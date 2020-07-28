Военно-морские базы и командные центры: «Посейдон» и «Буревестник» найдут свои цели • 42 • Аналитика

Появление на вооружении российской армии новейшей крылатой ракеты "Буревестник" и автономного беспилотного аппарата "Посейдон" позволит нейтрализовать если не полностью, но в большей мере, американскую систему противоракетной обороны (ПРО), которую США так скрупулезно строит вокруг России, прикрываясь заявлениями об угрозе то иранских, то северо-корейских межконтинентальных баллистических ракет. Об этом неоднократно писали как российские, так и зарубежные СМИ, при чем на Западе российскую ракету с ядерным двигателем и ядерный беспилотник называют ударным оружием (оружием нападения). В России данное утверждение постоянно опровергают, заявляя, что и "Буревестник" и "Посейдон" являются оружием защиты.





Цели для новейшего оружия России





Автономный беспилотный подводный аппарат 2М39 "Посейдон" с ядерной энергоустановкой позиционируется как ответ на американскую систему ПРО. Программа предполагает создание многоцелевого автономного аппарата, способного нести разнообразную полезную нагрузку – в т.ч. термоядерный боезаряд большой мощности.



Учитывая известные ТТХ "Посейдона", а именно то, что глубина погружения аппарата составляет до 1 км, максимальная скорость - около 200 км/ч, и он имеет практически неограниченную дальность хода, можно предположить, что основными целями для российского морского беспилотника будет военно-морская инфраструктура американского флота, расположенная на побережье. Как известно, США, в основном, делают ставку на свой военно-морской флот, являющийся в настоящее время самым сильным в мире.



Удар даже одного "Посейдона", несущего ядерную боеголовку, по побережью США приведет к огромным потерям, а если учитывать, что ВМФ РФ планирует поставить на вооружение до 32-х подводных беспилотников, несколько "Посейдонов" могут сделать береговую линию пустынной, включая прибрежные города. Ядерный пепел? Ну если других доводов "партнёры" давно понять не в состоянии, то сегодня такая риторика, пожалуй, оправдана.



Еще одной целью морских автономных аппаратов могут стать американские авианосные группы. А отсутствие на вооружении ВМС США и их союзников торпед, способных уничтожить "Посейдон", делают его практически неуязвимым.





Крылатая ракета "Буревестник" является дозвуковой межконтинентальной крылатой ракетой неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Ракету неоднократно подвергали критике за ее дозвуковую скорость. Заявлялось, что ее малая скорость и "радиоактивный выхлоп" делают ракету уязвимой чуть ли не для всех западных зенитных комплексов.



Так почему же не критикуют все те же американские "Томагавки", являющиеся также дозвуковыми ракетами? Российская ракета также умеет маневрировать, обходя препятствия, следовать рельефу местности, скрываясь от зенитных комплексов. Вот только в отличие от американской, имеющей ограниченную дальность, "Буревестник" таких ограничений не имеет. Между прочим, еще в 2018 году было заявлено, что "Буревестник" создается в качестве стратегического вооружения, способного преодолевать любые современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, но об этом почему-то все благополучно забыли, продолжая критиковать ракету за дозвуковую скорость. Да и применить ЗРК против ядерной боеголовки, подлетающей к цели - тот ещё успех...



Ранее было заявлено, что дозвуковой "Буревестник" не является оружием нападения, это "оружие возмездия". Предполагается, что целями ракеты станет сухопутная инфраструктура (военные базы, аэродромы, установки МБР, бункеры управления и т.д.) в глубине территории противника, уцелевшая после нанесения удара межконтинентальными баллистическими ракетами. В данной ситуации "Буревестник" спокойно обойдет оставшиеся средства ПВО и ПРО, если они уцелеют, и нанесет удар.



