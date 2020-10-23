Военно-стратегическая безопасность планеты стала заложницей внутриполитической борьбы в США

Зачем пополняется список американских ультиматумов

Некоторое время назад казалось, что та поспешная суетливость, которую администрация США стала проявлять на поприще продления Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) имеет единственное объяснение в виде желания окружения Дональда Трампа получить весомый козырь для своего шефа, предвыборный рейтинг которого оставляет желать лучшего.

Вероятно, так и есть. Однако в последние дни стало понятно, что это ещё не всё. И что в руководящих кругах США имеются достаточно мощные силы, заинтересованные, скорее, в обратном результате. А именно в том, чтобы любой ценой, в том числе путём прямого подрыва договорных отношений с Россией в ракетно-ядерной области, помешать Трампу заполучить этот козырь в свои руки.

Началось с того, что 13 октября американская сторона в лице специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли предложила Москве «заморозку» ядерных вооружений в качестве условия немедленного продления СНВ-3: «Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое».

Маршалл Биллингсли. Фото: REUTERS Leonhard Foeger

Тогда казалось, что предвыборный мотив Белого дома вполне очевиден, тем более что американцы ради достижения такой договорённости вроде бы отказались от своей фантастической и абсолютно невыполнимой идеи привлечь к этим переговорам Китай.

Российское руководство, учитывая острое внутриполитическое положение Дональда Трампа, но в первую очередь не забывая о своих национальных интересах, ответило предложением продлить действующий договор ещё на год без всяких условий, что дало бы возможность Трампу записать это достижение в предвыборный актив.

Спустя несколько дней Москва сделала ещё один шаг в направлении сближения позиций США и РФ по СНВ-3. В специальном заявление МИД РФ от 20 октября говорилось о возможности учёта в определенном формате американской идеи о «заморозке» ядерного оружия: «Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта наша позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США».

И тут как раз началось то, о недопустимости чего российская сторона предупредила в заявлении МИД. Из-за океана одно за другим полетели очередные условия практически ультимативного характера, на основе которых США якобы будут готовы продлить действующий договор. В частности, выяснилось, что правительство США имеет наглость (иначе это не назовешь) требовать от Российской Федерации фактически в одностороннем порядке распространить предлагаемые США меры «заморозки» на ту часть российского ядерного арсенала оперативно-тактического радиуса действия, которая вообще не охватывается никакими международными соглашениями! Юридический нонсенс и чистый абсурд!

По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями, ДСНВ «ограничивает 90-92% всего американского арсенала средств сдерживания», при этом договор «затрагивает только 45 или менее процентов российского арсенала». «Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и ядерное оружие малой дальности и ядерное оружие театра военных действий, которые нацелены на НАТО», – заявил спецпредставитель президента США в интервью телекомпании PBS.

Объяснение всему простое. Тактическое ядерное оружие является жизненно важной частью оборонительного щита РФ с учетом её сухопутного местонахождения в центре Евразии, тогда как для США оно особой ценности не представляет. Особенно на современном этапе, когда обычные вооружённые силы НАТО в совокупности обладают значительным численным перевесом над ВС РФ.

Совершенно очевидно, что выдвинутое Соединёнными Штатами требование заведомо неприемлемо для России и не может рассматриваться в качестве базы для переговоров.

Однако и этого мало! Список американских ультиматумов моментально пополнился еще и требованием о предоставлении американцам права проверки соответствующих военных и промышленных объектов. Очевидно, на территории Российской Федерации, поскольку национальными техническими средствами (спутники и т. п.) это и так никто не запрещает. Тот же Биллингсли заявил: «Это одна из тех областей, которую нам действительно нужно вместе проработать и согласовать. Россия заявила, что не согласна на дополнительные меры. Проверка не является дополнением к контролю над вооружениями. Это неотъемлемая часть, фундаментальная часть любого соглашения по контролю над вооружениями, она всегда была таковой».

Иначе говоря, речь идет о возвращении к той ситуации, которая существовала в 1990-х годах, когда американские инспекторы имели полный доступ к российским ракетно-ядерным арсеналам и буквально сидели на проходных российских ракетных заводов, считая все выходящие оттуда боеголовки. Однако этот полуколониальный этап в российско-американских отношениях давно пройден. И возврата к нему не будет.

Становится очевидным, что первое лицо в администрации Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли сознательно выдвигает неприемлемые для РФ условия продления ДСНВ, то есть делает всё необходимое, чтобы обеспечить срыв этих переговоров и, следовательно, лишить своего босса ещё какой-то части шансов поправить дела в самый канун выборов.

Фото: REUTRES Carlos Barria

Это может говорить, во-первых, о том, что Трамп слабо контролирует ситуацию в своем штабе. И, во-вторых, о том, что в Америке огромным влиянием пользуются силы, которые вполне готовы ради сведения счетов со своим главным внутриполитическим оппонентом поставить на кон даже фундаментальный договор о ядерной безопасности планеты. Американский политический авантюризм стремится к новым рекордам.