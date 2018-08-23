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«Военно-политический блеф»: как Киев готовится к военному параду в честь Дня независимости

23 августа 2018, 20:54  •  83 • Украина
24 августа в Киеве состоится военный парад в честь Дня независимости. На Украине заявляют, что по улицам города пройдут новейшие образцы военной техники, и их грохот вызовет «землетрясение» в России. Однако уже при подготовке к параду одна из «новинок» — танк «Ятаган», модифицированный по стандартам НАТО, — заглохла прямо на улице. Эксперты отмечают, что продукция украинского ВПК — это оружие «позавчерашнего дня», а Киев для поддержания милитаристских настроений в стране готов демонстрировать даже муляжи.
 
Репетиция парада ко Дню независимости Украины © Valentyn Ogirenko / Reuters
 

Военная техника, которая будет представлена на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа, — это оружие «даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня», считают эксперты.

В преддверии смотра «достижений» ВПК страны продукция украинской оборонки демонстрирует себя не с лучшей стороны, словно подтверждая оценки специалистов. Очередной инцидент произошёл 22 августа — в ходе репетиции парада в центре Киева на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Черновола на два часа заглох украинский танк Т-84-120 «Ятаган». По свидетельствам очевидцев, распространённых СМИ, из боевой машины шёл чёрный дым. Впоследствии танк эвакуировали. Это не первый случай такого рода — 19 августа, возвращаясь с репетиции парада, ЗРК «Бук» врезался в здание бизнес-центра в украинской столице.

«На Украине нет ничего, кроме продолжающегося упадка и развала. Всё советское военное наследство, огромные запасы для наступления до Ла-Манша, они 20 лет распродавали — и остались лишь никому не нужные танки Т-64, которые в Киеве выдают за шедевр украинской конструкторской мысли, но эти танки были произведены в СССР в 1960-х годах, и это оружие даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня», — заявил в беседе с RT член общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Однако из стен Верховной рады по-прежнему звучат бравурные речи. Так, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что украинские Т-64 по своим характеристикам превосходят российскую «Армату», а запланированный на 24 августа военный парад в Киеве в честь Дня независимости Украины вызовет «землетрясение в Кремле».

Сомнительные качества собственной бронетехники, однако, не смущают украинских политиков. Отвечая на вопрос ведущей NewsOne, почему во время репетиций парада регулярно возникают инциденты с техникой, Барна ответил, что «в аварии не попадает только тот, кто постоянно лежит на диване».

Кривой «Ятаган»

Заглохший на репетиции «Ятаган» существует в единственном экземпляре и является модификацией танка Т-84 разработки Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Его особенность — соответствие стандартам НАТО. В частности, на боевой машине установлено 120-миллиметровое гладкоствольное орудие — под натовский калибр, со специальным автоматом заряжания. Разработан танк был ещё в 2000 году, но так и не поступил в серийное производство.

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Изначально предполагалось, что «Ятаган» будет участвовать в тендере в Турции, — отсюда и название, которое ему дали украинские производители. Тогда, в 2000-м, Анкаре понадобился новый боевой танк. Однако в итоге из-за внутренних трудностей турецкая сторона от тендера отказалась.

«Почему танк застрял, может быть масса вариантов, — рассказал RT специалист по танкам и бронетехнике, военный эксперт Сергей Суворов. — Может, двигатель накрылся, а накрыться он мог либо от отсутствия надлежащего обслуживания, либо от бестолковости механика-водителя. Тем более что они его сделали 18 лет назад — возможно, он уже потихонечку умирал».

Украинские военные поставили себя в неудобное положение, отметил источник RT в партии «Народный фронт».

«В Киеве уже зафиксировано несколько случаев, когда завести «новый и мощный танк» не получилось. Но это, видимо, никого не смущает. Некоторые депутаты уже заявляют, что парад в Киеве вызовет «землетрясение» в России. Возможно, но только от смеха», — подчёркивают в «Народном фронте».

По словам Коротченко, современное украинское танкостроение может производить исключительно единичные образцы продукции, да и то не лучшего качества.

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«Произошло задымление и возгорание, — утверждает эксперт. — Это демонстрация технологического упадка Украины и её оборонного комплекса».

«Что власти хотят этим показать?»

По мнению Коротченко, показ малоэффективной бронетехники собственного производства осуществляется на Украине исключительно в политических целях.

«Сколько ни катай по Крещатику советскую технику, понятно, что всё это наследство Советского Союза, а хочется незалежности. В результате  получается пшик — сами себя высекли», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Суворов полагает, что для украинского оборонпрома демонстрация так и не отправленного в серийное производство старого танка на параде — не что иное, как средство выживания. Украина всё ещё надеется начать продавать «Ятаганы» за рубеж.

«Если ты хочешь что-то продавать, это надо демонстрировать, — утверждает Суворов. — Чтобы заводу выжить, ему надо себя рекламировать, а парад — это один из вариантов рекламной деятельности».

