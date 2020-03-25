Военная реформа оставит морпехов США без тяжёлой бронетехники

Министерство обороны США решило оставить Корпус морской пехоты без тяжёлой техники в рамках масштабной реформы. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Отмечается, что всего за 10 лет планируется сократить семь танковых подразделений, а также корабли, предназначенные для транспортировки танков. Также под нож намереваются пустить артиллерийские батареи 155-миллиметровых гаубиц. Из 21 батареи оставят только 5.

Кроме того, в планах Пентагона "подрезать крылья" авиации морских пехотинцев. Предполагается, что количество эскадрилий истребителей останется прежним - 18, но вместо 16 самолётов они будут состоять из 10.

Всё это проводится в рамках концепции, согласно которой морским пехотинцам придется сражаться небольшими группами и распределённым образом в любом крупном конфликте в будущем, особенно в Тихоокеанском регионе, чтобы оставаться актуальными. По мнению командующего Корпусом морской пехоты генерала Дэвида Бергера, в нынешней конфигурации Корпус морской пехоты исчерпал свои возможности и не может противостоять России и Китаю.

Я пришел к выводу, что нам нужно сократить размер Корпуса морской пехоты, чтобы получить качество, - сказал он.

По этой причине вместо танков и бронетехники морскую пехоту США планируют снабдить колёсными бронетранспортёрами LAV-25 и боевыми машинами-амфибиями. Кроме того, будет вдвое увеличено количество эскадрилий беспилотников, а также утроится количество ракетно-артиллерийских единиц наземного базирования и противотанковых ракетных подразделений.