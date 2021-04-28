Военно-морская база под вопросом: Судан поставил на паузу договор с Россией

В Судане заявили, что пока приостанавливают действие договора с Россией о создании военно-морской базы. По информации телеканала Al Arabiya, соглашение должно быть согласовано вновь.

Соглашение о создании "африканского форпоста" России в Судане должно быть пересмотрено. На данный момент, передаёт Al Arabiya, действие ранее заключённого соглашения приостановлено.

Журналисты выяснили детали этого решения. Отмечается, что соглашение было подписано Москвой с "прежним режимом".

Потому договор приостанавливается "до его утверждения законодательным органом". По информации канала, Хартум уже уведомил об этом Россию.

Напомним, что по соглашению между двумя странами, заключённому в декабре 2020 года, в африканской стране должен быть создан пункт материально-технического обеспечения флота России.

Как отмечали наблюдатели, эти действия вызвали негодование американской стороны.