Источник RT в партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко уверяет, что многие украинцы недовольны «одним из самых масштабных парадов» в честь Дня независимости.

«Уже несколько дней танки колесят по городским дорогам, а боевые самолёты выполняют полёты над центром города. Что власти хотят этим показать? Что у страны есть старая техника, которая регулярно ломается — неуправляемая! — и наносит вред городскому имуществу? Полёты боевых самолётов пугают обычных граждан и бывших солдат АТО, которые до сих пор не могут пережить ужасы войны», — утверждает источник.

Братья по несчастьям

«Танк по стандартам НАТО», как окрестили «Ятаган» украинские СМИ, — не единственное изделие харьковских танкостроителей, которое продемонстрируют на параде в честь Дня независимости 24 августа. Украинская столица увидит модификации его старшего брата — танка Т-84.

Основной боевой танк Т-84 был принят на вооружение украинской армии в двухтысячном году. Разработка его велась в 1990-е годы, но сам он, по словам экспертов, является изменённой версией Т-80 — боевой машины, выпускавшейся в СССР ещё с 1976 года. Всего было выпущено два танка Т-84, но в 2013-м их сняли с вооружения. Т-84 пытался пройти тендеры в Греции и Малайзии в 1998 и 2000 годах, но тогда предпочтение греки отдали немецкому Leopard и польскому РТ-91.

  • БМ «Оплот»
  • © Wikimedia Commons
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Дальнейшим развитием Т-80 на Украине стали Т-84У «Оплот» (в марте 2018 года пять штук были переданы ВСУ) и его почти полный тёзка T-84 БM «Oплот», которому из всех модификаций Т-80 повезло больше всех. На харьковском Заводе имени Малышева этих машин с 2008 года выпустили почти 50 штук, из них 20 были отправлены в Таиланд. В январе 2017 года неудовлетворённые ценой и качеством украинской продукции тайцы разорвали контракт с Киевом, отдав предпочтение китайским аналогам.

Дело в том, что после прибытия «Оплотов» в Таиланд на некоторых машинах кое-где сошла краска, обнажив слои старой краски и даже ржавчину. Возникли справедливые подозрения, что для производства новых танков использовались узлы от старой бронетехники, так как многие элементы мало отличаются от аналогичных у Т-80.

«Основа танков — это советские разработки: Т-64 различных модификаций или Т-80У, а потом с ними сливают доработки то ли украинские, то ли купленные за рубежом, то ли произведённые совместно, — рассказал Суворов о принципах работы украинских танкостроителей. — Прицелы, телевизоры ставятся зарубежные».

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В июле 2018-го экипажи украинских «Оплотов» заняли последние места на европейском танковом биатлоне Strong Europe Tank Challenge в Германии. Тогда нарекания вызвала конструкция танковой пушки.

«Мощные как никогда»

Согласно сообщениям украинских СМИ, планируется, что на параде 24 августа по Киеву пройдут и другие «новинки» ВПК Украины. Среди них клон польской гаубицы Krab — самоходная артиллерийская установка «Богдана», неоднократно взрывавшийся в руках украинских военнослужащих миномёт М120-15 «Молот», БТР-4 «Буцефал» (в 2017 году пришлось вернуть из Ирака из-за многочисленных неисправностей).

Покажут даже оперативно-тактический комплекс «Сапсан» (в экспортном варианте «Гром»), который, по словам работника днепропетровского предприятия «Южмаш» Алексея Василенко, просто не существует и может быть представлен только в виде муляжа.

«Многие новинки — это массогабаритные макеты, фактически муляжи вооружений — кроме шасси, на которых их везут, ничего нет», — отмечает Коротченко.

Украинские власти, однако, считают, что могут гордиться своими вооружёнными силами.

«Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы сегодня твёрдо знают, за что они воюют», — подчеркнул накануне Пётр Порошенко. 

23 августа украинского лидера с праздником поздравил его американский коллега — Дональд Трамп, назвавший в поздравительной телеграмме Украину страной с «растущей экономикой и Вооружёнными силами, которые являются мощными, как никогда раньше».

Игорь Коротченко подчёркивает, что все подобные заявления — «военно-политический блеф».

«Военный психоз — это способ отвлечь простых украинских граждан, чтобы они не задавали власти вопросов, куда она их привела и почему они так бедно живут», — подчёркивает эксперт.

С тем, что агрессивные заявления в адрес России и демонстрация военной мощи вызваны политическими причинами, согласны и в украинской армии.

  • Пётр Порошенко на репетиции парада в честь Дня независимости Украины
  • © Valentyn Ogirenko / Reuters

«Парад ко Дню независимости — это громкий пиар-ход руководства страны. Закрытые социологические опросы показывают, что население больше всего доверяет армии, и поэтому депутаты делают подобные смешные заявления, а президент посетил генеральную репетицию парада», — рассказал RT источник в Министерстве обороны Украины.

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