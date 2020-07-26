Военно-морской флот России возвращается в дальнюю морскую зону

О новых проектах в российском судостроении

20 июля 2020 года президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей (УДК) на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В тот же день, 20 июля, на «Севмаше» в Северодвинске были заложены многоцелевые АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», а на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге – фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». В России началось строительство сразу шести вымпелов дальней морской зоны.

В режиме видеоконференции президент России наблюдал за закладкой боевых кораблей в Северодвинске и Санкт-Петербурге. Особое внимание глава государства уделил началу строительства двух УДК «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой». Отвечая на вопросы работников завода «Залив», он отметил, что «в обновленном виде это новые корабли», что в ходе испытаний они, возможно, будут ещё более совершенствоваться.

Заложенные в Керчи УДК предназначены для перевозки и высадки морского десанта (до тысячи морских пехотинцев). Их можно использовать в качестве командно-штабного корабля авианосной ударной группы или корабля ПВО корабельного соединения. УДК «Прибой» – стелс-корабли. Их радиолокационная заметность за счёт оригинальной конструкции надстройки крайне мала и сопоставима с показателями небольших патрульных катеров.

Эти универсальные десантные корабли значительно превосходят французские УДК «Мистраль». Они на 21 м длиннее, на метр шире, силовая установка в полтора раза мощнее, полное водоизмещение в полтора раза больше, скорость полного хода на 15% выше. У «Мистралей» относительно слабое артиллерийское и пулемётное вооружение и устаревшая система ПВО. От атак с воздуха им требуется поддержка. «Прибои» имеют два ЗРК «Панцирь-М», три ЗРАК «Палаш», 100-мм артиллерийскую установку А-190 и способны защитить от атаки с воздуха не только себя, но и другие корабли.

УДК «Мистраль» рассчитан на перевозку 16 многоцелевых вертолётов, 4 десантных катеров, 450 морских пехотинцев и 60 единиц лёгкой бронетехники. Автономность – до 30 суток. УДК «Прибой» спроектирован на перевозку десанта в 1000 человек с 75 единицами бронетехники, 20 вертолётами и 6 десантными катерами. Автономность – 60 суток. Дальность хода – 11500 км. По мореходности наши корабли рассчитаны на любой регион, вплоть до северных широт, что даёт возможность российскому ВМФ полноценно проецировать силу в отдалённых от баз снабжения районах Мирового океана.

Универсальный десантный корабль Триполи ВМС США

США на сегодня располагают восемью УДК типа Wasp (Оса), которые могут транспортировать и высаживать на необорудованное побережье экспедиционный батальон морской пехоты, управлять силами высадки, оказывать авиационную поддержку десанту и эвакуировать раненых. На борту УДК Wasp три десантных катера на воздушной подушке, смешанная авиагруппа в составе шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2», F-35B и 36 вертолётов. В июле этого года в США ввели в строй второй УДК класса «Америка», еще более мощный, чем Wasp. Строится и третий такой корабль. УДК класса «Америка» могут перевозить 1870 морпехов, у них мощное вооружение и авиакрыло.

Россия получит возможность строить столь же мощные универсальные десантные корабли, которые, по сути, являются лёгкими авианосцами, с вводом в строй гигантского сухого дока (485х114 х 14 м) судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень (Приморский край).

Сухой док представляет собой специальный бассейн, отделённый от основной акватории водонепроницаемым затвором. Системы сухого дока позволяют закачивать или откачивать из него воду. Благодаря этому появляется возможность сухого доступа к подводной части корпуса судна или корабля для очистки, ремонта или покраски. После завершения работ в док подаётся вода, и судно оказывается на плаву. Затем водонепроницаемый затвор открывается, и судно выходит в основную акваторию.

Сухой док в Большом Камне – одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Док позволит строить авианосцы и супертанкеры без ограничения тоннажа. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн. 14 июля в этом гигантском сооружении был установлен батопорт (водный затвор). Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год. Здесь будет строиться уникальный атомный ледокол «Россия» проекта «Лидер». В настоящее время на верфи «Звезда» ведётся резка первых деталей для будущего атомохода.

«Россия» будет самым мощным судном в истории мирового судостроения. Проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина атомохода составит 210 метров, ширина – 47 метров, осадка – 13 метров. Ледокол будет оснащён двумя атомными реакторами, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность его энергоустановок составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит 12 узлов. Если учесть, что в Ледовитом океане толщина льда не превышает четыре метра, то суперледокол сможет обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути, а также провести российские УДК ледового класса в любую точку Ледовитого океана в любое время года. Это обеспечит превосходство российских вооружённых сил в Арктике над любым возможным противником.

Размеры сухого дока в Большом Камне позволяют одновременно вести строительство двух авианосцев или УДК размерами не уступающими УДК класса «Америка». На данный момент у ССК «Звезда» нет заказов на строительство боевых кораблей, но со временем верфь может взять на себя и реализацию крупных военных подрядов, сообщает «Военное обозрение». Мощности верфи подходят для строительства крупных надводных кораблей, а в ближайшей перспективе, после ввода в строй сухого дока, будут подходить и для строительства авианосцев и универсальных десантных кораблей, не уступающих американским.