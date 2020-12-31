Военная тайна: почему в команде Байдена обвинили Пентагон в препятствовании передаче власти

Будущая администрация Белого дома не получает информацию, в том числе о военных операциях США, из-за создаваемых Пентагоном препятствий. Об этом заявил Джейк Салливан, которого Джо Байден намерен назначить своим советником по нацбезопасности. Как пояснил Салливан, такая ситуация приведёт к тому, что новым властям «придётся потратить первое время работы» на тщательный анализ позиций Соединённых Штатов и стоящих перед страной угроз. Салливан уточнил, что команда Байдена должна ознакомиться, в том числе, с информацией относительно масштабной кибератаки на ведомства США, приписываемой России. По мнению экспертов, данные об этом взломе нужны демократам, чтобы после прихода к власти обвинить во всём РФ и нанести «ответный» удар.

Переходная команда Джо Байдена не получает информацию, в том числе о военных операциях США, из-за создаваемых Пентагоном препятствий. Об этом заявил Джейк Салливан, которого Байден намерен назначить своим советником по нацбезопасности. По словам Салливана, если будущая президентская администрация не ознакомится с текущей обстановкой в данной сфере, это может затруднить её работу после прихода Байдена к власти.

«Речь вновь идёт об отсутствии у нас понимания в отношении ряда критически важных вопросов, связанных с военными операциями, которое обусловлено обструкциями и препятствиями со стороны Минобороны, — сказал Салливан в интервью NPR. — Это значит, что с 20 января нам придётся потратить первое время работы администрации на тщательный анализ наших позиций, стоящих перед нами угроз, а также проводящихся сокращений (военного присутствия. — RT) с точки зрения военных рисков и иных соображений».

Ранее, 28 декабря, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что Минобороны США в достаточной степени содействует передаче власти Байдену.

«Он не прав», — возразил Салливан, добавив, что «на данный момент ответа ожидают буквально десятки письменных запросов о предоставлении информации».

Салливан также сообщил, что Пентагон с 18 декабря не предоставил разрешения на проведение встреч по вопросу передачи власти.

Предполагаемый советник Байдена по нацбезопасности пояснил, что будущая администрация должна ознакомиться с рядом неотложных вопросов, включая масштабную кибератаку на ведомства США, приписываемую России.

Ранее, 28 декабря, и сам Байден заявил во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), что политическое руководство Пентагона создаёт препятствия на пути передачи полномочий его команде.

«Сейчас уходящая администрация просто не предоставляет нам необходимой информации по ключевым областям национальной безопасности. Это не что иное, как безответственность», — отметил демократ.

По словам Байдена, его команде «необходимо чёткое понимание стратегических позиций» американских сил в мире и «проводящихся операций по сдерживанию противников».

Военные США

Reuters

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«Мы должны быть полностью осведомлены о бюджетном планировании, которое проводится Министерством обороны и другими ведомствами, во избежание возникновения любой неразберихи или необходимости навёрстывать упущенное, чем могут постараться воспользоваться наши противники», — сообщил он.

В этом контексте он также напомнил о кибератаках на инфраструктуру американских ведомств, подчеркнув, что они представляют серьёзную опасность для национальной безопасности Соединённых Штатов.

На фоне кибератак

Напомним, на прошлой неделе Байден призвал действующего президента США Дональда Трампа «публично объявить» виновных в «масштабной серии кибератак на американские компании и федеральные ведомства», а также «предпринять действенные шаги», чтобы привлечь их к ответу.

Байден также заострил внимание на утверждениях представителей действующей администрации о том, что «ответственность за кибервзлом лежит на России». По словам демократа, это якобы «соответствует давнему образу действий» российской стороны «по части безрассудной подрывной деятельности в киберпространстве».

«Но уверяю вас: даже если он (Трамп. — RT) не отнесётся к этому (к кибератаке. — RT) серьёзно, это сделаю я», — сообщил Байден во время своего выступления в Уилмингтоне.

Как проинформировало 20 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники, в команде Байдена обсуждают возможности введения санкций против Москвы из-за приписываемой ей кибератаки. Речь велась и об ответном ударе по российским компьютерным системам, сообщало агентство.

Ранее, 16 декабря, офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) заявили о «значительном киберинциденте», который затронул компьютерные сети федерального правительства Соединённых Штатов. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении компании SolarWinds.

После публикации этого сообщения госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за данный инцидент на Россию. Однако уже на следующий день после заявления главы Госдепа Дональд Трамп сообщил, что «в СМИ, публикующих фейковые новости, кибератаку раздули до гораздо больших масштабов, чем есть на самом деле».

Москва неоднократно отвергала обвинения в кибератаках на США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, Байден сейчас хочет получить информацию о кибератаках на инфраструктуру американских ведомств, приписываемых России, чтобы после прихода к власти сразу же нанести «ответный» удар.

