену машинам Ан-12 грузоподъёмностью 20 тонн.

  • Транспортный самолёт Ан-12БК во время погрузки в ходе проверки боеготовности войск Восточного военного округа
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

В авиастроительной корпорации опровергли ведение разработки нового СТВТС после того, как в СМИ со ссылкой на годовой отчёт появилась информация о работах над эскизным проектом сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта.

В действительности в документе сообщалось, что одним из приоритетов работы ОАК на 2018 год является подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС, разработка эскизного СВТС, а также подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС.

Вопрос о возможном возобновлении производства Ан-124 (последний из которых был построен в 2004 году) регулярно рассматривается российскими специалистами, однако окончательного решения по этому поводу пока не принято. Такое заявление в начале июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал командующий Военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В свою очередь, вице-президент ОАК по транспортной авиации и гендиректор компании «Ил» Алексей Рогозин назвал эту задачу «крайне непростой, но решаемой». Он отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является поддержание исправности парка техники.

При этом в украинском концерне «Антонов» заявили, что не намерены восстанавливать сотрудничество с российской стороной для работы над «Русланом». Взаимодействие между «Антоновым» и ульяновским заводом «Авиастар-СП» по линии Ан-124 было прервано в 2014 году из-за сложной политической ситуации.

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Основная проблема собственного производства «Русланов» в России кроется в отсутствии двигателей с необходимой тягой не менее 23 тонн, работа над созданием которых ведётся. Управляющий директор компании «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов отмечал, что демонстрационный образец двигателя большой тяги ПД-35 будет создан к 2023 году, а запуск в серию возможен к 2028 году.

Вместе с тем, успешный перенос производства тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76 из Ташкента в Ульяновск демонстрирует возможность создания нужных мощностей для строительства модернизированных Ан-124 в России.

Добавим, что 25 июня завершился приём заявок на исполнение заказа «Авиастара» по оценке состояния технологического оснащения для Ан-124, его пригодности для дальнейшего использования и трудоёмкости работ по перемещению оснащения для высвобождения производственных площадей. Подведение итогов по этому конкурсу пройдёт в четверг, 28 июня.

«Планируется достижение существенного роста производства и поставок»

В годовом отчёте ОАК, выдержки из которого приводит ТАСС, также говорится, что до 2035 года планируется произвести по меньшей мере 600 российских военно-транспортных самолётов различных типов.

«Плановая работа по выполнению НИОКР и развёртыванию серийного производства отечественных самолётов военно-транспортной авиации позволяют планировать достижение ПАО «ОАК» следующих параметров в своей деятельности: производство 600 военно-транспортных самолётов в период до 2035 года», — сказано в документе.

Всего к этому времени планируется построить 2450 военных самолётов на фоне значительного расширения номенклатуры поставляемых на экспорт боевых авиационных комплексов.

В корпорации ожидают существенного роста производства и поставок военно-транспортных самолётов после 2020 года. В отчете говорится, что общий объём мирового производства военно-транспортной авиации на временном отрезке до 2035 года оценивается в $223 млрд.

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При этом в 2017 году ОАК стал мировым лидером в поставках боевых самолётов, передав заказчикам 94 единицы техники. Корпорация Boeing поставила 39 боевых, 19 патрульных самолётов и 20 вертолётов, а Lockheed Martin Corporation — 74 боевые машины, сообщается в отчёте.

Новичок в среднем классе

Возвращаясь в работам по созданию среднего военно-транспортного самолёта, отметим, что проект многоцелевого транспортного самолёта изначально разрабатывался в рамках межправительственного соглашения между Россией и Индией. Однако в конце 2015 года индийская сторона вышла из проекта, после чего работы продолжила компания «Ильюшин». Первый полёт Ил-276 пока запланирован на 2023 год, а выход в серийное производство — на 2026 год.

Самолёты проекта МТС (Ил-276) должны занять нишу между лёгким транспортником Ил-112 и тяжёлыми Ил-76 и Ан-124, заменив Ан-12, Ан-26 и Ан-72.

В качестве военно-транспортного самолёта МТС предназначен для перевозки до 140 человек личного состава, парашютного десантирования до 90 военных, перевозки и парашютного десантирования грузов и техники, а также беспарашютного сброса грузов с малых высот.

Принятые проектные параметры перспективного самолёта определяют его способность перевозить до 80% применяемых в настоящее время видов вооружений и военной техники. При этом размеры поперечного сечения грузовой герметичной кабины МТС идентичны аналогичным размерам Ил-76МД, что позволяет использовать имеющуюся инфраструктуру.

«Высокая тяговооружённость самолёта обеспечивает его эксплуатацию с высокогорных аэродромов как с бетонным, так и с грунтовым покрытием. МТС также соответствует мировому уровню топливной эффективности», — отмечается в пресс-релизе ОАК.

В корпорации также отметили сравнительно низкую стоимость самолёта и его высокий экспортный потенциал. Ожидается, что в странах третьего мира новый СВТС может стать альтернативой не только для Ан-12 и C-130 «Геркулес», но и для значительно меньшего Ан-26.

  • Эскиз многоцелевого транспортного самолёта (МТС, Ил-276)
  • © uacrussia.ru
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По словам заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженного военного лётчика Владимира Попова, самолёт Ил-276 будет обладать совершенно новой конструкцией. При этом при его создании будут использоваться новые двигатели — мощные, но достаточно экономичные по сравнению с теми, которые эксплуатировались на Ан-12.

«Самолёт более лёгкий, а грузоподъёмность больше. Эффективность качества работы будет на 30-40% превышать возможности Ан-12, к которому мы уже привыкли за 50 лет эксплуатации. Но время пришло, надо менять», — заявил генерал-майор Попов.

По словам собеседника RT, Ил-276 будет оснащён новой авионикой, системой навигации, а также механизированной системой погрузки и выгрузки.

«Очень много времени теряется при нахождении самолёта на земле, когда осуществляется выгрузка или погрузка товаров, грузов, техники на самолёт. Четыре часа или даже больше готовятся к тому, чтобы загрузить самолёт, заправить топливом. Эти параметры будут в разы уменьшены за счёт механизации», — подчеркнул Попов.

В свою очередь, заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов в разговоре с RT отметил, что эксплуатировавшийся многие десятилетия самолёт Ан-12 постепенно вырабатывает свой ресурс и этому образцу техники нужна замена.

«Предпринимаются меры, чтобы восполнить в нише самолёт подобного типа, который мог перевозить значительное количество грузов для гражданской авиации, военной техники и военных парашютистов-десантников в большом количестве одновременно. Это самолёт имеет значение не только для экономики гражданской авиации, но и для национальной безопасности», — подчеркнул Смирнов.

При этом эксперт отметил, что за этапом эскизного проектирования предстоят годы работы до становления самолёта на крыло и его сертификации.

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