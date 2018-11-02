Военно-политические манёвры: зачем Украина провела ракетные стрельбы вблизи Крыма

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракетные учения в Херсонской области призваны проверить систему эшелонированной противовоздушной обороны. Кроме того, собранная в ходе стрельб информация должна помочь дальнейшей модернизации зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ. В учениях были задействованы системы С-300, С-125М1, «Бук-М1», «Тор» и «Оса-АКМ», то есть ЗРК, которые были поставлены на Украину ещё в советское время. По словам экспертов, манёвры носят прежде всего политический и пропагандистский характер и призваны показать заинтересованность Киева в сотрудничестве с НАТО. При этом перспективы реальной модернизации имеющихся в распоряжении ВСУ зенитных комплексов весьма сомнительны, отмечают аналитики.

Целью проводимых в Херсонской области ракетных учений является проверка системы эшелонированной противовоздушной обороны, а также сбор информации для дальнейшей модернизации зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По его словам, восстановление системы ПВО является одной из наиболее актуальных проблем в сфере безопасности и обороны Украины. В связи с этим на государственном полигоне Ягорлык в Херсонской области 1 ноября прошли боевые стрельбы, в ходе которых применялись ЗРК С-300 различных модификаций, С-125М1, «Бук-М1», «Тор» и «Оса-АКМ». В СНБО также сообщили о проведении контрольных испытаний зенитных ракетных комплексов, которые «прошли глубокую модернизацию» на украинских оборонно-промышленных предприятиях.

Из-за этих учений Украина объявила о закрытии части воздушного пространства над акваторией Чёрного моря до 4 ноября. Речь идёт о районе размером 100 км на 450 км к западу от Крымского полуострова. Отмечается, что Киев уведомил мировое сообщество через систему распространения оперативной информации об изменениях в правилах проведения полётов (НОТАМ).

«Цель этих комплексных учений и испытаний — отработка системы глубоко эшелонированной противовоздушной обороны страны, определение путей модернизации зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны», — заявил Турчинов.

Секретарь СНБО выразил удовлетворение прошедшими стрельбами и отметил, что «модернизированные ЗРК подтвердили заявленные тактико-технические характеристики».

Секретарь СНБО Александр Турчинов (справа)

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«Сбили пару мишеней»

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, принимавшая участие в учениях боевая техника — это ракетные комплексы различного радиуса действия, поставленные на Украину до 1991 года и находившиеся на вооружении ещё с советских времён. Между тем концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны РФ последний в 2018 году полковой комплект С-400.

«Если мы говорим о характере учений, то, понятное дело, в полную силу что-то отработать они не могли. Может быть, сбили пару мишеней. Но в основном шли так называемые командно-штабные учения, то есть цели сбивались условно, без расхода боекомплекта, отрабатывалось взаимодействие отдельных расчётов», — рассказал эксперт.

Собеседник RT отметил, что сложно говорить об эффективности этих учений, поскольку поступающие с Украины сведения носят в основном пропагандистский характер. Можно сказать, что ВСУ проверили свою боеспособность, однако насколько результаты проверки соответствует действительности — вопрос открытый.

Леонков добавил, что состояние Вооружённых сил Украины можно охарактеризовать как ползучую стагнацию, которая ведёт к тому, что рано или поздно все имеющиеся на вооружении украинской армии боекомплекты закончатся.

«А если у них произойдёт ещё несколько взрывов на складах боеприпасов, то, наверное, закончатся гораздо быстрее», — отметил эксперт.

Говоря о перспективах и возможности модернизации находящихся на вооружении ВСУ комплексов, Леонков выразил мнение, что силами Украины сделать это очень сложно — «практически невозможно». Вдобавок из-за разрыва связей с Россией рассчитывать, что Киев получит обновлённые системы ПВО, не приходится.

«Даже если они попытаются что-то модернизировать, то на характеристики, например, той же самой зенитной ракеты, которая вылетает из комплекса С-300ПМ, это не повлияет. Она как летела со скоростью 1300 м/с на дальность 75 км, так и будет лететь», — отметил эксперт.

«Они проводили учения со странами НАТО, в которых задействовали свои комплексы. И американцы изучали их возможности. Так вот те комплексы — это одни из первых модификаций, которые по своим техническим характеристикам уступают российским. И модернизировать — это надо практически создавать новый комплекс. То есть ставить новые ракеты, новые системы наведения, целеуказания. Этого у них сейчас нет», — подытожил Леонков.

Пуски ракет в ходе учений на полигоне Ягорлык

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«Сугубо политический манёвр»

В свою очередь, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в беседе с RT указал на политическую подоплёку учений в Херсонской области. Эксперт отметил, что стрельбы призваны ещё раз показать готовность Украины «отражать агрессию России».

«Это ещё один показательный момент, чтобы доказать Европе, что они достойны стать членом НАТО, несмотря на все претензии, которые предъявляют к ним страны старой Европы, и, возможно, сделать ещё одно явное предложение НАТО по созданию базы альянса в этих районах. Они полагают, что взаимные действия натовцев и Украины способны остановить «агрессивную Россию», а Украина способна закрыть небо и защитить натовских солдат от потенциального нападения России с воздуха. Пожалуй, больше ничего. А какая-либо модернизация при современном состоянии военной промышленности Украины невозможна. Это сугубо политический манёвр», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что все задействованные в учениях зенитные ракетные системы — это советское наследство, поскольку «Бук» уже 15 лет не стоит на вооружении российской армии, а С-300 является первой модификацией ЗРК этого типа, принятой на вооружение ещё в 1970-х.

«Так что никаких новинок. И, скажем так, Украина удивить не сможет приличной военной силой. Так, политический фрагмент в военном исполнении», — подытожил Анохин.

При этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik напомнил, что подобные учения проходят не первый год и сначала Украина планировала проводить их в воздушном пространстве России, однако после предупреждения Минобороны РФ Киев был вынужден отказаться от этой идеи.

«Стрельбы проводятся с официальной целью повышения боеспособности украинских частей ПВО и в контексте линии Киева по отражению «российской агрессии», как они это называют. Что касается реальных целей, то это поддержание милитаристской повестки в преддверии президентских выборов, на которых Порошенко будет делать ставку на конфликт в Донбассе и на милитаризацию на границе с Крымом», — полагает Рожин.

Эксперт добавил, что эти манёвры также являются «реверансом в сторону Запада», который проводит различные учения по периметру российских границ, — Киев стремится присоединиться к этой линии.

«То есть цели есть, но они больше носят информационно-пропагандистский характер, нежели военный, потому что всё-таки возможности украинских ракетных систем достаточно ограничены», — подытожил Рожин.