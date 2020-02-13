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Военно-морскую пехоту Британии вместо принца Гарри возглавит его 69-летняя тётя
13 февраля 2020, 18:54 • 34 • В мире
Впервые военно-морскую пехоту Британии возглавит женщина. Вместо принца Гарри этот пост займёт его 69-летняя тётя принцесса Анна.
После того как Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить с себя королевские полномочия, принц лишился ряда званий и титулов. В том числе поста генерал-капитана британской военно-морской пехоты, пишет Sunday Times.
Встанет во главе морпехов 69-летняя дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна. Она будет первой женщиной на столь высоком военном посту в Британии.
В марте принц Гарри в последний раз посетит мероприятие, посвящённое деятельности морской пехоты.
Генерал-капитаном он был назначен в 2017 году, получив пост от своего деда - герцога Эдинбургского, ушедшего "на пенсию" в 96 лет.
Принцесса Анна уже носит несколько воинских званий. Она является полковником 6-го батальона Королевского полка Шотландии, главнокомандующей Военно-морских сил Канады и почётным королевским полковником офицерского учебного корпуса Эдинбургского университета.
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