Таким образом можно констатировать, что крылатая ракета "Буревестник" и автономный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" являются оружием "второго шанса". Цели свои они найдут, без сомнения: для "Буревестника" это будет военная инфраструктура в глубине территории противника, тогда как для "Посейдона" основными целями станут военно-морские базы на побережье и авианосные ударные группы. Появление на вооружении российской армии новейшей крылатой ракеты "Буревестник" и автономного беспилотного аппарата "Посейдон" позволит нейтрализовать если не полностью, но в большей мере, американскую систему противоракетной обороны (ПРО), которую США так скрупулезно строит вокруг России, прикрываясь заявлениями об угрозе то иранских, то северо-корейских межконтинентальных баллистических ракет. Об этом неоднократно писали как российские, так и зарубежные СМИ, при чем на Западе российскую ракету с ядерным двигателем и ядерный беспилотник называют ударным оружием (оружием нападения). В России данное утверждение постоянно опровергают, заявляя, что и "Буревестник" и "Посейдон" являются оружием защиты.Автономный беспилотный подводный аппарат 2М39 "Посейдон" с ядерной энергоустановкой позиционируется как ответ на американскую систему ПРО. Программа предполагает создание многоцелевого автономного аппарата, способного нести разнообразную полезную нагрузку – в т.ч. термоядерный боезаряд большой мощности.Учитывая известные ТТХ "Посейдона", а именно то, что глубина погружения аппарата составляет до 1 км, максимальная скорость - около 200 км/ч, и он имеет практически неограниченную дальность хода, можно предположить, что основными целями для российского морского беспилотника будет военно-морская инфраструктура американского флота, расположенная на побережье. Как известно, США, в основном, делают ставку на свой военно-морской флот, являющийся в настоящее время самым сильным в мире.Удар даже одного "Посейдона", несущего ядерную боеголовку, по побережью США приведет к огромным потерям, а если учитывать, что ВМФ РФ планирует поставить на вооружение до 32-х подводных беспилотников, несколько "Посейдонов" могут сделать береговую линию пустынной, включая прибрежные города. Ядерный пепел? Ну если других доводов "партнёры" давно понять не в состоянии, то сегодня такая риторика, пожалуй, оправдана.Еще одной целью морских автономных аппаратов могут стать американские авианосные группы. А отсутствие на вооружении ВМС США и их союзников торпед, способных уничтожить "Посейдон", делают его практически неуязвимым.Крылатая ракета "Буревестник" является дозвуковой межконтинентальной крылатой ракетой неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Ракету неоднократно подвергали критике за ее дозвуковую скорость. Заявлялось, что ее малая скорость и "радиоактивный выхлоп" делают ракету уязвимой чуть ли не для всех западных зенитных комплексов.Так почему же не критикуют все те же американские "Томагавки", являющиеся также дозвуковыми ракетами? Российская ракета также умеет маневрировать, обходя препятствия, следовать рельефу местности, скрываясь от зенитных комплексов. Вот только в отличие от американской, имеющей ограниченную дальность, "Буревестник" таких ограничений не имеет. Между прочим, еще в 2018 году было заявлено, что "Буревестник" создается в качестве стратегического вооружения, способного преодолевать любые современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, но об этом почему-то все благополучно забыли, продолжая критиковать ракету за дозвуковую скорость. Да и применить ЗРК против ядерной боеголовки, подлетающей к цели - тот ещё успех...Ранее было заявлено, что дозвуковой "Буревестник" не является оружием нападения, это "оружие возмездия". Предполагается, что целями ракеты станет сухопутная инфраструктура (военные базы, аэродромы, установки МБР, бункеры управления и т.д.) в глубине территории противника, уцелевшая после нанесения удара межконтинентальными баллистическими ракетами. В данной ситуации "Буревестник" спокойно обойдет оставшиеся средства ПВО и ПРО, если они уцелеют, и нанесет удар.Таким образом можно констатировать, что крылатая ракета "Буревестник" и автономный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" являются оружием "второго шанса". Цели свои они найдут, без сомнения: для "Буревестника" это будет военная инфраструктура в глубине территории противника, тогда как для "Посейдона" основными целями станут военно-морские базы на побережье и авианосные ударные группы. Владимир Лыткин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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