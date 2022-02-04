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Военно-биологическая угроза. Россия и КНР выдвинули требование США

04 февраля 2022, 16:05  •  276 • Политика
Россия и Китай обратили внимание на военно-биологическую деятельность США. И назвали её угрозой.
Москва и Пекин отмечают, что военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает серьёзные опасения. Страны выдвинули требование США.
Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно,
- говорится в заявлении России и КНР, которое опубликовано на сайте Кремля.
Москва и Пекин требуют от американцев надлежащим образом информировать о военно-биологической деятельности за границей и на территории самих США. Стороны также обращаются с призывом укреплять диалог и взаимное доверие в интересах всеобщего благополучия.

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