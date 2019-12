Военно-политические средства США в Сирии. Путь к смещению законной власти • 45 • Аналитика

Совместный американо-турецкий патруль на территории Сирии, сентябрь 2019 г.

С самого начала гражданской войны в Сирии официальный Вашингтон занял жесткую позицию в отношении законной власти во главе с Башаром Асадом и придерживается таких взглядов до сих пор. Принимаются те или иные меры, направленные на достижение поставленных целей. В последние недели были сделаны новые шаги военного и политического характера.



Военное присутствие



На протяжении нескольких последних лет на территориях, неподконтрольных сирийским властям, присутствует ограниченный контингент вооруженных сил США. На месте работают военные советники, силы спецопераций и другие специалисты. По разным данным, в периоды наибольшей активности в Сирии работало до нескольких тысяч американцев.



В начале ноября стало известно о планах Вашингтона и Пентагона расширить подконтрольные районы Сирии, а также изменить численность контингента. Речь идет о контроле за северными и восточными районами страны, фактически удерживаемыми курдским ополчением. Необходимость присутствия войск официально объясняют желанием защитить местные нефтяные месторождения от террористов.



Согласно первым сообщениям ноября, в Сирии необходимо оставить не менее 800 военнослужащих США. Основная их масса должна работать на базах вблизи месторождений в долине р. Евфрат и осуществлять их охрану. Также предусматривается размещение подразделений в других регионах Сирии, контролируемых лояльными формированиями.





Одна из американских баз в Сирии, ноябрь 2019 г.

Действия США в районах месторождений уже получили оценку со стороны Дамаска и Москвы. Уже прозвучали обвинения в международном государственном бандитизме. Кроме того, появились доказательства вывоза сирийской нефти – фактически контрабандного.



Проблемы взаимодействия

На днях в американской прессе появились любопытные сведения об опасениях и планах Пентагона. В последние недели в Сирии наметилась активизация действий сирийских войск, а также иранского, российского и турецкого контингента. Ситуация стремительно меняется, и американскому командованию приходится учитывать новые вызовы.



Командование американского контингента в Сирии уже запросило в Пентагоне указания на случай ухудшения обстановки. Военачальники желают знать, как им следует действовать в случае столкновения с зарубежными войсками или поддерживаемыми ими группировками. Как сообщает The New York Times, внятные распоряжения такого рода пока не поступали.



Во избежание опасных инцидентов принимаются некоторые меры. Американские войска стараются следить за обстановкой и не реагировать остро на происходящие события. Кроме того, большое значение приобретает связь с третьими странами. Пока все это помогает, и США обходятся без крупных проблем и столкновений с противником.



Продолжается уже давно начатое сотрудничество с местными группировками. Основными союзниками США остаются «Сирийские демократические силы», включающие множество различных группировок и формирований. Вместе с ними американские войска «охраняют» сирийскую нефть и борются с террористическими организациями.



Политические средства

В самое ближайшее время Конгресс США должен одобрить новый закон о национальной обороне National Defense Authorization Act, после чего его подпишет президент Дональд Трамп. В пакет документов об обороне и безопасности входит Caesar Syria Civilian Protection Act (закон о гражданской защите Сирии «Цезарь»). Ожидается, что «Цезарь» станет новым средством для борьбы за свои интересы в ближневосточном регионе.







Caesar Syria Civilian Protection Act предусматривает введение санкций в отношении целого ряда секторов экономики Сирии, подконтрольных Дамаску и администрации Б. Асада. Также меры будут приниматься в отношении государственных и частных организаций, взаимодействующих с сирийской армией или участвующих в проектах сирийских властей.



Официальным поводом для появления «Цезаря» называют «многочисленные злодейства режима Башара Асада». Конгресс – в лице обеих партий – озаботился проблемами сирийского мирного населения и теперь выступает с новым законопроектом. Предлагается принять меры не только в отношении Дамаска, но и пригрозить наказанием третьим странам.



«Цезарь» против всех

Любопытно, что американская пресса уже «разоблачила» новый законопроект Caesar Syria Civilian Protection Act и нашла, вероятно, главные его цели. По всей видимости, этот акт не только направлен против Б. Асада и сирийских властей, но и должен обеспечить давление на третьи страны.



«Цезарь» предлагает вводить санкции как против «режима Асада», так и в отношении любых организаций, сотрудничающих с ним. Это означает, что под действие закона могут попасть Иран и Россия. Эти страны не разделяют американские взгляды, а их действия прямо мешают продвижению интересов США. Соответственно, Вашингтон желает получить дополнительный рычаг давления на третьи страны.



После принятия Caesar Syria Civilian Protection Act американское руководство сможет фактически шантажировать зарубежные государства и организации. Их поставят перед выбором: продолжать желаемое сотрудничество с Дамаском или терпеть санкции.





Впрочем, американские СМИ упоминают и более мягкий сценарий. В этом случае «Цезарь» должен стать не мерой прямого воздействия и своеобразной карой, но аргументом на переговорах. Все стороны текущего конфликта заинтересованы в бескровном дипломатическом решении проблем, но при этом желают обеспечить себе те или иные преимущества на текущих и будущих переговорах.



Противостояние продолжается…

На протяжении нескольких последних лет Сирия остается местом столкновения интересов целого ряда стран – причем не только ближневосточного региона. Все они имеют свои интересы, исходя из которых поддерживают официальные власти во главе с Б. Асадом или вооруженные формирования.



Конечной целью Соединенных Штатов является смещение нынешней сирийской власти и установление нового контролируемого и лояльного режима. Схожие цели преследуют некоторые другие государства, сотрудничающие с США. Пока основные задачи такого рода не решены, выполняются менее крупные, но тоже важные миссии. В частности, США «взяли под охрану» часть нефтяных месторождений и, мягко говоря, не дают нефти пропасть впустую.



Для контроля над месторождениями и другими регионами Сирии американские вооруженные силы развертывают отдельные подразделения, а также осуществляют поддержку местных вооруженных формирований. В последние месяцы ситуация в Сирии существенно изменилась, но подобный подход продолжает использоваться.



Реальные действия, выполняемые Пентагоном, поддерживаются политическими и дипломатическими методами. Очередной мерой такого рода должен стать новый Caesar Syria Civilian Protection Act. Его планируется принять и ввести в действие в самое ближайшее время. Сразу после этого Вашингтон сможет использовать этот инструмент в новых спорах.



