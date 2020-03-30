Военно-пассажирские перевозки: лучшие армейские грузовики • 115 • Аналитика

На войне как на войне. В боевых или максимально приближенных к ним условиях удобство и комфорт всегда будут принесены в жертву надежности и безопасности. И потому основным транспортным средством для массовой и оперативной наземной переброски личного состава во всех армиях мира, как и десятилетия назад, остаются грузовые автомобили. «Тяжеловесы», специально предназначенные для перевозки живой силы, имеются в линейках практически всех мировых производителей военного автотранспорта. Какие же из них сегодня общепризнанно являются лучшими?



Сразу оговорюсь: в многочисленных рейтингах, публикуемых по данной теме специализированными изданиями, мнения по поводу первых ступеней пьедестала зачастую расходятся. Что поделаешь, кто-то ставит во главу угла при оценке защиту и броню автомобилей, кто-то отдает предпочтение мощи и проходимости, кто-то - параметрам. Тем не менее, в общем и целом список фаворитов в области военно-пассажирских перевозок остается практически неизменным.







Mercedes-Benz UNIMOG (Universal Motor Gerat) обязательно присутствует во всех перечнях лучших из лучших армейских грузовиков. При этом данная модель является еще и самым главным старожилом среди своих «коллег» — разработана и пущена в производства она была еще в 40-х годах прошлого столетия. Современный UNIMOG, естественно, очень далеко ушел в своем развитии от первых образцов, создававшихся как гибрид грузовика и трактора и предназначавшихся для нужд сельского хозяйства. Неудивительно: в тогдашней Германии ни о какой войне никто и думать не хотел…



Тем не менее, нынешние армейские UNIMOG – это сочетание мощи (шестицилиндровые дизельные турбодвигатели), проходимости (двухосный грузовик 4x4 с внушительным клиренсом и 24-ступенчатой КПП), высокой надежности и способности работать в любом климате – от арктического до пустынного. А вдобавок – нереальным для военного транспорта уровнем комфорта: кондиционированием, удобством кабины и прочим. Ну, Mercedes все-таки, чем тут удивляться… Кстати говоря, выпускаются машины этой модели и в нашей стране – совместно российско-германским предприятием, в котором наша страна представлена ОАО «КамАЗ». Что-что, а грузовики у нас делать всегда умели.



Именно в силу этого в верхних строчках любого рейтинга рассматриваемых нами транспортных средств неизменно находятся творения отечественного автопрома: грузовики «Урал-4320» и КамАЗ-5350. Вот их-то изначально проектировали и создавали для нужд армии. Оба сконструированы с колесной формулой 6x6 и имеют проходимость, совершенно нереальную даже для военной техники. Мощные двигатели позволяют устанавливать на эти автомобили не только стандартный кузов для перевозки личного состава, но и вместительные бронекапсулы, применение которых, к примеру, спасло немало жизней во время боевых действий на Северном Кавказе.



Оба российских грузовика являются, по сути дела, продолжателями линеек советского военного грузового транспорта (упомянутая нами модель «Урала» выпускается с 1976 года, КамАЗ – с начала 90-х). На Камском автозаводе при этом продолжают стремиться к совершенству, конструируя и внедряя все новые модели: к примеру, семейство «Мустанг», к которому относится модель 5350, уже имеет продолжение в виде КамАЗ-6350, на котором установлена уже не шести-, а восьмиколесная база. Также в последние годы ведутся работы над созданием беспилотного грузовика КамАЗ. В 2015 году, насколько известно, уже был собран первый прототип такой машины. Перевозить личный состав такому вряд ли доверят (по крайней мере, на первых порах), но идея сама по себе крайне интересная.



И если уж упоминать о продолжателях советской классики жанра, нельзя не упомянуть КрАЗ-6322 производства Украины. Тоже одна из классических разработок ВПК СССР, несколько осовремененная, но, как и все они, отличающаяся сочетанием низкой стоимости производства с повышенной надежностью. В силу этого машина весьма популярна в армиях развивающихся стран Азии и Африки. Состоит, к примеру, на вооружении в Египте, Ираке, Индонезии, Йемене. Некоторая проблема с КрАЗом заключается в том, что до 2014 года он выпускался исключительно с российским двигателем ЯМЗ-238, что сейчас, конечно же, совершенно невозможно. По имеющейся информации, с сентября 2015 года был начат выпуск КрАЗ-63221 с двигателем Ford-Ecotorq 9.0L 360PS. Как данная замена скажется на стоимости и надежности, пока сказать сложно.



Безусловно, некорректным было бы завершить мой рейтинг, не упомянув в нем итальянскую IVECO M250 и американские M1078 LMTV и MTVR. Каждая из этих машин уже успела заработать заслуженное уважение и находится на вооружении не только страны-производителя, но еще и ряда других государств.