Демократ Джо Байден

Reuters

© Leah Millis

«Байдену нужно зайти на пост президента с достаточно сильного хода по меркам американского общества и политических элит, после которого последовал бы позитивный отклик. Единственный вопрос, по которому есть хотя бы какой-то консенсус у демократов и республиканцев, — это продолжение давления на Россию, в том числе и санкционного. Байдену нужны основания для введения новых антироссийских рестрикций или же «ответного» киберудара по российской социальной инфраструктуре», — полагает эксперт.

Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов также не исключает, что желание получить информацию о кибератаках на США обусловлено тем, что команда Байдена «хочет создать более детальные планы по противодействию Москве».

«Сейчас основная цель — получение этих данных, чтобы в дальнейшем можно было хоть на чём-то построить политику сдерживания России. Уже сейчас понятно, что Москву новая администрация по американской традиции будет винить во всех грехах. Основным инструментом давления тут будут, конечно же, санкции. Это универсальный инструмент для Вашингтона, вне зависимости от того, представитель какой политической партии у власти», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

«Испортить жизнь будущей администрации»

Напомним, о намерении осуществлять процедуру передачи власти администрации Байдена Пентагон сообщил 24 ноября. Об этом говорилось в распространённом заявлении ведомства.

9 декабря Джо Байден представил кандидата на пост министра обороны США Ллойда Остина. По словам демократа, Соединённым Штатам нужен опыт будущего главы Пентагона для развития отношений с другими государствами, восстановления альянсов и укрепления общей безопасности.

Валерий Гарбузов считает, что в Пентагоне действительно могут создавать препятствия переходной команде Байдена на пути получения информации в рамках передачи власти.

«И тут складывается впечатление, что активную роль в этом играют именно люди Трампа в американском Минобороны. Судя по всему, это один из последних выстрелов действующего главы Белого дома, призванных осложнить приход Байдена к власти. Трамп не случайно ранее предпринял кадровые изменения в Пентагоне, сменив главу ведомства. Он сделал это в надежде, что данный шаг поможет ему в борьбе с демократами», — заявил эксперт.

Однако Гарбузов считает такую стратегию «по большому счёту бесперспективной».

«Байден всё равно приведёт свою команду, а в Министерстве обороны будут новые люди и лица», — отметил аналитик.

По мнению Гарбузова, действия Трампа можно объяснить «глубокой обидой на демократов за то, что они, по мнению 45-го президента США, сфальсифицировали американские выборы».

«К этим чувствам примешивается и досада действующего главы Белого дома, поскольку, как показала практика, республиканцев, которые бы до последнего выступали за Трампа, оказалось не так много. Даже те из них, кто работал раньше на Трампа, сейчас фактически отвернулись от него. По их мнению, Трамп тянет Республиканскую партию назад, не желая хоть как-то налаживать отношения с демократами», — сказал эксперт.

Гарбузов также спрогнозировал, что от Трампа вплоть до инаугурации Байдена «можно ожидать чего угодно».

«Обычно уходящий президент присутствует на инаугурации, как бы плохо он ни относился к будущему президенту. Например, Обама присутствовал на инаугурации Трампа. Однако уже появились сведения, что нынешний глава Белого дома намерен бойкотировать это мероприятие», — сообщил он.

Дмитрий Евстафьев придерживается аналогичной позиции. По его словам, вполне вероятно, что именно от Трампа последовало указание Пентагону не предоставлять информацию команде Байдена, в том числе о ходе военных операций.

«И это самое малое, к чему приходящая в январе команда Байдена должна готовиться. У Трампа ещё есть несколько нестандартных ходов, чтобы испортить жизнь будущей администрации. В частности, Трамп на рубеже 2020—2021 годов может решиться на военную акцию против Ирана, которая при передаче власти поставит Байдена в очень тяжёлое положение. Она сделает новые власти США заложниками ранее принятых решений, на которые они не имели никакого влияния», — отметил Евстафьев.

Белый дом

Reuters

© Tom Brenner

Эксперт также обратил внимание на то, что в военном истеблишменте США «наблюдается высочайшая степень недоверия к администрации Байдена».

«Поэтому данную часть военных не пришлось уговаривать заблокировать доступ к части информации для Байдена. Они сами к этому были готовы», — сказал Евстафьев.

Гарбузов, в свою очередь, спрогнозировал, что Пентагон при Байдене «будет вести себя по-другому».

«Не думаю, что демократ будет заниматься реформированием самой структуры ведомства, однако он начнёт серьёзную ревизию наследия Трампа. Так же, как и 45-й президент США постарался свести на нет многие инициативы Барака Обамы. Вопрос лишь в том, насколько глубокой будет эта ревизия. Однако уже сейчас очевидно, что среди первых инициатив Байдена помимо антироссийских действий будет, по меньшей мере, приостановка вывода американского контингента из-за рубежа», — заключил аналитик.