Ну а уж какая из всех выше перечисленных марок и моделей является самой-самой… Естественно, в каждой стране уверены, что наиболее выдающимся армейским грузовиком из топа является автомобиль именно их производства. России, во всяком случае, однозначно есть чем гордиться. На войне как на войне. В боевых или максимально приближенных к ним условиях удобство и комфорт всегда будут принесены в жертву надежности и безопасности. И потому основным транспортным средством для массовой и оперативной наземной переброски личного состава во всех армиях мира, как и десятилетия назад, остаются грузовые автомобили. «Тяжеловесы», специально предназначенные для перевозки живой силы, имеются в линейках практически всех мировых производителей военного автотранспорта. Какие же из них сегодня общепризнанно являются лучшими?Сразу оговорюсь: в многочисленных рейтингах, публикуемых по данной теме специализированными изданиями, мнения по поводу первых ступеней пьедестала зачастую расходятся. Что поделаешь, кто-то ставит во главу угла при оценке защиту и броню автомобилей, кто-то отдает предпочтение мощи и проходимости, кто-то - параметрам. Тем не менее, в общем и целом список фаворитов в области военно-пассажирских перевозок остается практически неизменным.Mercedes-Benz UNIMOG (Universal Motor Gerat) обязательно присутствует во всех перечнях лучших из лучших армейских грузовиков. При этом данная модель является еще и самым главным старожилом среди своих «коллег» — разработана и пущена в производства она была еще в 40-х годах прошлого столетия. Современный UNIMOG, естественно, очень далеко ушел в своем развитии от первых образцов, создававшихся как гибрид грузовика и трактора и предназначавшихся для нужд сельского хозяйства. Неудивительно: в тогдашней Германии ни о какой войне никто и думать не хотел…Тем не менее, нынешние армейские UNIMOG – это сочетание мощи (шестицилиндровые дизельные турбодвигатели), проходимости (двухосный грузовик 4x4 с внушительным клиренсом и 24-ступенчатой КПП), высокой надежности и способности работать в любом климате – от арктического до пустынного. А вдобавок – нереальным для военного транспорта уровнем комфорта: кондиционированием, удобством кабины и прочим. Ну, Mercedes все-таки, чем тут удивляться… Кстати говоря, выпускаются машины этой модели и в нашей стране – совместно российско-германским предприятием, в котором наша страна представлена ОАО «КамАЗ». Что-что, а грузовики у нас делать всегда умели.Именно в силу этого в верхних строчках любого рейтинга рассматриваемых нами транспортных средств неизменно находятся творения отечественного автопрома: грузовики «Урал-4320» и КамАЗ-5350. Вот их-то изначально проектировали и создавали для нужд армии. Оба сконструированы с колесной формулой 6x6 и имеют проходимость, совершенно нереальную даже для военной техники. Мощные двигатели позволяют устанавливать на эти автомобили не только стандартный кузов для перевозки личного состава, но и вместительные бронекапсулы, применение которых, к примеру, спасло немало жизней во время боевых действий на Северном Кавказе.Оба российских грузовика являются, по сути дела, продолжателями линеек советского военного грузового транспорта (упомянутая нами модель «Урала» выпускается с 1976 года, КамАЗ – с начала 90-х). На Камском автозаводе при этом продолжают стремиться к совершенству, конструируя и внедряя все новые модели: к примеру, семейство «Мустанг», к которому относится модель 5350, уже имеет продолжение в виде КамАЗ-6350, на котором установлена уже не шести-, а восьмиколесная база. Также в последние годы ведутся работы над созданием беспилотного грузовика КамАЗ. В 2015 году, насколько известно, уже был собран первый прототип такой машины. Перевозить личный состав такому вряд ли доверят (по крайней мере, на первых порах), но идея сама по себе крайне интересная.И если уж упоминать о продолжателях советской классики жанра, нельзя не упомянуть КрАЗ-6322 производства Украины. Тоже одна из классических разработок ВПК СССР, несколько осовремененная, но, как и все они, отличающаяся сочетанием низкой стоимости производства с повышенной надежностью. В силу этого машина весьма популярна в армиях развивающихся стран Азии и Африки. Состоит, к примеру, на вооружении в Египте, Ираке, Индонезии, Йемене. Некоторая проблема с КрАЗом заключается в том, что до 2014 года он выпускался исключительно с российским двигателем ЯМЗ-238, что сейчас, конечно же, совершенно невозможно. По имеющейся информации, с сентября 2015 года был начат выпуск КрАЗ-63221 с двигателем Ford-Ecotorq 9.0L 360PS. Как данная замена скажется на стоимости и надежности, пока сказать сложно.Безусловно, некорректным было бы завершить мой рейтинг, не упомянув в нем итальянскую IVECO M250 и американские M1078 LMTV и MTVR. Каждая из этих машин уже успела заработать заслуженное уважение и находится на вооружении не только страны-производителя, но еще и ряда других государств.Ну а уж какая из всех выше перечисленных марок и моделей является самой-самой… Естественно, в каждой стране уверены, что наиболее выдающимся армейским грузовиком из топа является автомобиль именно их производства. России, во всяком случае, однозначно есть чем гордиться. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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